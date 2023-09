Cuộc đời công chúa út xinh đẹp, nổi loạn nhưng yểu mệnh của Samsung: Không chỉ tự tử vì tình như lời đồn

Tập đoàn Samsung là doanh nghiệp lớn nhất tại Hàn Quốc, có doanh thu bằng 20% GDP nền kinh tế toàn quốc. Hiện đế chế này đang nằm trong sự điều hành của Lee Jae-yong - người thừa kế đời thứ 3. Cựu chủ tịch Lee Kun-hee, người góp công lớn nhất đưa Samsung thành kỳ tích có 4 người con, 3 trong số đó hiện tại đều là tỷ phú. Chỉ có người con gái út Lee Yoon-hyung đã trở thành một câu chuyện buồn, khi cô đã ra đi mãi mãi vào tuổi 26.

Chân dung Lee Yoon-hyung

Lee Yoon-hyung sinh năm 1979 tại Seoul. Là con gái út, cô công chúa nhỏ này không phải là người được sinh ra để thừa kế tập đoàn nên dường như "gánh nặng" đặt lên vai có phần ít hơn so với anh trai cả. Cuộc đời ban đầu của "công chúa út" trôi qua suôn sẻ trong nhung lụa. Khi vào đại học, cô được tự do lựa chọn chuyên ngành không liên quan gì đến công việc kinh doanh của gia đình. Lee Yoon-hyung tốt nghiệp Đại học Phụ nữ Ewha - ngôi trường danh tiếng bậc nhất ở Seoul với bằng Cử nhân Văn học Pháp. Cô tiếp tục sang Mỹ và tốt nghiệp ngành quản lý nghệ thuật tại Đại học New York. Những lựa chọn này cho thấy nàng tiểu thư là một người yêu nghệ thuật, thích tự do.

Không chỉ sở hữu gia thế khủng, Lee Yoon-hyung còn có nhan sắc xinh đẹp và trí thông minh. Cô lại không có tham vọng kinh doanh và không bị áp lực thừa kế sản nghiệp gia tộc như chị cả Lee Bo-jin. Lee Yoon-hyung hoàn toàn có khả năng trải qua cuộc đời viên mãn như chị gái thứ 3 Lee Seo-hyun của mình, nếu cô nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ và không mang tính cách nổi loạn.

Gia tộc Samsung của cố chủ tịch Lee Kun-hee

Nàng công chúa nổi loạn

Bi kịch của công chúa út Samsung liên quan đến hai người đàn ông mà cô yêu thương nhất: một người là người cha mình, và người kia là người đàn ông cô yêu.

Ngay cả khi không bị "xiềng xích" như anh chị, Lee Yoon-hyung vẫn là tiểu thư tài phiệt. Dù thế nào con nhà giàu cũng khó có sự lựa chọn của riêng mình và phải chịu sự chỉ đạo của gia đình.

Ngay từ năm 20 tuổi, cô đã có trong tay 190 triệu USD cổ phiếu Samsung (khoảng 4.000 tỷ đồng). Không thiếu tiền, không thiếu tài năng, không thiếu nhan sắc và sự ngưỡng mộ từ người đời. Lee Yoon-hyung chỉ thiếu những người bạn tri kỷ thực sự bên cạnh mình.

Lee Yoon-hyung là chủ một blog nổi tiếng tại Hàn Quốc lúc sinh thời

Ẩn sau vẻ ngoài nữ tính của Lee Yoon-hyung là một tâm hồn tuổi trẻ sôi nổi. Cô có đam mê với bộ môn đua xe, thậm chí còn muốn trở thành một tay đua chuyên nghiệp. Cô còn thích nhiều môn thể thao mạo hiểm và viết blog chia sẻ về cuộc sống của mình - một điều cấm kỵ với các gia đình chaebol kín tiếng. Sở thích này bị cha mẹ cô phản đối nhưng không ngăn cản được nàng tiểu thư theo đuổi. Họ lo sợ hình ảnh của Samsung bị ảnh hưởng vì dư luận cho rằng con gái út ăn chơi trác táng.



Mối tình bi kịch của nữ thừa kế

Trên đường đua, nàng tiểu thư đã gặp gỡ Shin Soobin, một chàng trai có học thức, cao ráo, đẹp trai. Từ việc chung sở thích đua xe, họ dần nảy sinh tình yêu một cách tự nhiên. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Shin Soobin chỉ là một nhà tư vấn đầu tư nhỏ, thuộc tầng lớp trung lưu, vị thế xã hội kém xa tiểu thư Samsung.

Mối quan hệ kín tiếng hơn hai năm của họ giới truyền thông phanh phui vào năm 2005. Đến lúc này, chủ tịch Lee Kun-hee mới biết con gái mình đang yêu một chàng trai "nghèo" và ngay lập tức phản đối phũ phàng.

Thực chất, sự ngăn cản này của Lee Kun-hee cũng phần nào đến từ tình thương con và lo lắng quá mức. Lúc đó, Lee Bo-jin - con gái cả nhà Samsung đang phải chịu hậu quả từ việc kết hôn với một chàng trai nghèo không môn đăng hộ đối. Chồng của "đại công chúa" vốn là vệ sĩ riêng, dù được Samsung chấp nhận, thậm chí còn bảo vệ nhưng lại ngoại tình, bạo hành vợ và đang đòi phí ly hôn khổng lồ.

3 công chúa Samsung vào đầu những năm 2000

Không muốn "bài học xương máu" lại xảy ra lần nữa với con gái út, cha mẹ Lee Yoon-hyung ép buộc cô phải chia tay bạn trai. Theo tin đồn, vợ chồng chủ tịch Samsung còn đưa cho Shin Soobin "phí chia tay" để anh rời xa con gái họ vĩnh viễn.

Shin Soobin tuy chỉ "nghèo" so với Samsung nhưng vẫn là người đàn ông có sự nghiệp riêng. Anh không quan tâm đến tiền, nhưng đã đồng ý với cha bạn gái vì không chịu nổi sự ngăn cấm khắc nghiệt này. Shin Soobin đã sang Mỹ để cắt đứt liên lạc với Lee Yoon-hyung.

Thế nhưng công chúa út Samsung lại là một cô gái trẻ đang si tình. Cô chạy theo bạn trai sang Mỹ một cách bất chấp, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được ở bên tình yêu của mình. Dẫu vậy, cô không được toại nguyện.

Vào sáng sớm ngày 18 tháng 11 năm 2005, Lee Yoon-hyung treo cổ tự vẫn tại căn hộ của mình ở New York. Cái chết của cô ban đầu được Samsung công bố là do tai nạn ô tô.

Hình ảnh hiếm hoi trong tang lễ kín tiếng của Lee Yoon-hyung

Việc một cô gái 26 tuổi có trong tay tất cả, trừ quyền tự do quyết định cuộc đời mình tự vẫn thực chất không chỉ đơn giản vì tình. Lee Yoon-hyung đã phải chịu đựng sự kìm cặp cả cuộc đời với những quy tắc cứng ngắc của gia tộc tài phiệt. Khi bị ngăn cấm yêu đương, đây chỉ là "giọt nước bị tràn ly". Cuối cùng, cô bức bối đến mức phải tự giải thoát bằng cách tiêu cực nhất.

Nguồn: 163