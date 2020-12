Cuộc chiến thượng lưu tập 18 bất ngờ gắn mác 19+, fan dự đoán cảnh nóng của Su Ryeon (Lee Ji Ah) và Logan sẽ xuất hiện

Càng về những tập cuối, Cuộc chiến thượng lưu lại càng khiến khán giả tò mò về một cái kết cho những nhân vật ở tòa nhà Hera. Trong khi ác nữ Yoon Hee (Eugene) đang dần lộ diện là kẻ xô chết cô bé xấu số Min Seol A thì mới đây nhà sản xuất bất ngờ gắn mác 19+ cho tập 18 sắp phát sóng.

Với việc gắn mác 19+ cho tập 18, khiến khán giả cho rằng nhiều khả năng tập phim sẽ xảy ra cảnh giết chóc hoặc cảnh nóng. Trong đó, Su Ryeon (Lee Ji Ah) và Logan Lee chính là 2 cái tên bị réo gọi nhiều nhất vì quá đẹp đôi.

Tập 18 Cuộc chiến thượng lưu hiện đã gắn mác 19+.

Fan đồn đoán về một cảnh nóng của Su Ryeon (Lee Ji Ah) và Logan Lee trong tập này.

Việc Cuộc chiến thượng lưu gắn mác 19+ cũng là điều dễ hiểu khi phim xuất hiện quá nhiều cảnh bạo lực học đường, ân ái… của những nhân vật được cho là chỉ phù hợp với một bộ phim truyền hình gắn nhãn 19+, trong khi phim lại chỉ định 15+.

Cuộc chiến thượng lưu lấy bối cảnh ở tòa nhà 100 tầng có tên Hera, xoay quanh ba người phụ nữ Su Ryeon (Lee Ji Ah), Seo Jin (Kim So Yeon) và Oh Yoon Hee (Eugene). Trong khi Su Ryeon, Seo Jin giàu sang và tận hưởng sự sung túc thì bà mẹ đơn thân Oh Yoon Hee lại vật lộn trước nghèo khó. Vì con gái Bae Ro Na (Kim Hyun Soo) chịu nhiều thiệt thòi, Oh Yoon Hee bất chấp tất cả để bước vào xã hội thượng lưu.

Ngay trong những giây phút đầu tiên, hình ảnh cô gái xấu số Min Seol A rơi từ tầng 47 khiến người xem không khỏi hoảng hốt. Tuy nhiên thay vì vội đi sâu phân tích nguyên nhân dẫn đến cái chết của Seol A, phim lại "bẻ lái" khi miêu tả mặt tối tàn khốc của những con người sống trên đỉnh cao danh vọng. Sự tranh giành, đấu đá, dối trá, thù hận đan xen lòng tham vật chất được miêu tả vô cùng sống động khiến khán giả càng xem càng cuốn.