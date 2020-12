Cuộc chiến giành lại sự sống cho sản phụ 30 tuần gặp tai nạn giao thông: "Chỉ đến muộn 5 phút, thần chết đã có thể cướp đi tính mạng của 2 mẹ con"

Đó là câu chuyện của sản phụ Nguyễn Thị Bạch Cúc (20 tuổi) không may bị tai nạn giao thông khi đang mang thai tuần thứ 30, chị Cúc đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nguy kịch, glasgow chỉ còn 3 điểm.

Hai mẹ con chị Cúc đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, khi mà chỉ cần đến muộn 5 phút, thần chết đã có thể cướp đi tính mạng của 2 mẹ con.

Ca phẫu thuật đặc biệt níu giữ 2 mạng sống

Nguyễn Thị Bạch Cúc (20 tuổi), sinh sống tại Kim Động, Hưng Yên là bà mẹ trẻ đang chuẩn bị đón đứa con thứ 2 chào đời. Khoảng 19h, trên đường đi làm về, Cúc không may gặp phải tai nạn tại đầu con ngõ cách nhà chỉ vài trăm mét.

Sản phụ mang thai 30 tuần được gia đình vội vàng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hưng Yên. Khi đưa đến đây, Cúc vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Tưởng rằng có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng Cúc liên tục kêu đau đầu nên gia đình xin chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Sản phụ Nguyễn Thị Bạch Cúc (20 tuổi), sinh sống tại Kim Động, Hưng Yên.

20h50 phút, Cúc được đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Khi ấy, tình trạng cô gái này đột ngột trở nên nguy kịch, glasgow chỉ còn 3 điểm, đồng tử hai bên giãn, hôn mê sâu, gần như rơi vào tình trạng chết não.

Tại phòng cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ê kíp y, bác sĩ đã đặt ống nội khí quản, bóp bóng, cấp cứu đường thở cho bệnh nhân ngay tức khắc. Các bác sĩ đã cho bệnh nhân tiến hành siêu âm ngay tại buồng cấp cứu, nhận thấy vẫn còn tim thai, bệnh nhân được đẩy thẳng đi chụp phim cắt lớp vi tính thấy có khối máu tụ màng cứng rất lớn bán cầu phải.

Một cuộc hội chẩn đã nhanh chóng được mở ra giữa các y bác sĩ, đánh giá kỹ lưỡng với bác sĩ trưởng tua trực cùng chuyên gia tham vấn với quyết tâm cứu lấy 2 mẹ con bệnh nhân. Hơn 20 phút sau khi đặt chân tới viện, chị Cúc được đẩy thẳng vào phòng mổ.

Bác sĩ Trương Quốc Việt đến từ Bệnh viện Phụ sản Trung Ương ngay lập tức được mời sang mổ bắt con song song với BS Trần Đạt, Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật lấy khối máu tụ cho bệnh nhân.

Gánh nặng đè lên đôi vai những bác sĩ đang cầm dao mổ nhưng họ vẫn vô cùng tập trung và nỗ lực hết sức mình vì tính mạng người bệnh. Kíp phẫu thuật hơn 20 người gồm các phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê hồi sức chạy đua với thời gian giành giật sự sống cho bệnh nhân nguy kịch.

22h, ca phẫu thuật kết thúc thành công tốt đẹp. Bé được cha mẹ đặt tên là Bình An với mong muốn cuộc đời sau này của em sẽ thật an yên và hạnh phúc. Bình An nặng 1,7kg được đưa sang Bệnh viện Phụ sản Trung Ương chăm sóc ngay sau ca mổ, còn mẹ của bé được đưa về khoa Hồi sức tích cực 2, Trung tâm Gây mê Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Được nhìn thấy con chào đời như một giấc mơ

BS Trần Đạt chia sẻ: "Chỉ đến khi thấy em bé cất lên tiếng khóc chào đời cả kíp mổ mới thở phào nhẹ nhõm. Một bé gái đáng yêu đã mỉm cười đến với thế giới này dù sự ra đời của em thật nhiều chông gai".

Tưởng chừng như không thể nhưng các y bác sĩ đã níu hai mẹ con ở lại với cuộc phẫu thuật hết sức đặc biệt.

Sau hai tuần được chăm sóc đặc biệt, đội ngũ y bác sĩ Gây mê hồi sức luôn túc trực chăm lo cho sức khỏe của bệnh nhân, Cúc từ cô gái vào viện với glasgow 3 điểm đã tỉnh táo hoàn toàn và được xuất viện.

Bệnh nhân còn di chứng liệt nửa người do khối máu tụ to chèn gây thiếu máu não nhưng sẽ dần được khắc phục trong quá trình tập phục hồi chức năng sau này. Bình An được các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương yêu thương, chăm sóc kỹ lưỡng trong lồng ấp, trong 2 tuần đã tăng thêm 0,2 lạng.

Giây phút hạnh phúc được gặp con của sản phụ 30 tuần gặp tai nạn giao thông được cứu sống thần kỳ

"Sau khi rời khỏi phòng mổ, hai mẹ con được đưa đi chăm sóc tại 2 nơi khác nhau nên dù sức khỏe còn yếu nhưng cũng không nguôi thương nhớ con gái.

Nhiều khi tôi tự hỏi con gái bé bỏng của mình đang làm gì, trong lòng lúc đó chỉ mong mỏi tới phút giây được ôm con vào lòng, vỗ về sinh linh nhỏ bé ấy", chị Cúc chia sẻ.

Vẻ mặt hạnh phúc của chị Cúc khi được nhìn thấy con chào đời.

Ngày 19/11, Cúc được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho chuyển về tuyến tỉnh tiếp tục điều trị. Trong ngày ra viện, Cúc đã sang Bệnh viện Phụ sản Trung Ương đón Bình An trở về.

"Giây phút nhìn thấy con gái yêu nằm ngoan trong lồng ấp, Cúc rưng rưng nở nụ cười xúc động. Cúc ôm trọn Bình An nhỏ bé trước ngực, dành cho Bình An những yêu thương mà người mẹ trẻ đã dồn nén bấy lâu.

Chỉ hơn 2 tuần trước, hai mẹ con đã kiên cường biết nhường nào thoát khỏi sự đe dọa của thần chết. Nếu đến bệnh viện muộn chỉ 5 phút, giây phút hạnh phúc này sẽ mãi mãi chỉ xuất hiện trong một giấc mơ mà thôi", một bác sĩ cho biết.

Sự có mặt của Bình An trên cõi đời này mang đến niềm hạnh phúc cho gia đình nhỏ của mình.

Túc trực bên vợ suốt 2 tuần qua, bố Bình An nhìn thấy mẹ đang bồng bế con cũng nở một nụ cười thật tươi.

Dù trước mắt anh còn lắm những gian truân, là trụ cột của người vợ còn yếu, con đầu 1 tuổi rưỡi và và đứa con gái thứ 2 bé nhỏ sinh non, nhưng chính 3 mẹ con là điều tuyệt vời nhất để anh tiếp tục nỗ lực cố gắng, mang đến niềm hạnh phúc cho gia đình nhỏ của mình.

Bố Bình An.

Kỳ tích ngày hôm nay là sự nỗ lực, cố gắng của các bác sĩ đã kịp thời cấp cứu, hồi sức và chăm sóc đặc biệt sau phẫu thuật cho 2 mẹ con. Những thiên thần áo trắng ấy đã tạo ra những câu chuyện có kết thúc thật đẹp.