Cuộc chiến thượng lưu tập cuối phần 2: Logan Lee còn sống, chỉ 1 chi tiết cực nhỏ cũng đủ khiến fan khẳng định điều này

Sau gần 2 tháng phát sóng, tập cuối Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu phần 2 đã chính thức khép lại. Đúng như những gì đã công bố, 30 phút cuối của phần 2 đã khiến người xem 1 phen tức lộn ruột khi biên kịch Kim Soon Ok cho nhân vật Logan Lee "bay màu", tiếp tục khiến đôi uyên ương Logan Lee - Su Ryeon phải chịu cảnh chia lìa.

Việc để cho Logan Lê chết trong vụ nổ bom ở cuối tập 13 khiến người xem không khỏi tức giận khi cho rằng biên kịch Kim Sooo Ok có thù gì với Su Ryeon mà liên tục đẩy cô vào hàng loạt bi kịch. Đặc biệt việc Logan Lee có thật sự còn sống hay không cũng là câu hỏi được nhiều người đặt ra nhiều nhất.

Nếu như những vụ trước đây, dân mạng phát hiện được một điều rằng nạn nhân nằm sấp khi bị giết như Su Ryeon hay Ro Na thì 2 nhân vật này vẫn còn sống. Trong khi đó tư thế chết nằm ngửa như Seol A hay bố của Seo Jin thì là chết thật. Tuy nhiên trường hợp của Logan Lee lại là trong vụ nổ bom và lửa thì bao vây nên chẳng có một dẫn chứng nào được đưa ra.

Thế nhưng khán giả vẫn khẳng định Logan Lee vẫn còn sống, thông qua chi tiết bó hoa hồng xanh được biên kịch Kim Soon Ok cài cắm ở cuối tập phim khi Su Ryeon mang ra để tặng Logan Lee. Hồng xanh vốn không có sẵn trong tự nhiên, mà do sự tác động của con người, thế nên người ta xem sự sinh ra của hồng xanh như một phép màu.

Bó hoa hồng xanh được Su Ryeon mang tặng Logan Lee ở cuối tập phim.

Bên cạnh đó, hoa hồng xanh còn tượng trưng cho một tình yêu vượt mọi trắc trở, bất diệt và tồn tại mãi mãi. Thế nên đây có thể là chi tiết được biên kịch Kim Soon Ok cài cắm nhằm ám chỉ cho sự trở lại bất ngờ của Logan Lee ở phần 3.

Fan vẫn khẳng định Logan Lee vẫn còn sống và quay lại ở phần 3.

Đón xem Penthouse phần 3 sẽ được lên sóng vào tháng 6 tới đây.