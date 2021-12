Cùng phong cách retro: Jisoo trong phim mới như công chúa cổ tích, nữ chính "Youth of May" mộc mạc mà đẹp không thua kém

Từ một idol hạng A, Jisoo đã chính thức lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất với tác phẩm truyền hình "Snowdrop". Ngay từ trước thời điểm công chiếu cho đến khi "Snowdrop" phát sóng được 2 tập, có vô vàn ý kiến xoay quanh bộ phim, trong đó, không hề thiếu những lời khen ngợi cho nhan sắc cùng thời trang vô cùng hút mắt của nữ chính Jisoo.

Trang phục của chị cả Black Pink trong "Snowdrop" được xây dựng theo hướng retro, sao cho phù hợp với bối cảnh bộ phim. Nhắc đến thời trang retro thì trong năm 2021, có một bộ phim mà nữ chính cũng áp dụng style hoài cổ, đó chính là "Youth of May" - tác phẩm đầy cảm động, lấy đi nước mắt của biết bao khán giả.

Không chỉ cùng áp dụng phong cách retro, "Snowdrop" và "Youth of May" còn có bối cảnh thập niên 80, đồng thời cũng xoay quanh những câu chuyện tình yêu nhiều trắc trở. Có điểm tương đồng thì ắt sẽ khó tránh khỏi sự so sánh; và chúng ta hãy xem, style của hai nữ chính trong "Youth of May" và "Snowdrop" có những điểm thú vị gì nhé!

Jisoo của "Snowdrop": Nàng công chúa cổ tích với váy áo không cầu kỳ, nhưng vô cùng long lanh

Ngay từ những đoạn trailer ngắn, cho đến khi công chiếu hai tập đầu tiên, "Snowdrop" đã khiến nhiều người choáng ngợp bởi các khung hình phim có sự đầu tư kỹ lưỡng, bối cảnh được bày trí lung linh, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới những bộ phim Disney.

Phong cách của Jisoo cũng rất hợp với màu phim đậm chất cổ tích. Cô chọn kiểu tóc lửng lơ cỡ ngang vai, uốn sóng nhẹ, khi thì buông xõa đầy nhẹ nhàng, nữ tính, lúc buộc gọn cho thêm phần ngọt ngào, tươi xinh.

Dễ thấy rằng, trang phục của Jisoo không phải là những thiết kế quá sức lồng lộn, chỉ đơn giản là áo sơ mi kết hợp với áo len, áo cổ lọ với blazer, hay váy liền đứng dáng diện cùng áo khoác lửng, sơ mi và cardigan… Tuy nhiên, nhờ tài mix&match khéo léo của tổ stylist, cộng thêm nhan sắc xinh đẹp của Jisoo, mọi bộ cánh cô diện đều toát lên vẻ ngọt ngào, kiều diễm, khiến người ta khó lòng rời mắt.

Go Min Si của "Youth of May": Nhẹ nhàng và mộc mạc, nhưng chẳng kém phần cuốn hút

"Youth of May" là một trong những bộ phim lấy đi nhiều nước mắt của khán giả trong năm 2021. Diễn xuất của cặp đôi chính, cùng cả dàn cast nhận được nhiều lời khen ngợi và thực sự chạm đến trái tim người xem. Thế nhưng, điểm ấn tượng của "Youth of May" không chỉ có vậy, thời trang retro của nữ chính bộ phim là Go Min Si cũng rất hút mắt.

Trong phim, nữ diễn viên diện những items như áo sơ mi, chân váy dài, cardigan mỏng, hay bộ đồ vải tweed… Sự kết hợp của các món đồ này tạo nên những outfit đậm chất hoài cổ, nhẹ nhàng và lãng mạn. Dù thời trang của nữ chính "Youth of May" khá mộc mạc, không quá lung linh, nhưng cũng không đồng nghĩa là kém phần thu hút. Nhờ khéo diện những items họa tiết như là áo sơ mi kẻ, váy hoa, hay kiểu cách như áo tay bồng…, trang phục của nữ chính phim "Youth of May" toát lên sự trẻ trung, mà không kém phần tinh tế.

Ảnh: Sưu tầm