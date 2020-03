Cuộc điều tra vụ giết chồng rồi giấu xác bị kéo dài do SARS bùng phát và quá trình lẩn trốn trót lọt suốt 17 năm của nữ nghi phạm

Ngày 11/3, cảnh sát huyện La Thành, thành phố Hà Trì, Quảng Tây, Trung Quốc thông báo đã bắt giữ thành công nữ nghi phạm giết người đã bỏ trốn 17 năm qua.

Theo trang The Paper đưa tin, tháng 1/2003, nghi phạm họ Lan xảy ra một cuộc cãi vã to tiếng với chồng tại nhà. Trong cơn nóng giận, nghi phạm đã ra tay sát hại và chôn xác đối phương bên dưới đống than đá trong nhà. Sau đó, nghi phạm Lan đã bỏ trốn cùng cô con gái 8 tuổi.

Ngày 20/3 cùng năm, một người họ hàng đến tìm nạn nhân và phát hiện vết máu bất thường trong nhà nên đã báo cảnh sát. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, cảnh sát không thể tìm ra tung tích của nữ nghi phạm và phải kéo dài điều tra bởi vì dịch SARS bùng phát.

Nghi phạm họ Lan bị bắt giữ sau 17 năm.

Vào tháng 3 năm nay, cảnh sát bất ngờ tìm ra được manh mối mới. Tháng 6/2003, một người đàn ông họ Hoàng đã gặp người phụ nữ tên Vi Lệ Viện dắt theo một bé gái nhỏ tuổi đến làm việc tại huyện Bình Hòa, thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến. Người phụ nữ này nói rằng cô quê nhà tại Hà Trì, Quảng Tây và đã ly hôn.

Bởi vì độc thân lâu năm, anh Hoàng đã đưa 2 mẹ con Vi Lệ Viện về sống cùng mà không đăng ký kết hôn.

Điều tra sâu hơn, cảnh sát huyện La Thành đã phát hiện thông tin của Vi Lệ Viện và con gái trùng khớp với 2 mẹ con nghi phạm họ Lan. Họ nhanh chóng đến huyện Bình Hòa (tỉnh Phúc Kiến) để xác minh sự việc. Đầu tháng 3, cảnh sát xác nhận Vi Lệ Viện và nghi phạm Lan là cùng một người.

Dưới sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương, nữ nghi phạm đã bị bắt. Trong phiên xét xử sơ bộ, nghi phạm Lan khai nhận, bản thân đã cùng con gái trốn đến tỉnh Phúc Kiến sau khi phạm tội, sử dụng tên giả Vi Lệ Viện, nói dối về việc ly hôn mất chứng minh thư, sau đó chung sống cùng anh Hoàng đến hiện tại.



Cảnh sát lấy lời khai của nữ nghi phạm gây ra vụ án mạng 17 năm trước

Nghi phạm cho biết, vụ án mạng xảy ra do bạo lực gia đình. Hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra thêm.

Nguồn: The Paper