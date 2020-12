Cuộc chiến thượng lưu: Son Ye Jin bỗng dưng bị réo tên dữ dội vì dính líu đến nhân vật đang khiến khán giả tức sôi máu

Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu đang là bộ phim nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả xem truyền hình. Màn đối đầu của những kẻ giàu có trong tòa nhà Hera ngày càng gay cấn khiến người xem tức sôi máu.

Bên cạnh những nhân vật phản diện, biên kịch của Cuộc chiến thượng lưu cũng không quên lôi cả nhân vật chính diện vào cuộc. Quanh đi quẩn lại nhân vật chính diện chỉ có mẹ con nhà Oh Yoon Hee (Eugene) và bà cả Su Ryeon (Lee Ji Ah). Thế mà chẳng hiểu sao mẹ con nhà Oh Yoon Hee cũng chẳng được lòng khán giả, đặc biệt là cô con gái Bae Ro Na do nữ diễn viên trẻ Kim Hyun Soo thủ vai.

Bae Ro Na.

Bae Ro Na là một cô nữ sinh có hoàn cảnh khá khó khăn, mẹ phải đi giúp việc cho nhà người khác. Tuy nhiên thay vì yêu thương mẹ thì cô nàng lại thích theo đuổi những thứ "trên trời" khiến mẹ cô không ít lần phải lao đao, như đến đồn cảnh sát để bão lãnh, thậm chí còn phải quỳ xuống dưới chân của kẻ thù để chiều theo ý muốn con gái.

Chưa hết, Ro Na còn là "bà chúa nước mắt" vì tập nào cũng toàn khóc, la hét khiến người xem không khỏi ngán ngẫm. Khi mẹ Oh Yoon Hee trở nên giàu có nhờ trúng đất và mua được nhà ở Hera thì cô bé tiếp tục "bật twist" khi một mực đòi nghỉ học, dọn ra khỏi Hera trong khi trước đó chính bản thân từng bất chấp tất cả để vào trường Cheong A cho bằng được.

Đảm nhận vai chính diện nhưng Ro Na chẳng được gì chỉ được cái... kém sang.

Tuy nhiên khi xem nhân vật Ro Na, nhiều khán giả không quên réo tên Son Ye Jin bởi chính nữ diễn viên Kim Hyun Soo từng đảm nhận vai thời trẻ của "chị đẹp" trong phim Và em sẽ đến - Be With You phát hành 2 năm trước.

Trong Và em sẽ đến, Kim Hyun Soo hóa thân thành Soo Ah thời trẻ - học giỏi và xinh đẹp. Cô bé có tình cảm với "hotboy bơi lội" cùng lớp ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng vẫn luôn giấu kín. Vào thời điểm phim lên sóng, khán giả không ngừng khen ngợi vẻ đẹp trong trẻo của Hyun Soo như nàng thơ bước ra từ trang sách. Thậm chí, nhiều khán giả còn nhận xét cô nàng đã mô phỏng thành công hình ảnh ngọt ngào của Son Ye Jin. Tuy nhiên khi góp mặt trong Cuộc chiến thượng lưu, Hyun Soo đã có màn lột xác mà không ai có thể ngờ tới.

Kim Hyun Soo từng đảm nhật vai thời còn trẻ cho Son Ye Jin trong phim Và em sẽ đến.

