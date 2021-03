Cuộc chiến thượng lưu tập 12: Oh Yoon Hee nhảy sông tự tử, Seo Jin trở mặt vì biết Su Ryeon còn sống nhưng lại bị bế vào tù

Tiếp nối diễn biến tập trước, tập 12 Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu mang đến cho người xem vô số những tình tiết hấp dẫn.

Theo đó trong tập này, Oh Yoon Hee bất ngờ mất liên lạc sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà Su Ryeon đã giao phó. Hóa ra, Oh Yoon Hee đã quyết định nhảy sông tự tử vì nghĩ rằng Ro Na đã chết. Trước lúc chết, Oh Yoon Hee đã để lại thư tuyệt mệnh cho Su Ryeon, đồng thời khuyên Ha Yoon Cheol đừng nhận tội thêm nữa để giúp anh sớm được ra tù.

Oh Yoon Hee quyết định nhảy sông tự tử.

Trước khi nhảy sông, Oh Yoon Hee đã để lại tâm thư cho Su Ryeon và Ha Yoon Cheol.

Trở lại với những tình tiết hấp dẫn khác trong phim, tập 12 đã hé lộ cảnh người mặc áo đen truy sát Su Ryeon trong đêm hôm trước chính là Logan Lee, tất cả đều nằm trong kế hoạch của chị đẹp. Chính Seo Jin đã bỏ thuốc cho Ju Dan Tae bất tỉnh đêm xảy ra chuyện, sau đó mặc bộ đồ đen đi vào nhà để CCTV ghi lại mọi thứ, đồng thời giúp Yoon Hee dàn dựng hiện trường giả.

Tuy nhiên Seo Jin không biết rằng đây là một cái bẫy, bởi 2 năm trước Seo Jin từng móc nối với Ju Dan Tae muốn giết Su Ryeon. Thế nên không lâu sau đó, Seo Jin đã bị cảnh sát bắt giữ vì có liên quan đến việc bắt cóc Su Ryeon và Ro Na.

Tập 12 cũng hé lộ thêm một chi tiết vô cùng hấp dẫn đó chính là nữ quản gia có dấu hiệu trở mặt với Logan Lee khi liên tục nói bóng nói gió. Tiếp đến người này còn tuyên bố sẽ làm mẹ của Eunbyul, còn thách thức cả Seo Jin. Liệu nữ quản gia đang có ý đồ gì?

Nữ quản gia tuyên bố sẽ là mẹ của Eunbyul sau khi Seo Jin bị tống vào tù.

Ngoài ra, trong tập này cũng xuất hiện một phân cảnh khiến người xem không khỏi thích thú chính là màn khóa môi của Logan Lee và Su Ryeon. Tại đây, Logan Lee hứa sẽ bảo vệ Su Ryeon đến cuối đời. Bên cạnh đó, Logan Lee đã gặp được Jeong Du Man - tình cũ của Aekyo. Tại đây Jeong Du Man đã kể hết sự tình rằng rất thương Aekyo nhưng không ngờ cô ấy đã qua đời. Cũng trong lúc này, Ju Dan Tae đã gọi điện nhờ Jeong Du Man giúp đỡ để sớm được ra tù.

Ju Dan Tae liên lạc với Jeong Du Man nhờ giúp đỡ.

Cảnh Logan Lee khóa môi Su Ryeon khiến người xem suýt xoa.

Đón xem tập cuối Penthouse sẽ được phát sóng vào lúc 20g00, ngày 2/4 trên kênh SBS.