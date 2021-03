Cuộc chiến thượng lưu tập 10: Seok Hoon ra tay giúp Seo Jin nhưng bị thư ký của Ju Dan Tae phát hiện, Ro Na vẫn còn sống?

Tiếp nối diễn biến tập trước, mới đây nhà sản xuất Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu phần 2 tiếp tục tung ra loạt ảnh still cut hé lộ tập 10.

Theo đó trong tập này, Seo Jin đã bị Ju Dan Tae tra tấn dã man. Vì không còn chỗ dựa, Seo Jin đã gặp Seok Hoon và anh chàng đã bất ngờ giúp đỡ cô thoát khỏi sự tàn độc của Ju Dan Tae.

Tuy nhiên màn bắt tay của Seok Hoon và Seo Jin vô tình bị thư ký Jo phát hiện. Liệu rằng thư ký Jo sẽ bỏ qua chuyện này vì bấy lâu nay bị Ju Dan Tae cho "ăn hành" quá nhiều, hay anh chàng sẽ "mách lẻo" lại?

Nhà sản xuất hé lộ cảnh Seok Hoon giúp Seo Jin nhưng vô tình bị thư ký Jo phát hiện.

Hóa ra, Seok Hoon đã giúp Seo Jin đi gặp Oh Yoon Hee. Có thể thấy khuôn mặt của Seo Jin lúc này lộ rõ sự sợ hãi. Nhiều khả năng sau khi trải qua những đau đớn do Ju Dan Tae đã gây ra, Oh Yoon Hee và Seo Jin sẽ tạm gạt bỏ những thù hằn cá nhân trước đó mà "bắt tay" tiêu diệt Ju Dan Tae?

Bên cạnh tiết lộ hàng loạt tình tiết hấp dẫn trong tập 10, phía nhà sản xuất cũng cho biết trong tập này, cái chết của Ro Na sẽ được hé lộ, sẽ có những màn bẻ lái cực gắt mà không ai ngờ tới xoay quanh màn rút ống thở của Ro Na.

Phải chăng nhân vật Ro Na vẫn còn đang sống?

Đón xem tập 10 Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu sẽ được phát sóng vào lúc 20g00, ngày 20/3 trên kênh SBS.