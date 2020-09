Cùng thích một cô gái, dùng gậy đánh bạn thân tử vong

Ngày 26-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết cơ quan này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Phàng A Nổ (còn gọi là Nủ; SN 1989, ngụ bản Suối Vạch, xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) về tội "Giết người, cướp tài sản".



Phàng A Nổ, nghi phạm đánh bạn tử vong, tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 10-9, người dân tiểu khu 8, xã Chiềng Sơn (huyện Mộc Châu) khi đi ngang qua bìa rừng đã tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 25 đến 30 tuổi chết ở nương dong.

Công an huyện Mộc Châu đã phối hợp với Công an tỉnh Sơn La vào cuộc xác minh, làm rõ và xác định được nghi phạm là Phàng A Nổ. Ngày 13-9, công an đã bắt giữ Nổ khi đang lẩn trốn tại khu vực bờ sông Đà thuộc địa bàn tỉnh Sơn La.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, Nổ khai nhận chiều 9-9 đã cùng với anh Đ.T.S. (SN 1989; ngụ bản Suối Bương, xã Kim Bon) rủ nhau lên lán nương (thuộc Tiểu khu 8, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu) để nấu cơm ăn tối và nghỉ ngơi.

Đến rạng sáng 10-9, S. và Nổ nảy sinh mâu thuẫn do cùng thích một người con gái ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Trong lúc cãi nhau, Nổ đã dùng gậy vụt liên tiếp vào đầu làm anh S. tử vong ngay tại chỗ. Sau khi đánh bạn tử vong, Nổ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện vụ án đang được các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra làm rõ.