Cuộc hôn nhân trên "bàn đàm phán" của cô gái U30 vào cửa hào môn: Đêm ân ái thay đổi cuộc đời và màn livestream "bắt gian" vạch trần loạt bí mật

Nhắc đến câu chuyện của bản thân cách đây 4 năm, Thủy vẫn cười. Cô nói rằng không cười thì có thể làm gì được đây. Từ đầu đến cuối, Thủy đồng ý với tất cả mọi thứ. Kể cả “bản hợp đồng âm dương” với nội dung xoay quanh một cuộc hôn nhân cũng là Thủy ký.

Ngồi đối diện với tôi, kể lại câu chuyện cuộc đời mình, Thủy bình thản như nói về 1 ai đó. Từng lời từng lời cô kể đôi lúc khiến tôi nổi hết da gà, không thể tin được cô gái nhỏ trước mặt lại có thể đồng ý như vậy, suy nghĩ như vậy, làm như vậy.

Cuộc hôn nhân trên "bàn đàm phán"

29 tuổi, Thủy lên xe hoa. Chồng Thủy là một người thành đạt trên thương trường. Gia đình chồng giàu có mấy đời, sở hữu căn biệt thự đồ sộ nhìn ra hồ Tây.

Nếu xét trên một phương diện công bằng, Thủy khó "có cửa" để cưới Hoàng - chồng cô, vì hai bên gia đình chênh lệch nhiều thứ. Thế nhưng Hoàng nằng nặc đòi gia đình phải cưới bằng được Thủy. Bố mẹ hai bên không ngờ rằng, đằng sau đó có sự nhúng tay của một bản hợp đồng. Thủy gặp Hoàng trong một lần đi chơi cùng bạn bè.

Những lần gặp mặt sau, họ dần dần biết nhiều về nhau hơn. Thủy và Hoàng vẫn “nước sông không phạm nước giếng” vì biết những điểm khác biệt của đối phương.

Đó cũng là thời gian mà Thủy gặp nhiều áp lực từ gia đình về việc phải cưới chồng. Từ mấy năm nay, bố mẹ cô luôn mong ngóng con gái đưa một anh chàng về ra mắt. Mẹ Thủy ung thư, luôn hi vọng con gái có một người đàn ông có bờ vai vững chãi để dựa vào. Việc Thủy phải lấy chồng được nhắc đến trong từng bữa ăn, từng buổi gặp mặt gia đình.

Bác sĩ nói rằng thời gian của mẹ Thủy không còn nhiều, nhìn bệnh tình của mẹ, Thủy cũng muốn “đua nước rút” để mẹ yên tâm ra đi. Thế nhưng lấy ai, ai lấy, làm sao để Thủy có được một đám cưới là điều chẳng dễ dàng. Bạn bè Thủy biết chuyện, giới thiệu người để cô “cố”. Mục đích chính là Thủy có chồng, để bố mẹ yên lòng cái đã nhưng không thành công. Và rồi, Hoàng mang đến cho Thủy một cơ hội sau khoảng 6 tháng quen nhau.

“Một lần, anh ta hẹn riêng tôi đi uống cà phê. Khá bất ngờ nhưng tôi vẫn đến. Hôm đó, Hoàng không vòng vo, nói thẳng luôn chuyện có thể cưới tôi dù ban đầu cả hai không xuất phát trên nền tảng tình cảm nào. ‘Tôi và cô giống nhau, tiến không được, lùi không xong’, anh ta nói vậy đấy. Những lời đó khiến tôi chột dạ vô cùng”, Thủy kể.

Hoàng cũng bị gia đình thúc giục chuyện kết hôn. 33 tuổi chưa muốn lấy vợ chẳng vì lí do gì, Hoàng bị bố mẹ tạo sức ép lớn. Cực chẳng đã anh ta mới nghĩ ra cách thức kiếm bừa một người để cưới. Hoàng nói rằng cả hai sẽ làm hợp đồng hôn nhân, sống và thích nghi cuộc sống dựa vào những gì ghi trên hợp đồng đó. Hôn nhân như trên bàn đàm phán vậy đấy.

