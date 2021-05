Cuộc đối đầu giữa hai nàng dâu hoàng gia Anh: Cùng ra sách mới, người được khen hết lời, người bị chê "rẻ tiền"

Vào ngày 5/5, Công nương Kate đã đăng tải đoạn video ngắn trên Instagram của nhà Cambridge tiết lộ một phần của cuốn sách Hold Still: A Potrait of Our Nation, bao gồm 100 bức chân dung "sâu sắc và cá tính" được chọn lọc từ 31.000 người tham dự, đã hoàn thành.

Cuốn sách này ra đời sau khi Công nương Kate, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, khởi động chiến dịch kêu gọi người dân Anh gửi những hình ảnh xúc động do họ tự ghi lại trong đợt phong tỏa vì Covid-19 đầu tiên ở Anh vào năm ngoái. Bên cạnh đó, Nữ công tước xứ Cambridge cũng giải thích tại sao việc phát hành Hold Still lại quan trọng với mình đến vậy.

Công nương Kate giới thiệu sách ảnh trên Instagram.

Công nương Kate là một nhiếp ảnh nghiệp dư có tài.

Nữ công tước xứ Cambridge viết: "Trong nhiều thập kỷ tới, khi cùng nhìn lại đại dịch Covid-19, chúng ta sẽ nghĩ đến tất cả những thách thức mà nhân loại từng phải đối mặt: Những người thân yêu mà chúng ta đã mất, sự cách ly dài dằng dặc với gia đình, bạn bè và cả áp lực nặng nề lên những người lao động.

Nhưng chúng ta cũng sẽ nhớ đến những mặt tích cực: Những hành động tử tế đáng kinh ngạc, những người tốt và anh hùng xuất hiện trong mọi tầng lớp xã hội và cả cách chúng ta cùng nhau thích nghi với một cuộc sống bình thường mới.

Thông qua Hold Still, tôi muốn sử dụng sức mạnh của nhiếp ảnh để tạo ra một bản lưu trữ trường tồn về những gì chúng ta đã trải qua, để ghi lại câu chuyện của nhiều cá nhân và những khoảnh khắc quan trọng cho gia đình, cộng đồng chúng ta khi trải qua đại địch.

Mặc dù chúng ta cách xa nhau về địa lý, nhưng những hình ảnh này nhắc nhở chúng ta rằng, với tư cách là gia đình, cộng đồng và quốc gia, chúng ta cần nhau hơn những gì chúng ta từng nghĩ".

Một số hình ảnh trong cuốn sách.

Công nương Kate kết thúc bài giới thiệu của mình bằng lời cảm ơn tới tất cả những người đã dành thời gian, công sức gửi ảnh tới chiến dịch của cô. "Câu chuyện của chính các bạn mới là phần quan trọng nhất trong dự án này", nàng dâu hoàng gia viết thêm.

Cuốn sách ảnh này được tạo ra dưới sự hợp tác của Nữ công tước xứ Cambridge với Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia và dự kiến sẽ có mặt tại các hiệu sách của Vương quốc Anh từ ngày 7/5. Nó đang nhận được nhiều lời khen ngợi của người dân Anh, sẽ xuất bản sớm hơn cuốn The Bench của Meghan một tháng dù ra mắt muộn hơn một ngày.

Trước đó, hôm 4/5, Meghan đã giới thiệu cuốn sách dành cho trẻ em mang tên The Bench lấy cảm hứng từ một bài thơ cô viết cho Harry sau khi con trai Archie chào đời, sẽ ra mắt vào ngày 8/6 tới đây. Tuy nhiên, truyện thiếu nhi của Meghan vướng phải nhiều chỉ trích như nghi vấn "đạo nhái" hay sử dụng tước hiệu làm bút danh dù đã tuyên bố rời bỏ hoàng gia. Bên cạnh đó, nội dung của cuốn sách cũng bị chê bai là đạo đức giả và nhảm nhí khi bản thân nhà Sussex đối xử không tốt với 2 người cha của họ.

Người dân Anh cũng có phản ứng trái chiều về "cuộc chiến chị em dâu" này. Cuốn sách của Kate nhận được nhiều lời khen ngợi "tuyệt vời, xin chúc mừng Kate vì sáng kiến tuyệt vời này". Họ đánh giá sách của Nữ công tước xứ Cambridge mang giá trị nhân văn và có ý nghĩa thiết thực, trường tồn theo thời gian.

Trong khi đó một số người dùng mạng lên tiếng chỉ trích Meghan "cố giành sự chú ý" bằng cách vội vã ra mắt cuốn sách ngay trước một ngày chị dâu giới thiệu sách đã được ấn định ngày lên kệ từ lâu. Họ cũng chê bai cuốn sách của Meghan là chiêu PR rẻ tiền và mang mục đích kiếm lời hơn là đem lại các giá trị ý nghĩa cho độc giả, xã hội.

Nguồn: Tổng hợp