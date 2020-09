Cưng “xỉu” trước điệu nhảy của bé An An trong đoạn clip “Vũ điệu Xoa Xoa” mới

Bé An An & "Vũ điệu Xoa Xoa": sự kết hợp đáng yêu siêu cấp



Vào giữa tháng 8, "Hot Youtuber" bé An An (tên thật là Tân An) đã có màn biến hình đầy thú vị nhưng vẫn đáng yêu với những điệu nhảy ngộ nghĩnh trong đoạn clip "Vũ điệu Xoa Xoa". Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận được hàng trăm ngàn lượt xem từ cư dân mạng.

Clip Vũ điệu Xoa Xoa

Dù chỉ mới 8 tuổi nhưng An An đã có "thâm niên" làm Youtube 4 năm cùng với bố, bỏ túi hơn 3 triệu lượt theo dõi trên AnAn ToysReview TV – chuyên "review" các trò chơi mới-độc-lạ. Vẻ đáng yêu, hài hước của bé An An đã chiếm trọn trái tim các "fan" nhí và đem về cho mình hàng triệu lượt xem cho mỗi video.



"Hot Youtuber" An An chiếm trọn trái tim các fan nhí bởi những clip "review" đồ chơi siêu đáng yêu

Mở đầu đoạn clip "Vũ điệu Xoa Xoa" là hành trình cùng mẹ tìm ra "kho báu" giúp rửa trôi vi khuẩn cho làn da sạch sẽ và thơm mịn. Với giai điệu vui tươi, hình ảnh tươi sáng kết hợp cùng những điệu nhảy đáng yêu từ những động tác tắm gội đơn giản, đoạn clip đã tạo nên khoảnh khắc tắm của mẹ và bé thú vị hơn bao giờ hết. Vịt vàng kêu tin tít, xà phòng bay khắp phòng và làn nước mát trong khiến bé yêu dễ dàng "hợp tác" tắm gội vui vẻ cùng mẹ.

Mẹ và bé cùng nhau truy lùng "kho báu" giúp rửa trôi vi khuẩn cho làn da sạch sẽ và thơm mịn

Nào cùng xoa bật lên mùi hương "thơm mịn chuẩn da sữa, mát mượt mái tóc tơ"

Ngoài mang lại những giai điệu vui tươi, đoạn clip "Vũ điệu Xoa Xoa" cũng là lời nhắc nhớ ba mẹ chú ý chăm sóc đúng cách cho da, tóc của con theo từng lứa tuổi. Cụ thể là từ 1 tuổi trở lên, cơ thể trẻ sẽ thay đổi nhanh chóng và rõ rệt từng ngày. Những thay đổi này đòi hỏi ba mẹ cần cho bé sử dụng dầu gội và sữa tắm riêng biệt để giữ mãi làn da mềm mịn và mái tóc óng mượt cho bé.

Xoa Xoa Johnson’s cho làn da thơm mịn chuẩn da sữa và mái tóc óng mượt

Thấu hiểu được nỗi niềm đó, đoạn clip đã bật mí bí quyết "thơm mịn chuẩn da sữa, mát mượt mái tóc tơ" cho bé yêu từ các sản phẩm tắm gội của Johnson’s mầm non mới. Các sản phẩm này đang được hầu hết các gia đình lựa chọn cho các thiên thần nhỏ, bởi đây đều là những sản phẩm hiện đại và phù hợp với lứa tuổi mầm non. Nào cùng xoa sữa tắm Gạo và Yến Mạch giúp da mịn màng và thơm chuẩn da sữa cả ngày, đặc biệt dùng cả cho mẹ. Xoa bộ đội sữa tắm và dầu gội trà xanh nha đam giúp giữ mùi hương cả ngày dài và sạch khuẩn làn da.

Xoa dầu gội Agan tơ tằm cho mái tóc mềm mượt chuẩn công chúa xinh cho bé gái. Còn da đầu bé nào quá mẫn cảm, xoa đều ngay dầu gội truyền thống có nguồn gốc thiên nhiên, dịu nhẹ và an toàn cho bé.

Thử thách "Nhảy cùng vũ điệu Xoa Xoa" khuấy đảo cộng đồng mạng



Điệu nhảy vui nhộn trong clip "Vũ điệu Xoa xoa" vừa ra mắt đã khiến cộng đồng "mẹ bỉm sữa" và hàng loạt người nổi tiếng như Hotmom Thanh Trần, gia đình siêu hài hước – bố Hải & bé Bối Bối (tên thật là An Nhiên) và gia đình nhà Đậu đều hào hứng tham gia thử thách "Nhảy cùng vũ điệu Xoa Xoa".

Các sao Việt hào hứng tham gia vũ điệu Xoa Xoa cùng các con

Thử thách đang nóng hơn bao giờ hết và "thách thức" các gia đình tham gia ngay hôm nay trên Fanpage Johnson’s: https://www.facebook.com/JohnsonsBabyVietnam/posts/3492091747575817. Rất đơn giản! Ba mẹ và các bé chỉ cần nhảy, quay lại các động tác tắm gội, biến hình trong đoạn clip và gửi ngay về cho Johnson’s để nhận những phần quà siêu đáng yêu và hấp dẫn nhé.