Cùng trở lại màn ảnh nhưng cặp đôi Hẹn Hò Chốn Công Sở lại chật vật, tỷ suất người xem thấp đáng tiếc

Năm 2023 đánh dấu sự trở lại màn ảnh của cặp đôi Hẹn Hò Chốn Công Sở. Thế nhưng đó không phải là cặp chính Kim Se Jeong - Ahn Hyo Seop, mà là cặp đôi phụ hài hước thư ký - tiểu thư nhà giàu. Cả hai đều "lên đời" vai chính, song có vẻ như chưa đạt thành công như dự kiến.

Kim Min Kyu - chàng thư ký Cha năm nào trong Hẹn Hò Chốn Công Sở hóa ca sĩ thần tượng trong dự án The Heavenly Idol (Thần Tượng Thiên Đường). Tuy từng có khởi đầu với tỷ suất khá ổn là 3% nhưng về sau, phim liên tục tụt dốc và chỉ có thể duy trì con số trung bình 1,5 - 1,8%.

Được chiếu trên đài tvN nhưng The Heavenly Idol rõ ràng khó so kè với những "cơn sốt" trước đó, điển hình là Khóa Học Yêu Cấp Tốc. Với nội dung "chữa lành" pha lẫn yếu tố huyền ảo, ma thuật, dự án được đánh giá có tiềm năng nhưng khó bứt phá, cộng thêm dàn diễn viên trẻ, xa lạ khiến khán giả xem đài không quá hứng thú để theo dõi.

Với tỷ suất cứ quanh quẩn ở mốc "1 chấm", The Heavenly Idol không thể bứt phá

"Nhà trai" là thế, đến lượt "nhà gái" cũng không khá khẩm hơn. Trở lại bên cạnh Kim Min Kyu là bạn diễn tình cảm của anh trong Hẹn Hò Chốn Công Sở - Seol In Ah. Từng là nàng tiểu thư đáng yêu, hài hước Young Seo, Seol In Ah giờ đây "lột xác" trở thành nữ sinh, có chuyện tình thanh xuân thú vị ở bối cảnh thập niên 80 trong Oasis (Ốc Đảo Thanh Xuân).

Phim có tỷ suất người xem ổn định kể từ khi lên sóng, thế nhưng không thể xem là thành công. Sau 4 tập đầu tiên lên sóng đài KBS2, Oasis đạt mức tỷ suất cao nhất là 6,6%, chỉ xếp hạng 6 trong tổng số các chương trình/ phim chiếu đài trong ngày. Thành tích này còn kém hơn cả The Heavenly Idol, khi ít nhất phim này còn đạt hạng 3 trên đài tvN.

So với mặt bằng chung của đài KBS2, Oasis là bộ phim có khởi đầu khá đuối

Nhìn chung, cặp đôi phụ của Hẹn Hò Chốn Công Sở đều có màn tái xuất được khen ngợi về tạo hình, khi cả hai đều có sự "thăng hạng" về nhan sắc. Tuy nhiên vì nội dung phim chưa đủ sức hút, mới mẻ nên cả The Heavenly Idol và Oasis không cho thấy sự bùng nổ. Mặt khác, Oasis vẫn đang có nhiều cơ hội hơn do mới lên sóng 4 tập, trong khi The Heavenly Idol đang đi đến hồi kết trong hơn 1 tuần nữa.

