Cuộc chiến thượng lưu: Biên kịch xác nhận Seo Jin là nhân vật phản diện 100%, tăng thêm 1 tập cho phần 2, phần 3 kéo dài tận 3 tháng

Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu đang là bộ phim chiếm spotlight trên khắp các trang mạng xã hội. Ở thời điểm hiện tại, phần 2 của dự án đã đi được nửa chặng đường và những nhân vật phản diện vẫn đang khiến người xem vô cùng phẫn nộ.

Mới đây, biên kịch Kim Soon Ok đã công bố Seo Jin do diễn viên Kim So Yeon sẽ là nhân vật trung tâm, và độ phản diện đạt 100%. Điều này đồng nghĩa với việc Seo Jin sẽ không có chuyện hoàn lương sau chuỗi ngày gây nghiệp.

Seo Jin là nhân vật phản diện 100% trong Cuộc chiến thượng lưu.

Bên cạnh đó, biên kịch Kim Soon Ok cũng cho biết phần 2 của Penthouse sẽ tăng thêm 1 tập, kéo dài lên 13 tập so với dự kiến trước đó. Hiện tại kịch bản phần 2 đã hoàn thành và đang bắt tay vào việc viết kịch bản cho phần 3. Ngoài ra phía nhà sản xuất cũng thông báo rằng phần 3 Penthouse sẽ chỉ phát sóng 1 tập trong 1 tuần và kéo dài trong vòng 3 tháng.

Biên kịch Kim Soon Ok tăng phần 2 lên 1 tập, phần 3 sẽ chiếu 1 tập/tuần.

Vốn các tình tiết trong phim đã khiến khán giả rối reng, thế nên việc nhà sản xuất phim Cuộc chiến thượng lưu đang cố kéo dài các tình tiết, còn hạn chế số tập xuống 1 tập/tuần cho phần 3 khiến người xem không khỏi hụt hẫng vì phải chờ đợi thêm rất lâu nữa thì "cuộc chiến" của hội Hera mới có điểm dừng.

Khán giả "nổi điên" trước thông tin phim Cuộc chiến thượng lưu sẽ giảm xuống 1 tập/tuần.

Phần 2 Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu đang được phát sóng vào lúc 20g00 (giờ địa phương), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên kênh SBS.