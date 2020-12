Cuộc chiến thượng lưu: Náo loạn thông tin Oh Yoon Hee (Eugene) là người chuyển giới, "sạn to đùng" nhà đài phải lên tiếng đính chính

Tập 19 Cuộc chiến thượng lưu phát sóng tối 29/12 đã mang đến cho khán giả vô số tình tiết hấp dẫn khi Su Ryeon (Lee Ji Ah) chính thức vạch mặt Oh Yoon Hee (Eugene) là kẻ đã giết chết con gái mình, đồng thời khiến cho hội Hera phải quỳ xuống xin lỗi về những hành động xấu xa mà họ đã gây ra trước đó.

Tuy nhiên một tình tiết khiến netizen phải mất ngủ cả đêm khi ở phân cảnh Su Ryeon đưa cho Oh Yoon Hee tờ phiếu xét nghiệm thì giới tính của ả tiểu tam này lại là nam. Tình tiết này khiến khán giả không khỏi hoang mang khi cho rằng phải chăng đây là cú twist tiếp theo được biên kịch phim cài cắm.

Oh Yoon Hee bỗng dưng bị chuyển đổi giới tính khiến khán giả hoang mang,

Cũng chính vì tình tiết này mà chỉ trong một đêm đã có hơn 30 nghìn lượt bình luận đổ về phía nhà đài SBS yêu cầu lời giải thích.

Sau một đêm khiến nhiều người mất ngủ, cuối cùng SBS cũng phải lên tiếng đính chính khi khẳng định đây chỉ là lỗi trong quá trình sản xuất chứ chẳng phải cú twist nào mới trong phim. Phía SBS cũng cho biết sẽ sớm khắc phục lỗi và đăng tải lại phân đoạn gây náo loạn này.

Nhà đài SBS lên tiếng về nghi vấn Yoon Hee là người chuyển giới.

Đây không phải là lần đầu tiên Cuộc chiến thượng lưu để lộ "hạt sạn" to đùng, tuy nhiên việc nhà sản xuất đẩy nhanh quá trình sản xuất đã khiến phim xảy ra vô số tình huống dở khóc dở cười. Và với những gì mà biên kịch Kim Soon Ok xây dựng thì chỉ cần 1 tình tiết nhỏ sai soát cũng đủ khiến nhiều người phải hoang mang.

Đón xem những diễn biến tiếp theo của Penthouse (Cuộc Chiến Thượng Lưu) phát sóng mỗi thứ Hai - thứ Ba hàng tuần trên SBS.