Cùng loạt sao Việt đón tín hiệu Cát Tường An Khang đầu năm mới 2023

Đón tín hiệu tích cực từ "vũ trụ dầu ăn" Tường An



Những năm trở lại đây, "tín hiệu vũ trụ" năm mới được cộng đồng quan tâm và đón chờ hơn bao giờ hết. Thông điệp ẩn chứa trong đó sẽ hé lộ cho chúng ta về những điều hi vọng tích cực về gia đình, sức khỏe, tài lộc, sự nghiệp hay tình duyên của năm mới.

Với hơn 50,000 tín hiệu đã được gửi đi, cộng đồng mạng đang hết sức phấn khởi khi nhận được điềm lành, dự báo một năm mới thật Cát Tường An Khang. Những thông điệp tích cực được xuất phát từ chương trình "Đón tín hiệu riêng! Khai niên rực rỡ" của Tường An trong năm mới 2023 đã được lan tỏa trên khắp Việt Nam.

Gia đình Xoài Fam, Khánh Vy "7 thứ tiếng" và loạt hot mom đón tín hiệu từ Tường An.



Là một trong những người đón nhận thông điệp đầu tiên, các sao Việt có thể kể đến như Gia Đình Xoài, Khánh Vy đã háo hức chia sẻ những tín hiệu tích cực mình nhận được. Đối với nhà Xoài, giữa nhiều dự định phát triển công việc trong năm mới, nhưng với niềm tin gia đình luôn là điều quan trọng nhất nên cả nhà "đồng lòng" xem tín hiệu lĩnh vực "Gia Đình" cho năm mới. Cuối cùng, tất cả các thành viên trong nhà đều rất vui khi nhận được thông điệp như ý. Trong khi bố mẹ "khoe" nhận được thông điệp "Yên ấm an vui - Cát Tường An Khang" thì Xoài cũng nhận được lời chúc cũng ý nghĩa không kém: "Gia đình hạnh phúc - Cát Tường An Khang".

Gia đình Xoài Fam, Khánh Vy "7 thứ tiếng" cũng nhiệt tình đón tín hiệu từ Tường An





Bên cạnh đó, Khánh Vy "7 thứ tiếng" cũng cùng suy nghĩ như vậy. Gác lại một năm 2022 nhiều biến động diễn ra, cô nàng gen Z đa tài hào hứng chia sẻ thật nhiều tín hiệu may mắn đến gia đình và bạn bè xung quanh giúp tạo thêm động lực và hy vọng hướng đến một tương lai khởi sắc.

Đón tín hiệu trong lĩnh vực "Tình Duyên" và nhận được thông điệp "Ú òa hạnh phúc - Cát Tường An Khang", thậm chí khi chia sẻ lên mạng xã hội Khánh Vy còn được bạn bè "ùa vào" chúc mừng, mai mối và hỏi cách chơi vì thấy bài đăng quá đáng yêu.

Hơn 50,000 tín hiệu tích cực đã được cộng đồng mạng lan tỏa!

Giờ đây, đã đến lượt bạn tìm lấy tín hiệu của riêng mình. Hãy đăng nhập vào "vũ trụ dầu ăn" Tường An, chọn tín hiệu mà bạn muốn Tường An đưa cho bạn. Ngay sau đó, "vũ trụ dầu ăn" Tường An sẽ gửi một tín hiệu đến với bạn.

Kỷ lục mới đã được tạo ra trên microsite chương trình của Tường An

Lấy cảm hứng từ chính tên gọi của thương hiệu, "Tường" trong cát tường, "An" trong an khang cùng với hình ảnh chú voi, tượng trưng cho sức mạnh, sự thông thái, thành công và thịnh vượng.



Theo từ điển Hán - Việt, Cát (Kiết) nghĩa là điềm tốt, phước lành hay điều lành. "Cát tường" ý nói đến những điều may mắn, tốt lành trong năm mới. Còn "An khang" đại diện cho sự khỏe mạnh bình an, yên ổn mặt tinh thần. "Tết có Tường An, cát tường an khang" là một tín hiệu tích cực cho một năm mới rực rỡ, thành công và ngập tràn hạnh phúc với tất cả mọi người.