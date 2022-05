Cuộc gặp mặt có "1-0-2" giữa Nữ hoàng Anh với biểu tượng gợi cảm huyền thoại Marilyn Monroe: Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng chấn động cả thế giới

Nữ hoàng Elizabeth II đã gặp vô số nhà lãnh đạo chính trị và nhân vật quan trọng trên thế giới trong suốt 70 năm trị vì. Một trong số những cuộc gặp nổi tiếng nhất của bà là với huyền thoại Hollywood Marilyn Monroe.

Mùa hè năm 1956, Marilyn Monroe dành 4 tháng ở Anh cùng chồng Arthur Miller quay bộ phim The Prince and The Snowgirl, đóng với Laurence Olivier. Khi đến Anh, huyền thoại gợi cảm nhất thế giới này xác định rõ cô có một mục tiêu khác trong chuyến đi đó là: Được gặp Nữ hoàng.

Khoảnh khắc gặp gỡ của hai người phụ nữ mang tính biểu tượng mới đây được tiết lộ trong cuốn sách có tựa đề When Marilyn Met the Queen, được xuất bản trong thời gian gần đây. Theo Michelle Morgan, tác giả cuốn sách, sự yêu mến của Marilyn Monroe dành cho Nữ hoàng lớn dần trong suốt khoảng thời gian cô sống ở Englefield Green, cách Lâu đài Windsor chỉ khoảng 6,5km.

"Ước mơ của cô ấy là được thưởng trà ở Điện Buckingham", Morgan viết.

Marilyn Monroe có một khát khao là gặp Nữ hoàng Anh

Cuộc gặp mặt bất ngờ

Tuy không được dùng trà với người đứng đầu hoàng gia, Marilyn Monroe thực sự đã có cơ hội gặp bà cuối thời gian ở Anh. Đó là ngày 29/10/1956, khi huyền thoại này được mời đến dự buổi biểu diễn Royal Command tại Nhà hát Empire, quảng trường Leicester, London cùng vài ngôi sao điện ảnh nổi tiếng cùng thời.

Vào thời điểm đó, Marilyn Monroe đã dành nhiều giờ để chuẩn bị kỹ càng. Khi minh tinh vừa bước ra khỏi chiếc xe đỗ trước cổng nhà hát, các nhiếp ảnh gia bắt đầu lia máy, trong khi người hâm mộ xếp hàng dài để được nhìn thấy nữ diễn viên nổi tiếng của Mỹ. Khi vào bên trong, Marilyn Monroe cùng các nam diễn viên xếp hàng chờ Nữ hoàng đến.

Marilyn Monroe đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho thời khắc lịch sử.

"Hàng rất dài và Marilyn Monroe đứng ở phía sau. Nữ diễn viên nhiều lần nhìn về phía trước, hồi hộp chờ đến lượt mình. Lúc Nữ hoàng Anh di chuyển gần hơn, Marilyn nhìn trộm bà rồi quay sang nam diễn viên Victor Mature nói chuyện đầy hào hứng", Morgan viết trong cuốn sách.

Theo tác giả, khi Nữ hoàng đến trước mặt Marilyn Monroe, bà đã nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Marilyn Monroe sau đó nắm lấy tay người đứng đầu hoàng gia rồi làm động tác nhún gối cúi chào một cách hoàn hảo. Cả hai người phụ nữ nổi tiếng đã nói chuyện vài phút, về những người hàng xóm và cả Lâu đài Windsor của Nữ hoàng.

"Nữ hoàng rất nhiệt tình. Con người bà tỏa ra sự ngọt ngào. Bà đã hỏi tôi có thích sống ở Windsor không. Bà bảo vì tôi sống ở Englefield Green, rất gần Windsor, nên chúng tôi là hàng xóm. Rồi tôi nói với bà rằng Arthur và tôi đã đạp xe trong công viên Great Park", Marilyn nói.

Marilyn Monroe nhún gối cúi chào Nữ hoàng Anh.

Hai người phụ nữ đã có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng vô cùng vui vẻ.

Nữ hoàng Anh nghĩ gì về nữ minh tinh gợi cảm?

Trong khi đó, cảm nghĩ của Nữ hoàng về minh tinh Hollywood được một "người bạn giấu tên" tiết lộ trên tạp chí Anh năm 1961. "Bài báo viết rằng sau buổi biểu diễn năm 1956, Nữ hoàng trở nên mê mẩn Marilyn Monroe và xem hết các bộ phim cô đóng. Bà ấy còn nói với người bạn rằng: 'Tôi nghĩ Marilyn Monroe có tính cách rất ngọt ngào. Nhưng tôi cũng thấy tiếc cho cô ấy, vì Marilyn Monroe đã tỏ ra quá căng thẳng đến mức liếm trôi hết cả son môi'.

Đoạn phim về sự kiện dường như đã quay lại hành động này, khi Marilyn liên tục liếm môi lúc chờ Nữ hoàng đi về phía mình", Morgan viết.

Hai huyền thoại có ấn tượng tốt về nhau.

Cũng theo Morgan, Marilyn Monroe đã phá vỡ một quy tắc khi gặp Nữ hoàng Anh. Tác giả này cho hay: "Các nhân viên trong Cung điện đã hướng dẫn những người tham dự sự kiện cần lựa chọn trang phục phù hợp nhưng chiếc đầm mà Marilyn mặc khi gặp Nữ hoàng Elizabeth II lại khá táo bạo. Nó phô bày vòng 1 nóng bỏng của biểu tượng gợi cảm này".

Mặc dù ngôi sao này không tuân thủ quy tắc về trang phục nhưng dường như Nữ hoàng Anh chẳng để tâm đến điều đó.

Chia sẻ về điều mình thích nhất sau 4 tháng ở Anh, Marilyn Monroe từng nói: "Những điều thích thú nhất của tôi là được gặp mặt Nữ hoàng và bộ phim mới của chồng".

Theo Morgan, Marilyn Monroe tin dân Anh là những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất và đánh giá cao tình cảm ấm áp họ dành cho mình suốt thời gian sống tại đây.

Nguồn: People

