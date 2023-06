Cùng On trải nghiệm mùa hè thật phong cách

Tuy nhiên, những hoạt động này cần các sản phẩm thể thao outdoor chất lượng để đảm bảo an toàn và mang đến sự thoải mái trong chuyến du ngoạn. Nhãn hiệu On nhờ thiết kế tối giản, công nghệ sản xuất hiện đại, cùng độ linh hoạt cao trong đa dạng bản phối với trang phục, đây chính là món đồ "must-have" có thể theo chân các tín đồ trong những chuyến dã ngoại mùa Hè này.



Cho một chuyến đi thật đặc biệt

Trong mùa hè này, On còn gây sốt toàn cầu với đôi giày thể thao hàng ngày Cloud 5 Coast được dùng cho những chuyến đi biển ngày nóng, bạn có thể 100% dễ dàng gấp gọn trong chiếc balo nhỏ nhắn, mang lại sự thuận tiện khi đi du lịch. Đôi giày được thiết kế đơn giản với điểm nhấn Slip-on giúp bạn có thể dễ dàng phối hợp với nhiều loại phong cách khác nhau, cùng với chất liệu cao cấp phù hợp với tiết trời mùa nóng bức, giúp thoáng khí và thấm hút nhanh chóng không gây mùi kể cả khi không mang vớ. Cùng với hai bản phối màu sắc màu xanh mang lại sự mát mẻ trong mùa Hè này.

Giày thể thao hằng ngày On Cloud 5 Coast

Sẵn sàng khám phá thiên nhiên cùng On



Khác với chạy bộ, chạy trail bao gồm nhiều thử thách và thách thức hơn nhiều bởi địa hình gồ ghề và đa dạng dạng. Đôi giày mà bạn không thể bỏ qua khi chạy đường mòn đó là dòng giày On Cloudvista. Khác với chạy bộ trên đường bằng, những cung đường chạy trail có thể là vũng lầy, cát, sỏi, đất… Do đó việc sở hữu một đôi giày chạy Trail có độ bám tốt, nhẹ, thoải mái và thoáng khí và có độ nâng đỡ tốt cho đôi chân để tránh sự chấn thương và căng cơ khi chạy trên địa hình gồ ghề. Và On Cloudvista sẽ giúp bạn đáp ứng được những yêu cầu khó ngặt này, với công nghệ Missiongrip™ với các vấu hình vuông ở gót chân và bàn chân trước, cùng các vấu đa góc ở khu vực cẳng chân và ngón chân, hỗ trợ lực kéo trên nhiều địa hình khác nhau. Đây là đôi giày bạn không thể bỏ qua cho mùa hè này cho một chuyến chạy trail đầy trải nghiệm.

Giày chạy chạy đường mòn - On Cloudvista

Thời trang phong cách đơn giản ngày Hè



Ngoài ra, dòng giày thể thao thời trang Cloudeasy - mang đến sự đơn giản dù bất cứ đâu. Đây là đôi giày theo đuổi phong cách Minimalist, với những gam màu đơn sắc phù hợp cho những ai đang theo đuổi phong cách thời trang năng động và đơn giản, giúp bạn dễ dàng phối đồ dù bất cứ phong cách nào. Bên cạnh đó, On Cloudeasy mang đến thời trang bền vững hơn bằng một thiết kế hoàn mỹ dù đã lược bớt các bộ phận tiêu chuẩn để tạo cho đôi giày nhẹ nhàng hơn. Với slogan LESS PARTS - LESS IMPACT, một đôi giày chỉ sử dụng 15 bộ phận, một nửa Speedboard® giúp tiết kiệm chất thải và sử dụng công nghệ được điều chỉnh từ On mang đến cho người chạy một chuyến đi nhanh nhạy và nhẹ nhàng. Cùng với phần trên giày bằng Polyester được tái chế 100% mang đến hiệu suất bền vững và phong cách thời trang đơn giản cho bạn.

Less parts - Less impact - Easy cùng On

