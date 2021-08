Cuộc chiến thượng lưu: Hóa ra 2 chi tiết này chính là nguyên do khiến Su Ryeon "ăn hành" suốt 3 phần

Bộ phim Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu 3 đã đi được 2/3 chặng đường. Quanh đi quẩn lại suốt 3 phần vừa qua của bộ phim là những màn trả đũa không hồi kết của các nhân vật với các ân oán đầy kinh khủng.

Tuy nhiên sau tất cả, biên kịch Kim Soon Ok lại khiến nhiều người muốn té ngửa khi đưa ra 2 chi tiết khiến nhân vật chính Su Ryeon bị đẩy vào tấn bi kịch đầy đau khổ.

Bánh hồ đào là nguyên nhân chính khiến Seo Jin hận Su Ryeon

Trong tập 8 Penthouse vừa phát sóng hồi cuối tuần qua, biên kịch Kim Soon Ok khiến nhiều người phải cười ra nước mắt khi hé lộ nguyên nhân khiến nhân vật Seo Jin cay ghét Su Ryeon chỉ vì chiếc bánh hồ đào.

Nguyên nhân là ở trong phần 1, hội Hera có buổi gặp mặt ăn uống cùng nhau mừng gia đình Ha Yoon Cheol và Seo Jin về nhà mới. Lúc này, Su Ryeon bất ngờ mang chiếc bánh hồ đào biếu cho vợ chồng. Có lẽ vì chiếc bánh hồ đào mà Su Ryeon làm quá ngon mà hàng xóm lẫn Ha Yoon Cheol đều không ngớt lời khen khiến Seo Jin ngồi đó vô cùng tức giận vì cho rằng bản thân đang bị xem thường, trong khi chiếc bánh của cô làm lại chẳng ai thèm đá động đến. Đây cũng chính là nguyên nhân được Seo Jin hé lộ trong chính tập 8 của phần 3, lý do vì sao ả ta cay ghét Su Ryeon nhiều đến như vậy.

Bánh hồ đào chính là tác nhân đầu tiên khiến Seo Jin cay ghét Su Ryeon.

Chú chó của Min Seol Ah là nguyên nhân tiếp theo khiến phim trở nên đầy bi kịch

Mặc dù chỉ xuất hiện vài tập đầu nhưng Min Seol Ah là một nhân vật rất quan trọng, ảnh hưởng đến cốt truyện của phim. Cái chết của Seol Ah dẫn đến cuộc báo thù đẫm máu của Su Ryeon và Logan Lee.

Điều khiến người xem cảm thấy vô lý chính là việc Seol Ah vì cần tiền chữa bệnh cho chú chó của mình mà quyết định đi dạy thêm, chứ không phải vì nguyên nhân nào to lớn khác. Để rồi sau đó, cô gái trẻ bị đẩy những âm mưu đen tối của hội Hera.

Một lý do quá vô lý là chú chó bị bệnh phải đi kiếm tiền bằng cách dạy thêm cũng được biên kịch Kim Soon Ok nghĩ ra khiến người xem cảm chỉ biết cười ra nước mắt. Min Seol Ah sau khi rơi vào hội Hera bỗng dưng bị bắt giam, bị hành hạ. Không rõ ai là người trực tiếp ra tay sát hại Seol A nhưng việc lấy hình ảnh chú cho là nguyên nhân chính tác động đến cái chết của cô gái trẻ này khiến người xem cảm thấy có gì đó quá sai trái.

