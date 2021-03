Cuộc chiến thượng lưu phần 2: Rộ tin Oh Yoon Hee là con của một nhân vật quyền lực, Ju Dan Tae cũng sợ khiếp vía

Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu phần 2 đang dần đi đến những tập cuối. Tuy nhiên còn có nhiều nhân vật từng được nhà sản xuất công bố vẫn chưa xuất hiện. Trong đó mối quan hệ thật sự giữa dàn nhân vật vẫn khiến người xem hoang mang nhất.

Sau hàng loạt những thuyết âm mưu được netizen bắt bài, mới đây cư dân mạng tiếp tục truyền tai nhau thông tin Oh Yoon Hee chính là con gái của chủ tịch Song Hee Soo - người phụ nữ đầy quyền lực nhất trong phim.

Nhiều nguồn tin cho biết Oh Yoon Hee chính là con gái thất lạc của chủ tịch Song Hee Soo.

Còn nhớ trong những tập trước, Song Hee Soo chính là người phụ nữ từng mắng thẳng mặt Yoon Joo Hee vì dám ức hiếp, chê bai nghề nghiệp của Kang Mari. Lúc này, thân phận đầy quyền lực của Song Hee Soo cũng được tiết lộ khiến Yoon Joo Hee phải quỳ lạy, van xin, thậm chí là phải thảo mai với Kang Mari với hy vọng được tiếp xúc với Song Hee Soo.

Chính Song Hee Soo cũng là người đứng đằng sau trừng trị đám rich kid Seok Kyung, Eunbyul, Minhyuk suýt phải đuổi học vì ức hiếp Je Ni. Ju Dan Tae, Seo Jin vốn là những người vô cùng quyền lực, thế nhưng khi Song Hee Soo "nhúng tay" thì cặp đôi phản diện này cũng sợ khiếp vía.

Vụ Je Ni bị bạo lực học đường cũng nhờ Song Hee Soo đứng sau giúp đỡ.

Nếu đúng như những lời đồn đoán Song Hee Soo chính là mẹ ruột của Oh Yoon Hee thì quả thật ở phần 3, Ju Dan Tae sẽ dưới trướng của Oh Yoon Hee và bị trừng trị thích đáng. Tuy nhiên đâu là lý do khiến 2 mẹ con thất lạc nhau vẫn là dấu hỏi khiến người xem hoang mang.

Đừng bỏ lỡ Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu phát sóng vào lúc 20g00 (giờ địa phương), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên kênh SBS.