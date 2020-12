Cuộc chiến thượng lưu: Mẹ con Oh Yoon Hee (Eugene) đáng bị ghét nhất phim, giỏi khóc lóc, đổ thừa cho người khác cũng siêu hạng

Chỉ trong 2 tập mới nhất của Cuộc chiến thượng lưu, Oh Yoon Hee (Eugene) từ vai chính diện được khán giả yêu thích vì tính cách hiền lành, cam chịu lại trở thành cái tên bị nhiều người réo gọi vì quá ác.

Nếu như trước đây, Oh Yoon Hee vẫn chưa thật sự đóng góp nhiều vào cốt truyện, ngoại trừ mối thù trong quá khứ với Seo Jin (Kim So Yeon) thì càng về sau tính cách của nhân vật này được khai thác rõ hơn. Tuy nhiên tính tốt lại chăng thấy đâu, chí thấy vai chính diện của cô bị khán giả ghét lấy ghét để.

Đầu tiên phải kể đến việc Oh Yoon Hee là bà chúa nước mắt, đụng chuyện gì cũng khóc, kể khổ. Trong tập 17 phát sóng mới đây, Yoon Hee thể hiện rõ sự giả tạo của mình, lấy nước mắt để đánh lừa Su Ryeon sau khi biết được chuyện "chị đẹp" từng giết nghị sĩ Jo Sang Heon. Trách móc Su Ryeon ghê tởm, nhưng bản thân Yoon Hee cũng chẳng trong sạch gì khi cô đã xô Seol A ngã xuống từ tầng 47.

Su Ryeon không ngờ rằng những giọt nước mắt của Yoon Hee chỉ là một vở kịch.

Chưa hết, Yoon Hee còn lật mặt, đổ thừa người chị em thân thiết của mình rằng đã kéo cô vào cuộc chiến của những người trong tòa nhà Hera: "Sao lại động vào người đang yên ổn là em rồi đẩy em tới làng Bosang. Tại sao lại là em chứ? Sao lại kéo em vào chuyện này?".

Yoon Hee lật mặt đổ thừa Su Ryeon sau khi đã giúp cô trở nên giàu có.

Giống hệt như mẹ, Ro Na cũng là bà chúa nước mắt. Cô nàng khóc lóc, la hét quá nhiều, chỉ cần là không đúng ý hoặc tình cảnh ngang trái là hét lên bất chấp! Chưa hết, khi bị mẹ phát hiện đã nộp đơn thôi học, thay vì đưa ra một lý do hợp tình, hợp lý, Bae Ro Na lại đổ hết tất cả lỗi là do Yoo Hee - mẹ của cô với lý do nghe chẳng logic tí nào: Không thích học vì chuyển đến tòa nhà Hera, cũng như học ở trường Cheong A, trong khi trước đó đây lại là mơ ước của chính cô.

Chẳng bao giờ tự nhận lỗi, Ro Na giống hệt mẹ thích đổ lỗi cho người khác.

Đón xem những diễn biến tiếp theo của Penthouse (Cuộc Chiến Thượng Lưu) phát sóng mỗi thứ Hai - thứ Ba hàng tuần trên SBS.