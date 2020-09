Cùng lúc vừa mổ lấy thai vừa cắt khối u kích thước lớn thành công cho sản phụ mang thai 32 tuần

Thông tin từ Bệnh Viện Sản Nhi Tỉnh Phú Thọ, tại đây đã tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công cho sản phụ L.T.O (36 tuổi, trú tại Thanh Ba, Phú Thọ) khi đang ở tuần thứ 32 của thai kỳ.



Sản phụ vào viện trong tình trạng vỡ ối, cổ tử cung đóng kín, qua kết quả cận lâm sàng các bác sĩ phát hiện có một khối to ở vùng tử cung bên phải. Ngay lập tức sản phụ được chỉ định phẫu thuật cấp cứu lấy thai kết hợp cắt phần phụ bên phải.

Em bé được chăm sóc tại bệnh viện





BSCKI. Nguyễn Thị Diến – Phó Trưởng khoa Sản bệnh lý – phẫu thuật viên chính trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết: Đây là trường hợp sản phụ khá đặc biệt, có khối u kích thước lớn nên chúng tôi đã phải thực hiện mở bụng theo đường chắn giữa dưới rốn để mở rộng phẫu trường, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phẫu thuật.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy thai thành công là một bé gái 1,7kg và cắt một khối u buồng trứng dạng bì to với kích thước 13x14cm.

Sau phẫu thuật, sản phụ được chỉ định sử dụng kháng sinh theo phác đồ và chăm sóc thay băng, lau rửa vết mổ, bù dịch. Khối u cũng được các bác sĩ thực hiện xét nghiệm giải phẫu bệnh.

Bé gái sơ sinh do được chuyển đến khoa Sơ sinh chăm sóc và điều trị. Sau 9 ngày điều trị bé đã được ra mẹ với toàn trạng ổn định và được các bác sĩ khoa Sơ sinh theo dõi sát sao tình hình sức khỏe.

Sau 7 ngày chăm sóc và điều trị sản phụ đã được ra viện trong niềm vui của gia đình và của tập thể khoa Sản thường. Chị cũng đã có thể đến chăm sóc con gái tại khoa Sơ sinh sau khi bé được ra mẹ.

Khối u của sản phụ có kích thức lớn13x14cm.

Bác sĩ Diến cũng khuyến cáo các sản phụ cần phải thực hiện thăm khám thai định kì tại cơ sở y tế uy tín, đầy đủ cơ sở vật chất chuyên về Sản Phụ khoa để đảm bảo chăm sóc tốt nhất cho thai kỳ, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

U xơ tử cung khi mang thai là tình trạng xảy ra ở rất nhiều phụ nữ, bệnh gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của thai nhi và mẹ bầu. Khối u xơ hình thành từ các mô và sợi cơ ở tử cung, bản chất u là do sự phát triển theo ảnh hưởng của estrogen và khá lành tính.

Đây là căn bệnh phổ biến, gây ra nhiều khó khăn cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, mà chủ yếu là những phụ nữ đã thai nghén 1 lần. U xơ tử cung không khó chữa trị nếu như được phát hiện sớm, tuy nhiên cần tìm ra nguyên nhân chính xác gây u xơ tử cung. Nếu để lâu và không được điều trị đàng hoàng, các khối u sẽ phát triển to và chèn ép lên các bộ phận khác. U xơ tử cung và thai nghén có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí có nguy cơ gây tử vong.

Theo các chuyên gia sản khoa, có u xơ tử cung to khi đang mang thai có thể dẫn đến nguy cơ như:

Sảy thai sớm: Khi khối nhân xơ chưa chiếm hết toàn bộ buồng tử cung, phôi thai vẫn trong giai đoạn làm tổ và phát triển được một thời gian. Khi thai lớn lên, tử cung bị kích thích do u xơ tử cung và thai nghén, xuất hiện những cơn co, dẫn đến thai bị tống ra ngoài. Hiện tượng sảy thai sớm thường xảy ra trong 3 tháng đầu thai kỳ;

Sảy thai muộn: Khối nhân xơ chỉ chiếm một phần trong buồng tử cung, khi thai to đến mức nào đó sẽ gây kích thích và bị đẩy ra ngoài. Hiện tượng sảy thai muộn thường xảy ra trong 3 tháng giữa;

Sinh non: Thường xảy ra khi tuổi thai từ 7 tháng trở lên. Lúc này, thai đã phát triển quá to, tử cung căng, gây kích thích, dẫn đến sinh non. Cũng có khi khối u xơ tử cung to khi đang mang thai chèn ép vào tử cung người mẹ, gây sảy thai hoặc sinh non…