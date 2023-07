Cùng con tận hưởng những ngày cuối hè tại Vương quốc kẹo ngọt đầu tiên ở Việt Nam

Có gì tại vương quốc kẹo ngọt thần tiên đầu tiên ở Việt Nam

Mùa hè - mùa của những chuyến đi, những niềm vui bất tận. Những ngày cuối hè này, hãy cùng con tạo nên những dấu ấn trải nghiệm hoàn hảo với sự xuất hiện của Vương quốc kẹo ngọt thần tiên - Fantastic Sweet Land - với sự đổ bộ của "cơn bão" kẹo ngọt khổng lồ, kem khổng lồ, bánh quy khổng lồ cùng hàng loạt sự xuất hiện "nhiệm màu" của Hoàng tử - Công chúa và thần dân Vương quốc kẹo ngọt.

Cả nhà tận hưởng những ngày cuối hè rực rỡ tại Vương quốc kẹo ngọt thần tiên

Check-in cùng mô hình kem kẹo khổng lồ

Màn diễu hành công chúa & hoàng tử cùng các thần dân kẹo ngọt đáng yêu

Tại Vương quốc kẹo ngọt lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, bé có thể lạc vào một thế giới tưởng chừng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích mà không cần bất kỳ cỗ máy thời gian hay cánh cửa thần kỳ nào cả.



Bé check-in, lưu giữ bộ ảnh mùa hè tại Đảo Ký Ức Hội An

Đó là cả một Vương quốc kem kẹo khổng lồ đầy màu sắc, với các minishow vui nhộn của mùa hè xứ sở thần tiên. Bé có thể sánh bước cùng Hoàng tử - Công chúa và các thần dân của Fantastic Sweet Land trong buổi diễu hành thú vị, hay cười hết cỡ khi hóa trang trong các hoạt động vẽ mặt nghệ thuật chủ đề mùa hè ấn tượng.



Giấc mơ sánh vai cùng công chúa & hoàng tử của bé thành hiện thực

Một điểm đến - vạn khám phá thú vị



Vũ điệu kẹo ngọt độc đáo chưa từng có

Sự xuất hiện của Vương quốc kẹo ngọt thần tiên - Fantastic Sweet Land tại "Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới" đã khiến mùa hè trở nên "bùng nổ" và náo động hơn bao giờ hết. Không dừng lại ở đó, chuỗi sự kiện đầy niềm vui trong Lễ hội mùa hè đang cuốn các du khách khi đến với đô thị cổ xinh đẹp vào những niềm vui bất tận.



Lễ hội bia sôi động với Vũ điệu đầu bếp ấn tượng

Lễ hội bia và Lễ hội ẩm thực đường phố là lựa chọn thú vị mà không ai có thể bỏ lỡ. Tại đây, bạn có thể bật mood "say sưa" với những ly bia thủ công mát lạnh, hào hứng với những vũ điệu sôi động hay mê đắm "quên lối về" với những món ngon đường phố hấp dẫn.



Đối với những bạn trẻ hay các gia đình có niềm yêu thích với những tấm pose đẹp, không chỉ các góc check-in cổ tích tại Vương quốc kẹo ngọt, mà mọi góc nhỏ tại Đảo Ký Ức Hội An đều có thể khiến cho tấm ảnh của bạn trở nên đặc biệt và cuốn hút hơn bất kỳ ai trên newfeeds của bạn bè! Những góc Hội An thân thuộc, hay độc đáo hơn với vẻ đẹp của thương cảng Faifo thế kỷ 16-17, những nhân vật cổ trang như thương nhân Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Trung Quốc, Nhật Bản, hay rừng hoa anh đào có 1-0-2 tại Hội An.... tất cả sẽ được lưu giữ trong album ảnh đặc biệt của bạn.

Chuỗi minishow đặc sắc tại Công Viên Ấn Tượng Hội An

Các minishow dành riêng của mùa hè cũng là những điểm nhấn thú vị mà bạn cần khám phá. Đa dạng sắc màu từ cổ trang, dân gian đến hiện đại, từ lãng mạn đến vui nhộn, hài hước, tất cả sẽ khuấy động không khí mùa hè trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.



Ký Ức Hội An - Show diễn thực cảnh đẳng cấp quốc tế

Và đặc biệt, đừng quên khám phá show diễn đẳng cấp quốc tế "Ký Ức Hội An" nhé! Một "cú chạm" mang tầm vóc quốc tế của văn hóa - nghệ thuật vào lịch sử của vùng đất di sản, được thể hiện bởi gần 500 diễn viên chuyên nghiệp trên sân khấu thực cảnh rộng 25.000m2 giữa sông Hoài chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm cực kỳ mới lạ và đầy cảm xúc dành cho bạn trong chuyến đi mùa hè này!



Hè vui tràn đầy hứng khởi cho cả gia đình, hè này, Ký Ức Hội An mang đến ưu đãi hấp dẫn MUA 1 ĐƯỢC 3: Chỉ cần mua vé xem show Ký Ức Hội An, bạn có ngay cơ hội khám phá show diễn "Ký Ức Hội An", check-in thả ga tại Công viên Ấn Tượng Hội An và trải nghiệm Vương quốc kẹo ngọt thần tiên đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.