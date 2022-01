Cùng SHB rinh ngay lộc vàng đón Nhâm Dần an khang

Hàng nghìn quà tặng giá trị và ưu đãi hấp dẫn được SHB đặc biệt dành tặng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp thay cho lời chúc năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

Theo đó, từ ngày 10/01/2022 đến 28/02/2022, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm, sử dụng dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử sẽ vừa được nhận ngay nhiều ưu đãi, quà tặng hấp dẫn; vừa được nhận mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng cuối chương trình với giải thưởng vô cùng hấp dẫn: 01 giải Nhất 01 lượng vàng SJC, 03 giải Nhì mỗi giải 2 chỉ vàng SJC, 22 giải Ba mỗi giải 1 chỉ vàng SJC.

Đối với các ưu đãi tặng ngay, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy sẽ được nhận quà tặng hiện vật có giá trị tối đa tương đương 0,3% lãi suất tiền gửi, khách hàng gửi tiết kiệm Online sẽ được cộng lãi suất lên tới 0,3%/năm.

Đồng thời, 1.000 khách hàng đầu tiên mới mở tài khoản trực tuyến eKYC ngoài được miễn phí tài khoản số đẹp trùng số điện thoại, ngày sinh trị giá 880.000 VNĐ, còn được tặng ngay mã nạp tiền điện thoại trị giá 50.000 VNĐ.

Bên cạnh đó, khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử để nạp tiền điện thoại sẽ có cơ hội nhận sổ tiết kiệm của SHB trị giá 15 triệu đồng, 10 triệu đồng, 5 triệu đồng tương ứng với khách hàng đạt doanh số cao nhất, nhì, ba trong thời gian diễn ra chương trình. SHB cũng hoàn tiền ngay 25%, tối đa 100.000 VNĐ cho 300 giao dịch quét mã SHB QR bằng SHB Mobile.

Đối với khách hàng mở và chi tiêu qua thẻ SHB MasterCard, SHB sẽ hoàn 100.000 VNĐ cho 250 khách hàng đầu tiên mở mới và chi tiêu sớm nhất từ 1 triệu đồng trở lên; Hoàn 50.000 VNĐ cho 1.500 chủ thẻ hiện hữu chi tiêu sớm nhất từ 500.000 VNĐ trở lên, ưu đãi áp dụng từ ngày 10/01/2022 đến hết ngày 31/01/2022.

Đặc biệt, từ ngày 07/02/2022 đến 10/02/2022 (tức ngày giao dịch đầu tiên của năm mới Nhâm Dần đến hết ngày Thần Tài 10/01/2022 âm lịch), mỗi ngày SHB sẽ dành tặng những phong bao lì xì may mắn cho 15 khách hàng đầu tiên đến giao dịch tại quầy của SHB. SHB hy vọng món quà nhỏ này sẽ đem lại cho khách hàng nhiều may mắn như một lời chúc năm mới vạn sự hanh thông.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, từ ngày 12/01/2022 đến 28/02/2022, SHB cũng dành tặng 399 tài khoản số đẹp trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng doanh nghiệp mở tài khoản lần đầu tại SHB.

Ông Võ Đức Tiến – Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách Điều hành Ngân hàng SHB chia sẻ: "Bước qua năm 2020, 2021 đầy biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh, chào 2022, SHB mong muốn gửi tới khách hàng lời chúc năm mới an khang, tài lộc, vạn sự như ý. Chương trình "Nhâm Dần an khang – Rinh ngay lộc vàng" với những quà tặng giá trị và nhiều ưu đãi hấp dẫn sẽ là món quà ý nghĩa của SHB dành tặng khách hàng dân dịp Tết đến xuân về. Chúng tôi hy vọng sẽ luôn nhận được sự quan tâm và đồng hành của khách hàng trong năm mới 2022".

Thông tin chi tiết chương trình, khách hàng vui lòng truy cập: https://www.shb.com.vn/cung-shb-rinh-ngay-loc-vang-don-nham-dan-an-khang/

Thông tin về SHB:

SHB hiện đứng trong Top 5 Ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam, Top 10 Ngân hàng Thương mại cổ phần uy tín nhất Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam, Top 100 Ngân hàng khu vực ASEAN, Top 500 ngân hàng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Top 1.000 Ngân hàng toàn cầu và là 1 trong 10 tổ chức tín dụng có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam... SHB vinh dự được trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhì (Lần thứ 2), Huân chương lao động Hạng Ba và rất nhiều cờ, Bằng khen, Giấy khen của Chính Phủ, các Bộ, Ngành, Đoàn thể và các Giải thưởng cao quý khác.

SHB đã phát triển mạnh mẽ với hơn 530 điểm giao dịch trong và ngoài nước, phục vụ hơn 5 triệu khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và kết nối tới 400 ngân hàng đại lý trên khắp các châu lục.

Với tôn chỉ Phụng sự từ Tâm và phương châm hoạt động "Đối tác tin cậy – Giải pháp phù hợp", SHB hướng tới mục tiêu ngân hàng số 1 về hiệu quả kinh doanh và công nghệ trong hệ thống NHTM tại Việt Nam. Tầm nhìn năm 2030, SHB trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại trong top đầu của khu vực, hiện thực hóa Khát vọng dẫn đầu.

