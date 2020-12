Cuộc chiến thượng lưu tập 19: Su Ryeon bị Ju Dan Tae tra tấn dã man, "ác nữ" Oh Yoon Hee bị Logan Lee kề dao dọa giết

Trong những diễn biến cuối của tập 18 Cuộc chiến thượng lưu, hội ăn chơi Ju Dan Tae - Seo Jin bất ngờ bị Su Ryeon và Logan Lee bắt cóc và tra tấn để trả thù. Tưởng chừng Su Ryeon sẽ tận dụng cơ hội, giết chết những con người ác độc này, nhưng trong đoạn preview tập 19 vừa được tung ra thì đám người này đã thoát ra được.

Cũng trong lúc này, Oh Yoon Hee tiếp tục lộ rõ bản chất muốn hại Su Ryeon cho bằng được khi theo dõi người chị thân thiết của mình đang làm gì, ở đâu và báo lại với Ju Dan Tae. Dường như Ju Dan Tae cũng đã biết được việc hắn ta bị bắt cóc có liên quan đến Su Ryeon nên đã cho người bắt và tra tấn cô ngược lại.

Su Ryeon bị Ju Dan Tae bắt cóc và tra tấn dã man trong căn phòng bí mật của hắn ta.

Oh Yoon Hee vẫn âm thầm theo dõi Su Ryeon và báo cáo lại với Ju Dan Tae.

Tuy nhiên vỏ quýt dày cũng có móng tay nhọn. Nếu như Su Ryeon vẫn dành sự tin tưởng đối với Oh Yoon Hee thì Logan Lee lại có cái nhìn khác hẳn đối với người phụ nữ thủ đoạn này. Trong đoạn preview, Logan Lee đã mời Oh Yoon Hee đi nhà hàng để dùng bữa tối. Vì không nghĩ Logan Lee có mối quan hệ mật thiết với Su Ryeon nên ả ta cũng chẳng mảy may nghi ngờ mà gật đầu đồng ý. Tận dụng cơ hội, Logan Lee đã rút chiếc dao có sẵn trên bàn và kề cổ Oh Yoon Hee khiến ả ta vô cùng run sợ.

Oh Yoon Hee không tin vào mắt là đang bị Logan Lee kề dao sát cổ.

Liệu rằng Su Ryeon sẽ giữ được tính mạng khi rơi vào tay của Ju Dan Tae? Oh Yoon Hee sau khi bị Logan Lee đe dọa sẽ hoàn lương hay tiếp tục giở trò? Đón xem Cuộc chiến thượng lưu tập 19 phát sóng vào lúc 20g00 (giờ địa phương), ngày 29/12 trên kênh SBS.