Cuộc sống bên trong căn nhà 100 phòng của cụ ông lấy 39 vợ: Đại gia đình ăn 30 con gà, 60kg khoai tây và 1 tạ gạo một buổi tối

Đối với nhiều người, việc kết hôn và sinh con đẻ cái là chuyện trọng đại nhất cuộc đời đánh dấu một bước ngoặt mới để trưởng thành hơn. Trong khi hầu hết những quốc gia trên thế giới đều tuân theo hôn nhân một vợ một chồng, hoặc chỉ có một số bộ lạc còn duy trì chế độ đa phu, đa thê nhưng số lượng vợ chồng cũng chỉ khoảng 4-5 người, thì tại Ấn Độ có một người đàn ông có tới 39 người vợ. Đó là câu chuyện kỳ lạ của ông Ziona Chana đến từ làng Bakwang (Ấn Độ), ngay sát biên giới với Bangladesh và Myanmar.

Bức ảnh đại gia đình của người đàn ông nhiều vợ nhất thế giới.

Theo số liệu xuất hiện trên báo chí hồi năm 2011, ông Ziona có đến 39 người vợ, 94 con và 33 cháu. Từ đó đến nay, không có số liệu cập nhật về việc "sinh sôi nảy nở" của đại gia đình đông đúc nhất thế giới này.

Năm 2011, câu chuyện của gia đình ông Ziona lọt top 11 câu chuyện kỳ lạ nhất năm. Năm đó nhiều tờ báo ở Ấn Độ và nhiều quốc gia khác đã đồng loạt đăng tải câu chuyện kỳ lạ của gia đình ông Ziona.

Hình ảnh ông Ziona và các bà vợ.

Các con gái của ông Ziona.

Nơi ở của đại gia đình ông Ziona gần giống như một khu ký túc xá dành cho sinh viên. Một ngôi nhà 4 tầng với 100 phòng được đặt tên là “Chhuanthar Run” – “House of the new Generation” (Tạm dịch: Ngôi nhà của thế hệ mới).

Chỉ có ông Ziona là được nằm giường đôi còn các con cháu đều phải dùng giường đơn để tiết kiệm diện tích. Các bà vợ muốn ngủ với chồng đều phải tuân theo lịch đã được sắp xếp.

Một bữa ăn của gia đình cần lượng lớn thực phẩm. Đa số đều là vật nuôi và rau củ quả họ tự nuôi trồng được.

Ông Ziona bắt đầu lấy vợ từ năm 17 tuổi. Người vợ cả trong gia đình là bà Zathiangi được giao toàn quyền quán xuyến công việc trong gia đình. Bà trực tiếp chỉ đạo và phân chia các việc cần làm cho những người vợ lẽ như nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, trồng trọt, chăn nuôi... Một bữa tối của đại gia đình gần 200 thành viên sẽ cần đến 30 con gà, hơn 45kg khoai tây và hơn 100 kg gạo.

"Tôi tự thấy mình là một người đàn ông may mắn khi trở thành chồng của 39 bà vợ và là người đứng đầu gia đình lớn nhất thế giới", ông Ziona chia sẻ với tờ The Sun vào năm 2011.

Được biết Ziona Chana là người đứng đầu của một giáo phái tại Ấn Độ cho phép các thành viên lấy nhiều vợ tùy ý.

Chế độ đa thê là một thực tế khá phổ biến ở nhiều nơi, trong đó một người đàn ông có thể lấy được nhiều người vợ cùng một lúc. Tuy nhiên, Bộ luật Hình sự Ấn Độ năm 1860 đã cấm chế độ đa thê.

Năm 1955, Đạo luật Hôn nhân Ấn giáo đã được soạn thảo, trong đó một người đàn ông theo đạo Hindu được lấy thêm vợ nếu người vợ hiện tại vẫn còn sống. Đến năm 1956, chế độ đa thê chính thức trở thành bất hợp pháp ở Ấn Độ, luật này áp dụng cho tất cả các công dân của này, ngoại trừ người Hồi giáo, những người được phép có 4 người vợ và người Ấn giáo ở Goa và dọc theo bờ biển phía Tây Ấn Độ.

Phòng ngủ của các bà vợ và các con của ông Ziona.

Cận cảnh một bữa ăn của đại gia đình.

Cô Rinkmini (44 tuổi), một trong những người vợ của ông Ziona, cho hay: "Chúng tôi luôn ở quanh ông ấy vì ông ấy là người quan trọng nhất trong gia đình. Ông ấy là người đẹp trai nhất làng".

Rinkmini cũng cho biết vào năm 1993, ông Ziona đã để mắt đến cô trong một buổi sáng đang đi dạo trên đường làng. Sau đó, ông đã viết thư cầu hôn cô.

Một người vợ khác của ông Ziona có tên Huntharnghanki, cho biết cả gia đình rất hòa hợp với nhau. Mọi người sống hòa thuận được là nhờ tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau.

Một trong số những người con trai của ông Ziona cho biết, ông nội của ông Ziona cũng từng kết hôn với rất nhiều người phụ nữ nhưng mục đích không phải để có nhiều vợ hay mở rộng giáo phái mà chỉ đơn giản mà muốn giúp những người phụ nữ nghèo trong làng có một mái ấm và một nơi để nương tựa.

Cảnh các bà vợ lo việc bếp núc và những đứa cháu chắt của ông Ziona.

(Nguồn: Daily Star, BT)