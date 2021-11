Cùng thầy cô giáo lan toả “Yêu thương đặc biệt”

Cuộc thi vì những yêu thương đặc biệt

Cuộc thi "Yêu thương đặc biệt" do Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số, dự án Chăm sóc Thông minh cho Trẻ" (gọi tắt và Chương trình A365) tổ chức từ ngày 1/11 đến ngày 12/11/2021. Cuộc thi nhằm tôn vinh những thầy cô giáo đã và đang công tác trong mảng giáo dục đặc biệt cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ (RLPTK) và rối loạn phát triển (RLPT) tại các trung tâm can thiệp và các cơ sở giáo dục hòa nhập.

55 bài dự thi đã được gửi về từ các thầy cô giáo trên toàn quốc và đăng tải trên fanpage của A365. Giải thưởng được xét theo hình thức bình chọn kết hợp chấm điểm của Ban giám khảo từ ngày 13/11/2021 và lễ trao giải chính thức đã diễn ra ngày 19/11/2021.

Chỉ diễn ra trong 12 ngày, cuộc thi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, yêu mến và đón nhận từ cộng đồng. Với gần 14 nghìn lượt chia sẻ trên fanpage của A365, Ban tổ chức cuộc thi nhận định đây là kết quả ngoài mong đợi. Ông Lê Thái Bình, thành viên Ban tổ chức cho biết: "Chính sự chia sẻ của cộng đồng trong từng bức ảnh, từng câu chuyện đã làm nên thành công rực rỡ cho cuộc thi này".

Ban giám khảo (BGK) cuộc thi gồm có ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Trưởng ban); bà Trần Hoa Mai - Phó Chủ tịch Mạng lưới tự kỷ Việt Nam và bà Đào Bích Thủy - Giám đốc điều hành Trung tâm nghệ thuật Sol Art (các thành viên) - những người có nhiều năm kinh nghiệm trong các hoạt động bảo vệ quyền trẻ em và đã đồng hành trong quá trình xây dựng A365 – Dự án Chăm sóc thông minh cho trẻ.

Ảnh Tổng kết lễ trao giải.

Mỗi bức ảnh, một câu chuyện yêu thương

Tại Lễ trao giải cuộc thi, ông Đặng Hoa Nam xúc động nói: "Trong mỗi bức ảnh, tôi nhìn thấy sự kiên trì, niềm tin và tinh thần lạc quan. Mỗi tiến bộ của các con đong đầy hạnh phúc và tự hào của thầy cô và cha mẹ". Các thành viên BGK có chung cảm nhận: đến với cuộc thi này là một cơ duyên đặc biệt, giúp họ cảm nhận sâu sắc những nỗ lực và tình cảm mà người thầy đặc biệt dành cho học trò của mình.

Ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục trẻ em phát biểu.

55 bài dự thi gửi tới hòm thư "Yêu thương đặc biệt" đã làm nên bộ sưu tập những khoảnh khắc đẹp, đầy ân tình mà các thầy cô giáo lưu giữ được trong những giờ lên lớp. Mỗi bức ảnh kể cho độc giả một câu chuyện trong quá trình can thiệp, hỗ trợ trẻ qua các hoạt động: học tập, chơi đùa, giao tiếp, tự chăm sóc bản thân và làm việc nhà, tham gia hoạt động cộng đồng, xây dựng mối quan hệ xã hội, vận động và thể thao, hiểu cảm xúc và điều tiết hành vi. Đây cũng là 8 lĩnh vực can thiệp trong APP A365, một ứng dụng công nghệ số do A365 phát triển nhằm hỗ trợ các giáo viên và phụ huynh trong việc xây dựng chương trình can thiệp cho con.

Bức ảnh số 43 với tên gọi "Chủ nhật vui" đã xuất sắc trở thành bức ảnh nhận giải đặc biệt của Cuộc thi - "Trong những năm tháng của tuổi trẻ tôi đã có đóng góp chút gì đó cho cộng đồng, dù không lớn lớn lao nhưng tôi tin rằng khi nhớ lại những ngày tháng ấy tôi luôn cảm thấy mình đã có lúc sống thật trọn vẹn và ý nghĩa".

Cô Trịnh Thị Quỳnh Liên lên nhận giải.

Kết quả cuộc thi:

11 giải thưởng đã được trao cho:

- 01 Giải Đặc Biệt (3,000,000 VND + quà tặng):

Cô Trịnh Thị Quỳnh Liên - Trung tâm tư vấn và giáo dục hòa nhập Gia An

- 02 Giải Nhất (2,000,000 VND + quà tặng):

Cô Cao Thị Dinh - Công ty TNHH Truyền thông và Đào tạo MOSAIC

Cô Bùi Phương Thủy - Trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập Thiện Tâm

- 03 Giải Nhì (1,500,000 VND + quà tặng):

Cô Nguyễn Hồ Ngọc Điệp - Văn phòng Can thiệp sớm Minh Khánh

Cô Phan Thị Hồng - Trung tâm Trị Liệu Tâm lý ALPHA

Cô Đinh Thị Phương - Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Bé Đáng Yêu

- 05 Giải Ba (1,000,000 VND + quà tặng):

Cô Nguyễn Thị Dung - Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập Khai Trí

Cô Nguyễn Thị Yến - Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Bé Đáng Yêu

Cô Lê Thị Nguyệt Anh - Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hy Vọng (Phú Thọ)

Cô Nguyễn Thị Như Quỳnh - Công ty TNHH Truyền thông và Đào tạo MOSAIC

Cô Phan Thị Vi - Trường Đại học Quảng Nam.

Ngoài ra, tất cả các giáo viên tham gia cuộc thi đều nhận được giải khuyến khích bao gồm một phần quà trị giá 300,000 VND tiền mặt và quà tặng từ chương trình.