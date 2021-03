Cũng diện cả cây Gucci như Khánh Linh - Tiểu Vy nhưng Hoa hậu Giáng My thật biết khiến người ta "tụt mood"!

Dù không phủ sóng truyền thông mạnh mẽ, nhưng mỗi khi xuất hiện, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My vẫn gây được sự chú ý nhất định. Trong sự kiện Fashion Voyage 3 tổ chức ở Phú Quốc mới đây, nàng hậu cho thấy mình cũng rất biết "bắt trend" khi diện nguyên cây Gucci đang được lòng giới mộ điệu.

Nhưng nhờ Giáng My, chúng ta lần nữa thấm thía không phải cứ diện đồ hiệu là đẹp và sang. Hãy nhìn bím tóc đuôi sam không hề giả trân, đôi kính râm to choán gần hết mặt cùng cách pose dáng từ những bộ lịch xưa xửa để thấy Giáng My đã "fail" thế nào.

Có lẽ Giáng My vẫn mắc kẹt với cách tạo dáng của ngày xưa. Cô cũng quên mất phụ kiện là một trong những yếu tố quyết định, chính vì thế nhìn tổng thể outfit cực chán và tẻ nhạt

Nhìn Giáng My, fan ngay lập tức nhớ "Cô em trendy" và Hoa hậu Tiểu Vy, khi mà trước đó, hai nàng cũng từng đụng nhau trong set đồ này. Cả hai lên đồ khá ăn ý khi chọn phụ kiện từ kính râm màu hồng, túi xách Gucci. Trong khi Khánh Linh được khen ngợi hết sức vì concept ảnh hay ho, độc đáo, thì Tiểu Vy chọn cho mình điểm nhấn cầu kì hơn khi diện thêm đôi găng tay da sành điệu, tại chút khác biệt cho set đồ.

Dù cùng chọn thắt tóc, nhưng Khánh Linh không làm quá, nên vẫn rất tự nhiên và hợp với tổng thể

Một chi tiết khiến Giáng My trông "kém sang" chính là việc kéo cổ áo xuống. Khoảng hở này khiến người đẹp trông gợi cảm... một cách miễn cưỡng, cộng thêm cặp kính "bự chà bá" khiến tổng thể giống như bài văn mở bài một kiểu, kết bài một kiểu chẳng mấy ăn nhập.

Sắc vóc chẳng thua kém nhưng trình lên đồ của Giáng My thì hãy còn cách hai mỹ nhân trẻ một đoạn đường dài!

À, còn cả đôi guốc đế độn nhung "lúa lúa" này nữa. Hình như Giáng My hãy còn loay hoay chưa biết chỗ nào cần nhấn chỗ nào cần bớt thì phải, ai đó tốt bụng giúp người đẹp lần sau đi!

Ảnh: Instagram/ Facebook nhân vật