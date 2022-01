Cuộc chạm trán "nghẹt thở" giữa Công nương Kate với tình cũ xinh đẹp của chồng khiến William "toát mồ hôi hột"

Vợ chồng Hoàng tử William - Công nương Kate từng trải qua rất nhiều thăng trầm trong thời gian tìm hiểu nhau trước khi về chung một nhà. Chuyên gia hoàng gia Katie Nicholl mới đây đã kể lại tường tận chi tiết cuộc chạm trán nảy lửa giữa Công nương Kate với tình cũ của Hoàng tử William trong cuốn sách "Kate: The Future Queen".

Theo chuyên gia Nicholl, cặp đôi lần đầu gặp nhau khi theo học tại Đại học St Andrews năm 2001 và ngay lập tức trở thành bạn bè. Đến năm 2003, cả hai bắt đầu hẹn hò. Trong năm thứ hai đại học, họ ở chung căn hộ với hai người bạn khác ở số 13 phố Hope. Lúc này, mối quan hệ yêu đương của cặp đôi vẫn giữ bí mật.

William và Kate yêu nhau ở giảng đường Đại học.

Cả hai thường tham gia những bữa tiệc tối cùng bạn bè ngay trong thị trấn để tránh nguy cơ bị phát hiện đi cùng nhau. Một trong những người bạn của William và Kate tiết lộ với tác giả Nicholl rằng có một bữa tiệc tối đã kết thúc trong gượng gạo sau khi họ chơi trò "Never Have I Ever". Trong trò này, người chơi lần lượt hỏi những người khác về điều mà họ chưa làm được. Bất kỳ người chơi nào đã làm điều đó đều phải uống một ly.

Carly Massy-Birch, bạn gái cũ của William, cũng đến góp vui vì cô và William vẫn là bạn bè của nhau sau khi chia tay. Nguồn tin kể: "Khi đến lượt Carly chơi, cô ấy tuyên bố 'Tôi chưa bao giờ hẹn hò với hai người trong phòng này". Carly vẫn nói vậy dù biết rõ William là người duy nhất hẹn hò với cả hai người trong phòng, gồm Carly và Kate.

"Anh ấy nhìn Carly hằm hằm và gằn giọng 'Anh không thể tin em lại nói ra thế' trước khi uống cạn ly của mình. Kate không nói gì với Carly sau đó, nhưng chúng tôi đều bị sốc. Chúng tôi biết họ yêu nhau song đây là lần đầu tiên William xác nhận mối quan hệ của anh ấy với Kate", người bạn chung của cặp vợ chồng hoàng gia nói tiếp.

Carly Massy-Birch, tình cũ xinh đẹp của Hoàng tử William.

Khi ấy, Carly sống ở Howard Place, một con phố nhỏ nối với phố Hope. Việc sống gần tình cũ của bạn trai đã khiến Kate tỏ ra khó chịu. Một người bạn của cặp đôi nói: "Cô gái kia thực sự có thể vẫy tay chào William từ phòng khách của nhà cô ấy mỗi khi ngồi đan len. Điều này như là một sự hành hạ đối với Kate".

Mặc dù vậy, tình cảm giữa William - Kate vẫn tiếp tục phát triển. Trong năm thứ ba và thứ tư đại học, họ sống với hai người bạn tại Balgove House trên điền trang Strathrym. Ngôi nhà tọa lạc trong khuôn viên xinh đẹp với bãi cỏ trải dài và vô số loài hoa đẹp. Đôi tình nhân trẻ đã dành nhiều buổi chiều ngoài trời ăn uống vui vẻ.

Sau khi tốt nghiệp, Kate chuyển đến London, trong khi Hoàng tử William đến Sandhurst. Sau một cuộc chia tay ngắn vào tháng 4/2007, họ vẫn luôn ở bên nhau từ đó đến giờ. William cầu hôn Kate trong một chuyến đi tới Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Lewa ở Kenya tháng 10/2010 và tin tức đính hôn của họ được xác nhận một tháng sau.

Cặp đôi hoàng gia trong hôn lễ lịch sử.

Cả hai hết hôn tháng 4/2011, trước sự chứng kiến của khoảng 300 triệu khán giả trên toàn cầu và được Nữ hoàng tặng cho tư dinh Anmer Hall như một món quà cưới. Hiện tại cặp đôi đã có một mái ấm hạnh phúc với 3 con nhỏ. Sau 10 năm kết hôn, vợ chồng Hoàng tử William - Kate vẫn dành cho nhau tình cảm mặn nồng.

Nguồn: Express

https://afamily.vn/cuoc-cham-tran-nghet-tho-giua-cong-nuong-kate-voi-tinh-cu-xinh-dep-cua-chong-khien-william-toat-mo-hoi-hot-2022012910502247.chn