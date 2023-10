Cũi gỗ thương hiệu GoldCat - Lựa chọn đáng lưu tâm cho cha mẹ

Lịch sử hình thành và phát triển của thương hiệu GoldCat



GoldCat được thành lập bởi công ty TNHH GoldCat Việt Nam vào năm 2014, chuyên sản xuất , bán lẻ các sản phẩm nội thất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ như: nôi cũi, giường, bàn học thông minh bằng gỗ. Ngoài ra công ty còn các loại sản phẩm chăm sóc bé như đệm, chăn, ga, gối cho mẹ bầu và trẻ nhỏ.

Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, GoldCat trở thành một thương hiệu nhận được sự ủng hộ của nhiều cha mẹ thông thái. Mỗi năm hàng ngàn chiếc cũi, giường được đưa ra thị trường, phục vụ những giấc ngủ tuyệt vời cho các bé, đem lại sự an tâm cho các bậc phụ huynh. Sang năm 2023, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin và các nền tảng thương mại điện tử, GoldCat hứa hẹn trở thành top thương hiệu uy tín, là lựa chọn hàng đầu của nhiều ba mẹ hiện đại.

Lý do các ba mẹ tin tưởng lựa sử dụng nôi cũi gỗ thương hiệu GoldCat

Sử dụng cũi GoldCat là lựa chọn sự an toàn cho bé - An tâm cho ba mẹ

Không như các thương hiệu trên thị trường, GoldCat không lựa chọn các loại gỗ nhập khẩu từ Trung Quốc, mà ưu tiên các dòng gỗ được trồng và khai thác trực tiếp trong nước như gỗ quế, gỗ thông, gỗ bạch đàn… Bởi Việt Nam là nơi có diện tích đồi núi chiếm ¾ lãnh thổ, phù hợp với nhiều loại cây lấy gỗ khác nhau. Việc dùng trực tiếp nguồn gỗ dồi dào này sẽ giúp giá nguyên liệu thấp, sản xuất không đứt gãy vì nguyên liệu luôn sẵn sàng.

GoldCat lựa chọn các loại gỗ được xử lý theo phương pháp truyền thống, an toàn trong chế biến gỗ, đó là phơi khô tự nhiên. Không sử dụng hóa chất ngâm tẩm để chống cong vênh, mối mọt nên mỗi chiếc cũi đều rất an toàn từ trong chất liệu, không ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa, làn da mỏng manh, yếu ớt tiếp xúc với bề mặt cũi mỗi ngày.

GoldCat còn lựa chọn dòng sơn phủ gốc nước an toàn. Thiết kế các mẫu cũi cũng luôn đảm bảo chắc chắn, mài nhẵn và bo tròn các góc cạnh. Chốt khóa thép chịu lực hạn chế tối đa những sự cố không đáng có trong suốt quá trình trẻ sử dụng cũi. Vì vậy mà em bé luôn có một không gian an toàn, ba mẹ cũng thật sự cảm thấy an tâm.

Chất lượng cao - Giá thành thấp

Lựa chọn nguồn nguyên liệu trong nước nên giá sản xuất không cao như các loại gỗ nhập khẩu. GoldCat còn trực tiếp sản xuất và bán lẻ ra thị trường cũng như thực hiện chính sách bình ổn giá thành sản phẩm qua các đại lý phân phối. Mỗi chiếc cũi được đưa trực tiếp từ nhà sản xuất tới tận tay khách hàng, rút ngắn khoảng cách, giảm các chi phí qua cầu trung gian. Khách hàng mua được giá gốc của sản phẩm mà vẫn đảm bảo chất lượng, chế độ sau bán hàng.

GoldCat có nhiều mẫu mã đa dạng, hiện đại, thông minh

GoldCat trực tiếp sản xuất các loại cũi cho bé hơn 10 năm qua, nên các mẫu cũi cũng rất đa dạng, dần được cải thiện với các thiết kế thông minh. Từ chiếc cũi đơn thuần phân khúc tầm trung tới cũi đa năng GoldCat đều có.

Điều mà khiến nhiều ba mẹ hài lòng lựa chọn cũi GoldCat còn ở sự độc đáo của sản phẩm. Mỗi dòng cũi đều được thiết kế có đặc điểm riêng mà thị trường không có được, như dòng cũi có tính năng chống trào ngược, cũi GoldCat tích hợp chế độ kéo dài thành giường đơn chắc chắn…

Mẫu mã đa dạng, chia thành nhiều phân khúc nên cũi GoldCat cũng dễ tiếp cận với nhiều ba mẹ hiện đại hơn. Bởi dù ở phân khúc tài chính nào, ba mẹ cũng có thể lựa chọn được cho con chiếc cũng ưng ý và an toàn.

Dùng cũi GoldCat góp phần bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống

Quá trình xử lý gỗ GoldCat không dùng hóa chất mà xử lý bằng phương án phơi khô tự nhiên. Điều này giúp bảo vệ môi trường rất nhiều so với áp dụng cách đưa hóa chất vào xử lý cong vênh, mối mọt gỗ. Gỗ được phơi khô tự nhiên sẽ giữ được hương thơm nhẹ của gỗ, giúp không khí trong phòng ngủ luôn thư thái, hòa quyện vào thiên nhiên, giảm bí bách, mùi khó chịu của hóa chất. Đây cũng là cách chúng ta tự bảo vệ và giữ gìn không khí trong lành trong ngôi nhà của mình.

Trên đây là những lý do mà nhiều ba mẹ trẻ thông thái quyết định lựa chọn nôi cũi gỗ GoldCat. Nếu gia đình bạn cũng đang có trẻ nhỏ, đừng ngần ngại tìm hiểu một dòng cũi gỗ Việt Nam an toàn và chất lượng như vậy nhé. Chúc các ba mẹ sẽ có được một sự lựa chọn tốt cho các thiên thần đáng yêu của mình.

Website: Goldcat.vn

Hotline: 08.3738.8686

Địa chỉ: Số 36 Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội