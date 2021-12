Cục Trẻ em lên tiếng vụ nữ sinh 17 tuổi bị vợ chồng chủ shop làm nhục, tống tiền ở Thanh Hóa

Vụ việc nữ sinh V.T.T.M. bị cắt tóc, cắt nội y làm nhục ở Thanh Hóa đã khiến dư luận xôn xao trong những ngày vừa qua. Liên quan đến vụ việc, theo thông tin mới nhất, nữ sinh này hiện đã được xuất viện và theo dõi sức khỏe tại nhà.

Vụ việc đã gây ra bức xúc lớn trong dư luận bởi tính chất nghiêm trọng vì đối tượng liên quan là trẻ em. Trong vụ việc, nữ sinh V.T.T.M. mới 17 tuổi, đang là học sinh lớp 12 của một trường THPT trên địa bàn TP Thanh Hoá. Về vấn đề này, lãnh đạo Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH lên tiếng trước vụ việc xảy ra với nữ sinh này.

Hình ảnh M. điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Gia đình Việt Nam

Trả lời báo chí, Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam khẳng định: Không thể vì cái sai này của trẻ mà xử lý bằng cái sai khác của người lớn được. Người bị hại trong vụ việc là đối tượng vị thành niên, cần được bảo vệ. Pháp luật nghiêm cấm hành vi bạo hành, xúc phạm nhân phẩm trẻ.

Trước đó, theo đoạn clip đăng tải trên MXH, nữ sinh này đã bị một nhóm người có hành vi dùng vũ lực và có dấu hiệu làm nhục gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Đến ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TP Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với vợ chồng chủ shop thời trang (tên shop: Hoàng Hường, địa chỉ: số 93 đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa).

Người vợ là Cao Thị Mai Hường (sinh năm 1992 trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) bị khởi tố về "Tội làm nhục người khác"; "Cưỡng đoạt tài sản"; người chồng bị khởi tố và bắt tạm giam là Trịnh Đình Anh (sinh năm 1990) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nữ sinh V.T.T.M. rơi vào tình trạng lo lắng, hoảng loạn về tâm lý nên đã được gia đình đưa tới Bệnh viện Đa khoa TP. Sầm Sơn để điều trị.

Theo chia sẻ của người thân nữ sinh, đến chiều 5/12, M. đã được về nhà nghỉ ngơi, hiện tại, tinh thần M. đã đỡ hoảng loạn nhưng gia đình vẫn hạn chế cho tiếp xúc với người ngoài.

Cũng theo gia đình nữ sinh, M. nghỉ ngơi một thời gian nếu tâm lý ổn định sẽ cho M. đi học.