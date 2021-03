Cuộc chiến thượng lưu: Lộ tin Ro Na mới là con của Su Ryeon, Oh Yoon Hee tự tử bất thành nhưng lại mất trí nhớ, còn đổi tên?

Cuộc chiến thượng lưu - Penthouse ngày càng gay cấn khi các nhân vật mới bắt đầu xuất hiện, cùng với đó là sự biến mất bí ẩn của nữ chính Oh Yoon Hee.

Theo như phía nhà sản xuất tiết lộ thì nhân vật Oh Yoon Hee vẫn xuất hiện ở phần 3, tuy nhiên việc nhân vật này còn sống hay không vẫn là một câu hỏi khiến nhiều người hoang mang.

Mới đây, nhiều nguồn tin bắt đầu xuất hiện trên Twitter với giả thuyết cho rằng Ro Na mới thật sự là con của Su Ryeon. Sự thật là gần hai mươi năm trước, con của Su Ryeon sau khi sinh xong đã được đưa vào cùng phòng với con của Oh Yoon Hee. Tuy nhiên sau đó thư kí Yoon đã đổi tên của hai đứa trẻ tức Min Seol Ah là Bae Ro Na và Bae Ro Na là Min Seo Ah. Sau này chính thư kí Yoon đã đưa Min Seol Ah đến trại trẻ mồ côi Hi vọng với lời xin lỗi: “Xin lỗi cháu, nếu có duyên ngày nào đó cháu sẽ gặp lại mẹ thôi…”.

Loạt ảnh từng chụp được cảnh quay Su Ryeon tận tình chăm sóc Ro Na càng khiến nhiều người nghi ngờ về mối quan hệ thật sự của cả hai.

Tiếp đến, một số nguồn tin cũng cho rằng Oh Yoon Hee sau khi tự tử đã được một người cứu sống. Thế nhưng sau đó, cô nàng đã bị mất trí nhớ và lấy tên là Yooni. Nhiều người cho rằng mạch phim đi theo hướng này là khá hợp lý. Vì nếu Oh Yoon Hee không tự tử rồi mất trí nhớ thì ngay cả khi gặp lại Ro Na thì cô cũng phải đi đầu thú vì giết Min Seol A. Có thể biên kịch muốn bẻ lái sự thật Oh Yoon Hee không phải là người giết Seol A nên tạo thêm tình tiết như thế nhằm kéo sang phần 3.

Oh Yoon Hee được nhà sản xuất tiết lộ vẫn xuất hiện ở phần 3 Cuộc chiến thượng lưu.

Với những gì mà biên kịch Kim Soon Ok đã xây dựng xuyên suốt từ 2 phần vừa qua thì điều gì cũng có thể xảy ra trong Cuộc chiến thượng lưu.

Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu phần 2 lên sóng vào lúc 20g00, thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên kênh SBS.