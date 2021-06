Cùng diện một kiểu trang phục, Huyền My sang chảnh còn Diễm My 9x giống như đang mặc đồ ngủ hơn

Thông thường, khi các mỹ nhân showbiz "diện chung" một bộ đồ giống hệt, họ sẽ tạo nên cuộc chiến đụng hàng vô cùng thú vị. Thế nhưng, ngay cả khi các người đẹp làng giải trí xúng xính những bộ cánh hao hao, màn so kè của họ cũng đáng để chúng ta "hóng", lại rút ra cho mình được rất nhiều kinh nghiệm mix đồ.

Cách đây không lâu, Diễm My 9x đã cập nhật trên trang cá nhân một outfit khá xinh tươi, và không khó để nhận ra, bộ đồ này hao hao giống với set trang phục Á hậu Huyền My từng diện trước đó. Và khi đặt outfit của hai mỹ nhân này cạnh nhau, ta lại có khá nhiều để nói.

Bộ đồ của Diễm My 9x được làm từ chất liệu vải ren, mang gam màu hồng nữ tính và ngọt ngào. Nữ diễn viên nhấn nhá cho bộ đồ một chiếc mũ cói vừa phóng khoáng, vừa có tác dụng che nắng; đôi dép xỏ ngón thì mang đến sự thoải mái, mát mẻ. Tổng thể trang phục này còn giúp Diễm My 9x khoe làn da trắng trẻo, bờ vai nuột nà.

Tuy nhiên, chất liệu vải ren của cả bộ đồ này lại là "con dao hai lưỡi". Cộng thêm kiểu dáng suông của outfit thì nhìn thoáng qua, ta sẽ có cảm giác như Diễm My 9x đang diện đồ ngủ. Bên cạnh đó, đôi dép xỏ ngón cô nhấn nhá cho bộ đồ tuy thoáng chân, mát mẻ nhưng vẫn có chút gì đó "bô nhếch". Công bằng mà nói thì set đồ của Diễm My thiếu đi sự trau chuốt, nhưng lại ghi điểm ở sự thoải mái, ngọt ngào và dễ thương.

Cũng diện set liền cành với áo hai dây dáng suông + quần ống rộng nhưng chất liệu vải của outfit Huyền My đang diện lại trông chỉn chu, dễ mặc hơn. Gam màu trắng cũng là một yếu tố quan trọng giúp bộ đồ của Huyền My ghi điểm ở sự trang nhã, nhẹ nhàng mà không kém phần phóng khoáng.

Không đi dép lê như Diễm My 9x, Á hậu Huyền My chọn diện một đôi mule có gót, xuyệt tông với set liền cành. Điều này giúp đảm bảo sự chỉn chu cho cả bộ đồ. Đó còn chưa kể, nhờ sự khéo léo trong cách mix&match, vẻ ngoài của Huyền My còn toát lên sự sang chảnh, chụp hình sống ảo rất đẹp mắt.

Cùng diện một kiểu trang phục là bộ đồ "liền cành", Diễm My 9x và Huyền My đã tạo được những ấn tượng khác nhau. Tuy nhiên để xét về độ chỉn chu và sang chảnh, Diễm My 9x có lẽ đã thua Á hậu Huyền My một chút. Dẫu vậy, kiểu trang phục mà hai mỹ nhân này yêu thích cũng rất đáng để chị em lưu tâm vì diện lên khá thoải mái, mát mẻ và cũng không phải suy nghĩ quá nhiều khi mix&match. Được biết, cả hai bộ đồ này đều là thiết kế của Elpis Clothing, chị em có thể nhấn vào đường link dưới đây để tham khảo thêm về sản phẩm.

Nơi mua: Elpis Clothing Giá: Áo 1490k; Quần 1790k

Nơi mua: Elpis Clothing Giá: Áo 1590k, Quần 1790k

Ảnh: Instagram