Thủy ngẫm nghĩ rồi sau 3 ngày, cô đồng ý. Dù sao đi chăng nữa, làm chuyện để mẹ an lòng nhắm mắt là điều cô mong nhất. Vả lại đã có chồng, không bị thúc giục cưới xin, cuộc đời sau đó của cô, tự cô sống, đó là điều đáng mong chờ.

Bản hợp đồng hôn nhân dày cộp do Hoàng soạn thảo có rất nhiều điều khoản, mục và quy định. Trong đó có điều ghi to và rõ ràng: “Không được can thiệp vào cuộc sống của nhau”. Đọc đến đây, Thủy đã hài lòng, những điều về sau chẳng còn quan trọng.

Gia đình Hoàng không đồng ý chuyện kết hôn này song ý Hoàng đã quyết. Bên đó họ cũng phải chấp nhận. Công tác chuẩn bị từ lúc đó cho đến khi kết hôn chỉ vỏn vẹn 2 tháng. Hoàng có tiền, Thủy thích gì, muốn tổ chức ra sao anh ta đều đáp ứng. Ngày biết tin cặp đôi sẽ kết hôn, cả đám bạn chết lặng.

Bạn thân Thủy quyết liệt ngăn cản: “Mày điên rồi” vì quá hiểu cô. Song Thủy chấp nhận. Bản thân cô tự tay kí vào hợp đồng, tự mình muốn lấy chồng cho mẹ vui lòng. Hiện tại Thủy cũng độc thân, sợ gì chứ!

Bố mẹ Thủy vui vẻ, hạnh phúc khi con rốt cuộc cũng đi lấy chồng. Ngày cưới, mẹ cô như khỏe ra, tươi cười đón khách khiến Thủy đau lòng vô cùng.

Chuyện tình với người yêu kém tuổi trong đêm mưa phố Cổ

Đêm tân hôn, hai người là vợ chồng nhưng chia giường để ngủ. Bố mẹ chồng khó tính, ngay sau khi đám cưới xong xuôi, không ưng ý con dâu nên quyết định sang Đan Mạch sống với anh trai Hoàng. Thủy hài lòng với những điều đó. Cuộc sống của cô chẳng khác xưa là bao, đi đâu thì đi, chơi với ai thì chơi thậm chí hẹn hò với ai cũng được.

Tuy nhiên chỉ 3 tháng sau, bố mẹ chồng lại quay về nhà sống với hai vợ chồng, điều đó khiến Thủy phải “diễn” và mệt mỏi tột độ với những cuộc “diễn” ấy.

Mẹ chồng không ưa Thủy cũng như xuất thân của cô nên đương nhiên chẳng buồn quan tâm đến việc thông gia thế nào, đối đãi qua lại ra sao. Họ cũng liên tục chê bai Thủy đủ đường. Thủy không phải là người cả nể, nghĩ bản thân mình lấy Hoàng cũng là cách giúp đỡ anh ta, hà cớ gì mà phải chịu đựng sự bực bội như vậy.

Cô nói thẳng vấn đề với Hoàng, đương nhiên Hoàng liên tục bảo Thủy cố gắng “diễn” cùng anh. Anh ta không muốn thay đổi gì về cuộc sống và thêm rằng: “Bất cứ sự thay đổi nào của em cũng có thể dẫn đến việc sự thật bị bại lộ”. Nghĩ ngợi thiệt hơn, Thủy tặc lưỡi: “Kệ vậy, đến đâu thì đến”.

Thời gian này, Thủy cũng gặp được tình yêu mới của mình và lao vào cuộc tình cuồng nhiệt đó.

“Em ấy nhẹ nhàng và trầm tính lắm. Đang là sinh viên một trường đại học danh giá. Thật ra hai đứa quen nhau từ trước và cũng có tình cảm với nhau. Em ấy vô cùng đau đớn khi tôi đi lấy chồng. Trong một lần chán ngán, tôi và em gặp nhau ở pub quen trên phố Cổ vào một đêm mưa.

Hôm đó, cảm xúc dâng trào lắm. Tôi uống khá nhiều say sưa nói chuyện cùng cậu ấy. Em vẫn còn yêu tôi dù biết tôi đã có chồng. Sau đó, cả hai tìm về một khách sạn trên phố Ngô Quyền rồi có đêm đầu tiên với nhau”, Thủy nhớ lại.

Lao vào tình yêu này, Thủy cảm thấy mình như “hồi sinh”, tươi trẻ hơn, khỏe khoắn hơn. Đêm đêm, cô với Hoàng vẫn chung giường nhưng không chung chăn gối. Bố mẹ Hoàng ngày càng khắt khe với cô, bóng gió nhiều điều. Thấy kết hôn gần 1 năm mà bụng Thủy chưa có “động tĩnh” gì, họ hỏi han suốt ngày.

Bố mẹ Thủy cũng thế, thúc giục cô có con. Mẹ Thủy còn sốt sắng đến mức hỏi thuốc thang, giục vợ chồng cô đi khám.

Thủy dằn vặt bởi những điều ấy. Khi chọn kết hôn, cô không lường được đến chuyện cuộc sống về sau. Cả hai không hề chung chăn gối thì con cái thế nào. Chính vì vậy, Thủy quyết định thương lượng cùng Hoàng chấm dứt quan hệ, cả hai chính thức ly hôn để không kéo theo nhiều vấn đề lằng nhằng nữa.

Anh ta từ chối. Cuộc sống của anh đang khá bình yên, ở nhà có vợ, ra đường có người yêu. Anh ta thoải mái với mối quan hệ của mình vì đã có “tấm bình phong” ở nhà thì chẳng việc gì mà phá vỡ hết cả.

Họ cãi vã liên miên, cuối cùng Hoàng đồng ý ly hôn với điều kiện Thủy mang thai và sinh cho anh ta một đứa con cho xong nghĩa vụ với gia đình. Họ sẽ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Còn nếu không thì hãy cứ sống như thế này, ép quá, Hoàng cũng không ngần ngại tiết lộ bí mật của Thủy với gia đình cô. Hoàng còn phân tích cho Thủy, sinh một đứa con xong thì chẳng ai còn quan tâm chuyện đời sống sau đó của Thủy thế nào nữa. Con cái anh ta sẽ nuôi nấng, Thủy vẫn là mẹ, vẫn được thăm nom.

Nghĩ chuyện mẹ già bệnh tật phải đón nhận cú sốc, nghĩ đến chuyện bà tự hào ra sao về con rể, về chính bản thân cô, Thủy đồng ý. Dù sao, lấy chồng, sinh con rồi có chia tay thì Thủy vẫn coi như mình đã sống cuộc đời bình thường, không khác biệt. Bố mẹ có cháu ngoại cũng là một niềm an ủi dành cho họ.

Thời gian đó, người yêu kém tuổi của cô nhận được học bổng sang Hàn 1 năm học trao đổi. Thủy nghĩ đây là cơ hội để hoàn thành tất cả nghĩa vụ vợ chồng nên quyết tâm thực hiện.

Thế nhưng trời không chiều lòng người, cả hai lần lượt IVF mấy lần đều không thành công. Thủy ôm nỗi đau thể xác nằm trên giường, Hoàng vẫn hân hoan với những cuộc vui. Thủy tuyệt vọng, quyết định ly hôn luôn, không cần đánh đổi nữa.

Màn livestream "bóc phốt" cùng sự thật chấn động

Thế nhưng cô chưa kịp chủ động thì biến cố xảy đến khi anh trai và chị dâu Thủy bắt gặp Hoàng cùng tình nhân đang ôm hôn nhau ở sảnh khách sạn tại Đà Nẵng. Họ đi du lịch, tình cờ chạm mặt nhau. Anh trai cô làm rùm beng mọi chuyện lên, người chị dâu nhanh tay livestream lên mạng xã hội bởi nhân tình của Hoàng là một người đàn ông. Phải! từ trước đến nay, Hoàng chỉ yêu đàn ông mà thôi.

