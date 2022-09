Cùng Cuckoo nấu nướng nhanh - gọn - tiết kiệm với nồi cơm điện tử áp suất mới

Những quốc gia Châu Á như Việt Nam, Hàn Quốc có rất nhiều sự tương đồng trong ẩm thực. Khi lúa gạo là thực phẩm chính, các món ăn quen thuộc tại các quốc gia này thường là cơm, xôi, cháo. Chúng ta dùng đũa, nhiều người ngồi chung một mâm cơm, bữa cơm trở thành nơi gắn kết gia đình. Do đó, việc vào bếp tự tay chế biến bữa ăn là hành động thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc, tăng tính gắn kết trong gia đình.

Nhiều năm qua, có một thương hiệu nồi cơm hàng đầu Hàn Quốc đã chinh phục các thành viên gia đình Việt, trở thành nồi cơm điện "quốc dân" - nồi cơm Cuckoo.

Ca sĩ Bảo Anh - Đại diện thương hiệu CUCKOO tại Việt Nam

Đa tính năng tiện ích



Nồi cơm Cuckoo ghi điểm với các bà nội trợ châu Á nhờ sở hữu hàng loạt các tính năng nổi bật với lợi thế đặc trưng của nồi cơm điện tử áp suất: Hẹn giờ, tự vệ sinh bằng hơi nước (chức năng autoclean), khử trùng và khử khuẩn ở những nơi ngóc ngách và khó vệ sinh bằng tay.

Tích hợp công nghệ nấu áp suất cao (1.8 đến 2 atm), ngoài khả năng có thể nấu ra những hạt gạo thơm mềm từ bên trong và đầy đủ dinh dưỡng, các dòng nồi cơm điện tử áp suất Cuckoo còn đáp ứng nhiều nhu cầu nấu nướng khác nhau chỉ với một chiếc nồi cơm điện khi được tích hợp từ 14 đến 16 menu nấu ăn khác nhau: Hầm thịt, rau củ, nấu canh, thậm chí cả thổi xôi, đồ nếp… Tất cả đều được hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn hơn.

Thỏa thích sáng tạo món ăn chỉ bằng một chiếc nồi cơm điện tử áp suất Cuckoo

Đặc biệt, nếu là người theo đuổi chế độ Eat Clean lành mạnh, ắt hẳn gạo lứt hoặc gạo lứt nảy mầm Vibigaba sẽ là lựa chọn hàng đầu cho bữa ăn của bạn để thay cho gạo trắng thông thường. Đây là loại gạo lứt nảy mầm trong điều kiện thích hợp và được sấy khô, chứa nhiều dinh dưỡng hơn so với gạo lứt và gạo thường như gamma aminobutyric acid (GABA), vitamin E, niacin, vitamin B1, B6, các chất chống oxy hóa. Chất GABA có lợi cho hệ tiêu hoá và hệ thần kinh cũng như phù hợp cho người tiểu đường. ăn chế độ Eat Clean. Tuy nhiên chúng ta sẽ mất khá nhiều thời gian để có thể nấu hoàn chỉnh được loại gạo này. Nồi cơm điện tử áp suất Cuckoo sẽ giúp cho quá trình này được rút gọn lại bởi ta có thể bỏ qua bước ngâm gạo và cho vào nồi để nấu trực tiếp với chế độ nấu áp suất.



Song song với chế độ nấu áp suất, một số dòng nồi tại Cuckoo còn tích hợp chế độ nấu không áp suất, chẳng hạn như dòng nồi CRP-LHTR. Chế độ này cũng có thể giúp người dùng nấu được nhiều món ăn hơn, bởi vì trong quá trình nấu, chúng ta có thể mở nắp nồi cơm để cho thêm nguyên liệu tùy thích.

Nồi cơm điện tử áp suất kép cao tần CRP-LHTR0609F tích hợp chức năng nấu áp suất và nấu không áp suất

Rõ ràng, với sự trợ giúp của công nghệ, việc nấu ăn sẽ tinh giản - nhanh gọn hơn bao giờ hết. Thậm chí, các chị em có thể hướng dẫn trẻ nhỏ tập nấu nướng cùng nồi cơm Cuckoo với những thao tác đơn giản, dễ dàng.



Thiết kế thương hiệu chuẩn sang - xịn

Không chỉ được trang bị đa công năng, nồi cơm điện Cuckoo còn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các chị em nhờ thiết kế gọn, trẻ trung, hiện đại, làm đẹp cho căn bếp. Nồi cơm có màn hình LED giúp hiển thị các chế độ rõ ràng, tích hợp chạm siêu nhạy, dễ dàng sử dụng.

Thêm vào đó, lòng nồi cũng được sản xuất với công nghệ phủ men Xwall Black độc quyền, giúp chống trầy, xước, chịu được mức áp suất cao, chống dính và an toàn cho sức khỏe. Đồng thời, nồi cơm còn có thiết kế van xả áp suất kép yên tĩnh và an toàn (không hú to như nồi áp suất thường), giúp quá trình nấu trở nên thoải mái, dễ dàng hơn.

Hiện tại, nồi cơm điện tử áp suất Cuckoo 1,8 lít CRP-PK1000S đang được bán với giá 4,589,000 đồng tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là sản phẩm được sản xuất riêng cho thị trường Việt Nam với bảng điều khiển tiếng Việt. Vậy là bằng việc đầu tư một chiếc nồi nấu đa năng Cuckoo chưa tới 5 triệu đồng, quá trình nấu những món ăn sẽ trở nên dễ dàng hơn, đem lại nhiều cảm hứng hơn với người tiêu dùng.

Nồi cơm điện tử áp suất CRP-PK1000S màu đen vàng tinh tế và hiện đại cho mọi gia đình

Công ty TNHH Cuckoo Vina - Chi nhánh chính thức tại Việt Nam thuộc tập đoàn Cuckoo Holdings



Trang web chính thức: https://www.cuckoovina.com/

Trụ sở chính: Tầng 15 Tháp C, Tòa nhà Central Point, 219 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Chi nhánh Văn phòng tại TP.HCM: Tầng 10, Tòa Nhà 678, 67 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Showroom TP.HCM: 31 Phan Khiêm Ích, phường Tân Phong, quận 7. TP.HCM

Showroom Hà Nội: 57D Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hotline 24/7: 18006241