Cung điện công bố bức hình chưa từng thấy trước đây của Công nương Diana với câu chuyện ít ai biết đằng sau

Vào ngày 2/3, truyền thông Anh đưa tin, Cung điện Kensington đã cho ra mắt bức chân dung chưa từng thấy trước đây về cố Công nương Diana. Bức hình này nằm trong cuộc triển lãm mới với chủ đề khám phá cuộc sống và mối quan hệ của gia đình hoàng gia trước ống kính máy ảnh.

Được biết, bức hình đen trắng này được chụp vào năm 1988 khắc họa hình ảnh Vương phi xứ Wales đang ngồi ở góc nghiêng với vẻ đẹp hoàn mỹ, vương giả. Bà mặc chiếc đầm lệch vai với mái tóc ngắn bồng bềnh quen thuộc. Bức hình được chụp vào thời điểm Công nương Diana đang ở tuổi 27, tại thời kỳ đỉnh cao khi bà mẹ 2 con này đang ngày càng tỏa sáng trong vai trò là thành viên cao cấp của hoàng gia Anh.

Bức ảnh đen trắng về Công nương Diana lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng.

Vào thời điểm ấy, Công nương Diana cùng Thái tử Charles tham gia chuyến công du đến Thái Lan và Úc cùng với hai con trai nhỏ, William lúc đó 6 tuổi và Harry, 4 tuổi. Mặc dù vậy, vào thời điểm này, hôn nhân của bà với Thái tử Charles đã có những rạn nứt.

Bức hình do nhiếp ảnh gia David Bailey, người vốn được giới chuyên môn đánh giá cao thực hiện, dưới sự ủy quyền của Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia. Theo truyền thông Anh, nhiếp ảnh gia David và cố Công nương Diana đã thực hiện một vài bức hình trong thời gian cả hai làm việc với nhau. Tuy nhiên, ông David đã giữ bức chân dung đen trắng trên trong kho lưu trữ cá nhân của mình để làm kỷ niệm. Đó là lý do vì sao bức hình không được công khai cho đến tận bây giờ.

Được biết, chính Công nương Diana đã chọn nhiếp ảnh gia David chụp hình cho mình và bà là thành viên hoàng gia thứ hai mà David làm việc cùng. Thành viên hoàng gia đầu tiên nhiếp ảnh gia này hợp tác là Lord Snowdon, chồng của Công chúa Margaret.

Bức hình khắc họa một vẻ đẹp từ góc nghiêng hoàn mỹ của cố Công nương.

Theo Hello Magazine, bức chân dung đen trắng của Công nương Diana sẽ xuất hiện cùng với những bức ảnh mang tính biểu tượng của gia đình hoàng gia trong khi làm nhiệm vụ tại cuộc triển lãm sẽ được mở cửa trong thời gian sắp tới. Các bức ảnh được thực hiện từ thời Nữ hoàng Victoria cho đến ngày nay.

Triển lãm mang tên "Life Through a Royal Lens" sẽ chính thức được khai mạc vào ngày 4/3, giới thiệu hàng loạt tác phẩm về các thành viên hoàng gia trong lịch sử 200 năm. Ngoài những bức hình do các tác giả chuyên nghiệp tạo ra thì còn có các bức ảnh do dân nghiệp dư thực hiện cũng sẽ được trưng bày trong triển lãm này.

Claudia Acott Williams, người đại diện cuộc triển lãm cho hay: "Kể từ khi Nữ hoàng Victoria lần đầu tiên tiếp nhận công nghệ chụp ảnh mới mang tính cách mạng, phương tiện này đã định hình cách thế giới nhìn nhận về chế độ quân chủ Anh.

Nó cho phép hoàng gia đưa ra những hiểu biết hấp dẫn về cuộc sống và công việc của họ. Thông qua cuộc triển lãm mới tại Cung điện Kensington, chúng tôi mong muốn chào đón du khách đến với thế giới nhiếp ảnh hoàng gia, để khám phá lịch sử đằng sau hình ảnh mang tính biểu tượng của chế độ quân chủ hiện đại mà chúng ta biết ngày nay".

Cuộc triển lãm khắc họa một phần nào cuộc sống của các thành viên hoàng gia Anh.

Nguồn: People