Thủy bị gọi điện thoại cháy máy từ gia đình và bạn bè rồi sau đó mới ngơ ngác phát hiện "mớ hỗn độn" hiện tại. Gia đình bên chồng bị ảnh hưởng, hình ảnh Hoàng chình ình trên mạng xã hội, bị bóc tách đến tận các đời tình cũ. Hoàng lâm vào rắc rối lớn thì Thủy cũng không yên.

Bạn trai Hoàng nhanh chóng viết một "sớ bóc phốt" dài dằng dặc kể rõ mọi chuyện. Đến nước này, tất cả mới vỡ lẽ ra, Thủy cũng chỉ yêu phụ nữ. Hoàng và Thủy đã bắt tay nhau lừa hai bên gia đình, tự dựng bình phong để che giấu giới tính. Họ một người là gay chỉ yêu đàn ông, người kia là lesbian xưa nay chỉ có cảm xúc với phụ nữ. Phải tuyệt vọng, hết cách với cuộc sống đến mức nào họ mới đồng ý đến bên nhau, diễn vai vợ chồng.

"Đó là những ngày tôi suy sụp nhất. Dù cả anh ta lẫn tôi đều sai nhưng bố mẹ chồng chửi bới tôi không thương tiếc. Hoàng rụt lại, như biến mất để tôi tự chống chọi. Mẹ chồng cho rằng tôi dụ dỗ, bày trò để đưa con bà 'vào tròng', Hoàng chân phương ngờ nghệch bị tôi lừa đảo. Tôi quá mệt mỏi để giải thích, vả lại lúc đó, gia đình tôi mới là những người mà tôi cần nói rõ mọi chuyện", Thủy nhớ lại.

Bố mẹ Thủy đều phát ốm sau khi mọi việc rùm beng. Thủy trốn đến nhà bạn, chẳng dám về nhà để đối mặt với tất cả, cô tắt điện thoại, khóa trang cá nhân trốn tránh. 1 tuần sau, bạn thân cô sau khi khuyên nhủ hết lời đã bảo Thủy về nhà.

Nghĩ đến tình cảnh của mẹ, cô đồng ý đối mặt. Thật bất ngờ, gia đình chào đón cô như không có chuyện gì. Bữa trưa hôm đó, Thủy khóc nức nở trước câu nói của mẹ: "Đứa con ngốc này, con thế nào cũng là do mẹ sinh ra. Cái chết cận kề mẹ không sợ... mà mẹ sợ mất con, con là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời mẹ, là con gái hay gì cũng được, con hạnh phúc là được". Dù đi đâu, làm gì, người ta cũng còn điểm tựa gia đình là vậy!

Mọi chuyện sau đó giải quyết nhanh chóng. Thủy và Hoàng ly hôn, đồ đạc ở nhà Hoàng, cô nhờ anh vứt hết sạch như muốn quên đi một đoạn quá khứ đầy u ám. Cô chẳng thèm quan tâm anh ta đối mặt thế nào với gia đình mình nữa. Thủy lên Đà Lạt sống nửa năm ở nhà anh họ, tự cân bằng cảm xúc.

"Đã mấy năm trôi qua, nhiều lúc tôi vẫn ám ảnh về những tháng ngày tự ép cuộc đời vào khuôn khổ không dành cho mình đấy. Tôi đã come out, thoải mái với tất cả. Có bạn gái - chính là cô gái đi du học Hàn Quốc và thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Mẹ tôi đã qua đời, trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà vẫn dặn dò tôi phải sống hạnh phúc. Tôi đang cố gắng vì điều ấy", Thủy ngậm ngùi.

Sống thế nào là lựa chọn của mỗi người. Thế nhưng hãy tỉnh táo trước những lựa chọn cuộc đời. Suy cho cùng, đích đến của cuộc sống cũng là hạnh phúc. Để bản thân mình hạnh phúc và không lừa dối cảm xúc chính là điều lớn nhất. Đừng "sa chân" vào vũng lầy để rồi nhận hậu quả xót xa!