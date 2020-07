Cuộc chiến khoe body giữa Seulgi – Rosé – Hwasa: Cùng diện một thiết kế nhưng người khoe eo, người khoe cặp đùi mật ong bất ngờ

Trong làng giải trí Kbiz vốn không thiếu những màn đụng hàng đặc sắc. Qua những màn đụng độ này, dân tình cũng được dịp so kè nhan sắc, thần thái của những mỹ nhân nổi danh. Cuộc chiến đụng hàng mới đây nhất giữa 3 cô nàng Seulgi – Rosé – Hwasa hẳn sẽ khiến khối người phải cân não khi cùng diện một thiết kế nhưng người khoe eo, người khoe cặp đùi mật ong bất ngờ.



Comeback với ca khúc How You Like That, Rosé khiến bao người trầm trồ với mái tóc màu tím pastel huyền ảo như công chúa Disney.

Trong buổi livestream đếm ngược thời gian phát hành ca khúc, Rosé như thường lệ vẫn gắn bó với style trẻ trung khi diện crop top khoe eo thon.

Cô còn diện một thiết kế tương tự nhưng thay đổi ở chi tiết tay dài. Tựu trung là cả 2 bộ cánh đều giúp cô khoe vòng eo thon thả đáng ngưỡng mộ.

Cả 2 bộ cánh mà Rosé đã diện đều đến từ nhà mốt YCH.

Hwasa cũng vừa diện thiết kế này trong bộ ảnh mới đây. Với nước da nâu rám nắng, mái tóc bồng bềnh, Hwasa mang đến cảm giác khỏe khoắn, cá tính.

Nhưng đặc biệt nhất là Seulgi (Red Velvet), nếu mọi khi thường gắn liền với hình ảnh trẻ trung thì nay Seulgi thay đổi với tạo hình sexy nóng bỏng, mix crop top cùng body suit ôm sát tôn lên cặp đùi mật ong thon thả.