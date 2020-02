Cũng từ 4 món Chef Quốc đã ăn ở nhà hàng của Christine Hà mà chê dở, “nhớp nháp” hãy xem những thực khách khác trên khắp thế giới nhận xét ra sao?

Những lời bình luận của đầu bếp Võ Quốc về món ăn cũng như phong cách phục vụ được cho là rất cẩu thả, "bố láo" nơi nhà hàng The Blind Goat của "Vua đầu bếp" Mỹ Christine Hà vẫn đang tiếp tục là tâm điểm chú ý của dư luận. Đáp trả lại phần nhận xét này, đại diện của nhà hàng cũng cho rằng hành động đó của đầu bếp Võ Quốc là không tốt, đồng thời cho rằng chính vì đó mà món ăn Việt mới không vươn tầm quốc tế được.

Trước đó, đầu bếp Võ Quốc đa thực sự gây sốc khi đăng những tấm ảnh chụp món ăn tại nhà hàng của Christine Hà. Theo lời anh mô tả thì "đồ bưng ra nhớp nháp, cẩu thả từ cái mâm cho tới cách trình bày vương vãi ra tô ra đĩa". Nhìn vào đó, nhiều người quả là cũng có chút giật mình vì không hiểu sao đẳng cấp của một đầu bếp Master Chef mà lại cho ra sản phẩm như vậy.

Đầu bếp Võ Quốc đang gây bão mạng với những lời nhận xét nhà hàng của Christine Hà.

Những món ăn được anh Quốc chụp lại.

Một số cho rằng sở dĩ trông đồ ăn không ngon là do góc ảnh, màu ảnh của anh Quốc quá tối. Số khác lại bình luận đúng là phần nước sốt và bát đĩa trông hơi bị lem nhem thật. Mà sự "nhớp nháp" này thì cũng có thể được giải thích một là do nhân viên khi bỏ đồ ăn ra tô thì quên không lau sạch phần nước sốt bị vương ra, lý do thứ hai là vì khi mang đồ ăn ra họ đã đi quá vội vàng nên nước sốt mới bị lắng. Mà ở một nhà hàng nằm trong foodcourt (khu ăn uống) như vậy thì việc nhân viên đi lại nhanh cũng là chuyện dễ hiểu.

Tuy nhiên, lời nhận xét của anh Võ Quốc vẫn cứ thôi thúc một số người vào Instagram của nhà hàng để tìm kiếm hình ảnh về những món ăn giống anh đã gọi để so sánh. Và kết quả thì cũng gây khá nhiều điều bất ngờ

Phở gà trộn: Có người chụp đẹp những cũng có tay máy cho ra sản phẩm "tệ" ngang ngửa anh Quốc

Món phở gà trộn được anh Quốc chụp lại, nhìn out nét hét cả và nước sốt thì đúng là đang bị dính vào thành bát thật.

Tuy nhiên những người khác lại cho ra thành phẩm đẹp long lanh và vô cùng hấp dẫn. Vậy thì liệu có phải do anh Quốc "đen" nên mới rơi trúng vào bạn nhân viên hơi "cẩu thả" không nhỉ.

Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có người ghi lại được bát phở còn dính chút sốt trên thành bát đây này. Và nhìn nó được trình bày thì đúng là cũng kém hấp dẫn thật.

Món cơm trộn gì đó: Tương tự như phía trên, người chụp đẹp người chụp không ra gì

Tô cơm được đầu bếp Võ Quốc chụp lại.

Có người chụp nhìn đẹp và sang hơn rất nhiều.

Nhưng cũng có người dìm hàng The Blind Goat không kém.

Món đùi gà: Nhìn của ai chụp cũng thấy giống giống nhau

Anh Quốc chụp ảnh này chỉ hơi tối thôi chứ còn nhìn cũng ngon mà.

Người khác chụp cũng đẹp lắm.

Món bánh pizza Việt Nam: Hình anh Quốc chụp trông cũng được mà

Món bánh anh Quốc chụp nhìn cũng hấp dẫn đấy chứ.

Một bạn trẻ khác sáng tạo hơn chút nên nhìn ảnh cũng được hơn.

Ngoài ra, về phần thái độ phục vụ của nhân viên thì theo đánh giá của những người đã đến thì gần như chưa ghi nhận trường hợp nào phản ánh về thái độ không tốt. Thậm chí, số đông một khi đã review thì đều khen đội ngũ staff cực kỳ thân thiện và chuyên nghiệp.

Vì sao lại có nhiều sự khác biệt về nhận xét đến thế?

Thực chất việc đánh giá một quán ăn/nhà hàng nào đó có ngon, có đạt chất lượng hay không là điều rất khó để nói trong vài câu từ. Đặc biệt đây còn là một quán ăn đã được thay đổi rất nhiều về cách chế biến để phù hợp với khẩu vị, túi tiền, thói quen, nguồn hàng,... của người bản xứ - tức người Mỹ chứ không phải là người Việt Nam thì cái được gọi là "tiêu chuẩn đánh giá" hay "đúng vị món Việt" lại càng vô bờ bến.

Nhiều người cho rằng Chef Quốc đã đánh giá quá khắt khe đối với The Blind Goat, bởi bản thân anh vốn là một đầu bếp chuyên nghiệp, dẫn đến cá nhân có những yêu cầu riêng cũng khác rất xa với thực khách bình thường là điều dễ hiểu.

Dĩ nhiên cũng có thể là nhà hàng quá kém? Hay còn một trường hợp khác là Chef Quốc "quá xui" khi đi trúng ngày mà từ khâu phục vụ đến chất lượng đều "có vấn đề"? Nói chung mọi chuyện đều hoàn toàn có thể xảy ra nên chúng ta cũng cần có cách nhìn và đánh giá đa chiều hơn để tránh dẫn đến những kết luận sai lầm.