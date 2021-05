Cung Hoàng đạo nam thích "bám dính" người yêu, nếu gặp phải chị em nên tránh xa

Cự Giải



Danh hiệu "chúa bám dính" chắc chắn phải được trao cho chàng trai thuộc cung Hoàng đạo Cự Giải. Cự Giải bẩm sinh nhạy cảm, hay nghĩ ngợi, suy diễn nhiều. Cự Giải thường xuyên có cảm giác bất an. Họ có xu hướng thấy thiếu an toàn trong mối quan hệ bất kể cách đối phương cư xử với mình ra sao. Họ cần được vỗ về, động viên, an ủi thường xuyên. Vậy nên nam Cự Giải khá "bám" người yêu. Chỉ cần người kia rời xa tầm mắt mình là họ khó mà vui vẻ, yên tâm được. Một phần họ sợ đối phương rời bỏ mình. Một phần họ sợ người ấy gặp chuyện chẳng lành. Vậy nên nếu được, chàng Cự Giải thường kè kè bên người thương mọi lúc có thể.

Ảnh minh họa

Bọ Cạp



Giống như nam nhân thuộc cung Hoàng đạo Cự Giải, chàng trai Bọ Cạp cũng "bám dính" người yêu. Nhưng cách "bám" của họ không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh đối phương. Đàn ông cung Bọ Cạp không cần trực tiếp ở cạnh người yêu. Nhưng ánh mắt quan sát, theo dõi của họ có thể nói là sát sao gần như 24/24 giờ đồng hồ. Không chuyện gì có thể qua khỏi đôi mắt "nhìn thấu hồng trần" của nam nhân cung Bọ Cạp. Bạn gặp chuyện gì, làm gì, cùng ai - nam Bọ Cạp đều biết hết. Tính cách của người thuộc cung Hoàng đạo này có phần cực đoan. Họ cũng đa nghi và hay ghen, thích kiểm soát hoàn toàn mối quan hệ. Chỉ cần ngơi mắt khỏi bạn, trong đầu nam Bọ Cạp có thể tưởng tượng ra 7749 "kịch bản cẩu huyết".

Ảnh minh họa

Song Ngư

Cũng đa sầu đa cảm như nam Cự Giải, chàng trai cung Song Ngư thậm chí còn có phần "mong manh dễ vỡ" hơn. Sinh ra dưới cung Hoàng đạo thuộc nhóm nước, trái tim và tâm hồn nam Song Ngư dạt dào tình cảm. Họ cũng hơi thất thường nên luôn cần ai đó động viên, vỗ về, trấn an. Bạn gái của chàng Song Ngư chính là người có lý do chính đáng để... thực hiện nhiệm vụ cao cả này. Cảm xúc của họ cần có người lắng nghe. Tâm trạng họ cần được ai đó xoa dịu. Những mong ước, lý tưởng siêu thực của họ cần được chia sẻ cùng một người nào đó. Nếu không, nam Song Ngư sẽ vô cùng bứt rứt. Chính vì vậy nam Song Ngư sẽ không muốn tách khỏi bạn.

Lưu ý: Không có người thuộc cung Hoàng đạo nào tốt toàn diện hoặc xấu 100%. Mỗi chòm sao đều mang đến rất nhiều món quà về mặt tính cách, tiềm năng cho người sinh ra dưới cung Hoàng đạo đó. Những tính xấu ở con người vốn được hình thành bởi sự lệch lạc trong cách sử dụng những món quà này.

(*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo)