Cuộc chiến thượng lưu tập 6: Oh Yoon Hee lại được Logan Lee cứu sống sau khi muốn chết theo Ro Na, chị gái Su Ryeon xuất hiện

Đúng như đã tiết lộ từ trước, trong tập 6 Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu phần 2, Ro Na bị bị một nhân vật giấu mặt rút dây thở và chết. Đau đớn nhìn con gái chết, Oh Yoon Hee cũng định uống thuốc để quyên sinh, nhưng Logan Lee đã xuất hiện đúng lúc, đồng thời tiết lộ Eunbyul chính là hung thủ, nên phải sống để trả thù cho con gái.

Trong một diễn biến khác, Na Ageyo (Lee Ji Ah) - chị gái của Su Ryeon đã chính thức xuất hiện trong phần 2 với vẻ ngoài vô cùng cá tính. Vừa mới xuất hiện, cô nàng đã hôn Ju Dan Tae tới tấp vì đã lâu không gặp.

Ro Na bị giết chết.

Logan Lee xuất hiện đúng lúc và ngăn không cho Oh Yoon Hee tự tử.

Na Ageyo - chị gái của Su Ryeon xuất hiện.

Trở lại với những tình tiết trước đó, ở tại hiện trường Ro Na bị đâm, Kang Ma Ri đã nhặt được sợi dây chuyền của Eunbyul nhưng sau đó Seo Jin đã giật lấy. Tuy nhiên không may cho Seo Jin là Ju Dan Tae đã âm thầm đánh cắp sợi dây chuyền này nhằm uy hiếp cô sau này.

Ju Dan Tae có được trong tay bằng chứng giết người của Eunbyul.

Nghe được tin Ro Na sắp chết, Eunbyul đầy hoảng loạn và muốn ra đầu thú. Tuy nhiên Seo Jin đã nhanh chóng ngăn lại và hứa sẽ giúp con gái phi tang hết chứng cứ. Sau khi đã hỏi con gái chỗ đã cất chiếc cúp, Seo Jin đã âm thầm đến trường để lấy nó đi, tuy nhiên trong lúc đang lục lọi thì Oh Yoon Hee và Kang Ma Ri xuấy hiện bắt tại trận. Lúc này, Oh Yoon Hee đã mở hết các ngăn tủ và tìm ra được chiếc cúp, thế nhưng nó lại nằm trong tủ của Seok Kyung chứ không phải tủ của Eunbyul. Hóa ra, Ha Yoon Cheol đã âm thầm tráo chứng cứ nhằm giúp con gái của anh ta thoát tội.

Seo Jin giúp Eunbyul phi tang chứng cứ giết người.

Hóa ra Ha Yoon Cheol đã ném đá giấu tay hại Seok Kyung.

Tình ngay lý gian, Seok Kyung bị cảnh sát bắt về đồn. Tuy nhiên dấu vân tay trên cúp lại không phải là của Seok Kyung nên cô bé được thả ra lúc đó.

Nghi ngờ chính Eunbyul là hung thủ, Oh Yoon Hee đã tìm đến tận nhà để hỏi mọi chuyện, tuy nhiên Eunbyul đã phủ nhận mọi cáo buộc. Lúc này, Oh Yoon Hee đã chất vấn Seo Jin vì chiếc váy của Eunbyul mặc hôm biểu diễn vẫn chưa trả lại cho nhà trường, tuy nhiên Seo Jin đã tính đến nước cờ này nên đã may một chiếc váy khác để qua mặt Oh Yoon Hee.

Seok Kyung bị đổ thừa oan nhưng đã được cho ra về vì không tìm thấy dấu vân tay trên chiếc cúp.

Eunbyul phủ nhận mọi cáo buộc của Oh Yoon Hee.

Đón xem Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu phần 2 sẽ được phát sóng vào lúc 20g00 (giờ địa phương), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên kênh SBS.