Cuộc chiến thượng lưu tập 5: Ha Yoon Cheol gây phẫn nộ vì quá hèn hạ, cấu kết với Eunbyul hại Ro Na

Tập 5 Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu kể tiếp câu chuyện về những con người trong hội Hera.

Trong tập này, Cheong A đã tổ chức cuộc thi xem ai là người xứng đáng để giành chiếc cúp danh giá. Tuy nhiên một sự cố lại xảy ra đối với phần thi của Ro Na khi người đệm đàn cố tình đánh sai nhạc, nguyên nhân là vì Eunbyul và Ha Yoon Cheol bất ngờ bắt tay nhau hại con gái của Oh Yoon Hee thua cuộc.

Ha Yoon Cheol cấu kết với con gái Eunbyul chơi xấu Ro Na.

Biết mình bị bố dượng chơi xấu, Ro Na không ngần ngại đáp trả Eunbyul khi bị cô bé công kích. Lúc này, Eunbyul bất ngờ lấy chiếc cúp chém Ro Na khiến cô bé không may lăn từ cầu thang xuống.

Eunbyul chém Ro Na còn xô cô bé ngã cầu thang.

Mặc dù Seok Kyung đã tìm cách đe dọa Seo Jin nếu như không trao cho cô chiếc cúp của Cheong A vì đang giữ trong tay bằng chứng xô chết bố đẻ. Tuy nhiên cuối cùng Seo Jin vẫn công bố Ro Na là người chiến thắng khiến Seok Kyung không khỏi điên người.

Seo Jin bị Seok Kyung đe dọa phải cho con bé chiến thắng nếu không sẽ phanh phui mọi chuyện.

Trở lại với những diễn biến khác trong tập phim, Seok Kyung bất ngờ hạ mình quỳ gối xin lỗi Oh Yoon Hee, Kang Mari vì chuyện bạo lực học đường với Ro Na và Je Ni. Thấy Seok Kyung bật khóc, hối lỗi Oh Yoon Hee đã đồng ý tha thứ cho cô bé, tuy nhiên Kang Mari vẫn quyết không bỏ qua chuyện này mà sẽ tìm cách đáp trả con gái của Ju Dan Tae.

Seok Kyung quỳ gối xin lỗi Oh Yoon Hee và Kang Mari mong được tha thứ.

Chuyện Seo Jin hát nhép trong buổi hòa nhạc đã chuyền đến tay của mẹ ruột cô. Lúc này, mẹ của Seo Jin Đã bất ngờ tát con gái và đòi sẽ lấy lại chiếc ghế chủ tịch của Cheong A.

Cho rằng chính Oh Yoon Hee là người đã mách lẽo lại mọi chuyện, Seo Jin đã tìm đến tận nhà Oh Yoon Hee tra tấn nhằm hỏi mọi chuyện cho ra lẽ. Thật may là Ha Yoon Cheol đã về đúng lúc và đuổi ả ta ra khỏi nhà.

Seo Jin bật khóc vì bị mẹ ruột vạch trần mọi chuyện.

Ha Yoon Cheol thẳng thừng đuổi Seo Jin ra khỏi nhà mình.

Liệu rằng Ro Na vẫn giữ được tính mạng sau khi bị Eunbyul hại chết? Bộ mặt thật của Ha Yoon Cheol có bị Oh Yoon Cheol sớm vạch trần? Đừng bỏ lỡ Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu phần 2 tập 6 sẽ được phát sóng vào lúc 20g00 (giờ địa phương), thứ Bảy ngày 6/3 trên kênh SBS.