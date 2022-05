Cửa hàng tạp hóa bị "kẻ gian" ngang nhiên vào trộm đồ giữa ban ngày, có bằng chứng cũng đành bất lực không thể làm gì

Đó là câu chuyện dở khóc dở cười đang gây xôn xao trên mạng xã hội ở Anh những ngày vừa qua. Sau khi một người đàn ông là nhân viên làm việc tại cửa hàng tạp hóa ghi lại được khoảnh khắc "kẻ gian" ăn trộm đồ giữa ban ngày, sự việc lại càng thu hút chú ý trên cả truyền thông.

Kẻ gian ở đây không phải gã đàn ông cao to lực lưỡng nào cả mà chỉ là một con mòng biển nhưng "trót lỡ" mang bản tính ăn cắp vặt. Nó thản nhiên duy trì thói quen của mình suốt hơn 1 năm qua, có người nhìn thấy nhưng cũng chẳng làm gì được.

Thậm chí, các nhân viên tại cửa hàng tạp hóa Tesco Extra ở Paignton, Devon, Vương quốc Anh, đã nhẵn mặt tên trộm này nên đặt tên cho nó là Steven. Thay vì lao xuống biển mà bắt cá kiếm ăn qua ngày, con mòng biển này lại thích vào siêu thị trộm đồ. Từ bánh mì kẹp đến đồ ăn nhẹ mặn - không có gì là an toàn khi Steven xuất hiện.

Gần đây nhất, nó bị nhân viên siêu thị ghi lại khoảnh khắc đang tha một túi bim bim từ trong siêu thị ra.

Con chim tinh ranh này đã ẩn nấp bên ngoài cửa hàng trước khi lẻn vào qua cửa tự động và sau đó quay trở ra với gói bim bim ngậm ở miệng.

Liam Brown, một nhân viên làm việc tại Tesco, người đã quay được video con mòng biển ăn trộm đồ, nói với tờ LADbible: "Tôi đã thấy nó rình rập ở đây vài lần rồi. Lần này, nó còn nhảy lên nắp ca-pô ô tô của tôi nên tôi quyết định lấy điện thoại ra quay video. Tôi biết thừa nó đang chuẩn bị hành động. Nó nhảy xuống và bắt đầu giả vờ đi lang thang bên ngoài cửa hàng. Sau đó nó bước vào bên trong và chạy đi với một gói Mini Cheddars".

Một người mua sắm cũng cho biết rằng cô đã nhìn thấy Steven bay đi với một túi Doritos trước khi chia sẻ chiến lợi phẩm với bạn của nó trên mái nhà. Nghe có vẻ như một khoảnh khắc rất đặc biệt.

"Tôi nói với nhân viên thu ngân rằng con chim đó vừa ăn trộm đồ và cô ấy nói với vẻ bình thản như đã quá quen với cảnh tượng này, rằng 'Ồ, nó thích những thứ đó'".

"Nó xảy ra ít nhất một lần một ngày, thường là ba lần mỗi ngày", anh Liam giải thích với tờ Metro. "Chúng tôi liên tục phải đuổi nó đi vì không muốn mất hàng hóa. Lúc nào cũng phải có người trông chừng".

Mặc dù họ đã cố gắng hết sức nhưng sự xuất hiện của con mòng biển này dần trở thành chuyện thường tình. Con chim mòng biển trơ trẽn được cho là đã ăn cắp ít nhất 17kg thức ăn trong một năm (tương đương khoảng gần 9 triệu đồng nếu quy ra tiền). Tổng khối lượng hàng nó ăn cắp thậm chí có thể còn cao hơn thế.

Vài năm trước, tờ The Guardian cũng đăng tải câu chuyện kỳ quặc liên quan đến một con mòng biển. Theo đó, con vật này đã thản nhiên "đánh cắp" hẳn chú chó chihuahua của cô Becca Hill (24 tuổi). Khi ấy, chú chó nhỏ (4 tuổi) đang nằm nghỉ trong khu vườn của chủ nhân ở Devon (Anh).

Sau đó, cô Becca đã phải lên mạng nhờ mọi người giúp đỡ tìm tung tích thú cưng. Một cái kết buồn đã xảy ra khi chú chó không bao giờ được tìm thấy.

Theo trang Seagulls Are Not Evil, nếu một con mòng biển trở nên hung dữ, nó có lý do chính đáng để làm như vậy. "Nó thường là để bảo vệ con non hoặc tổ của chúng, vì vậy nếu một con mòng biển tấn công bạn, rất có thể bạn đang ở quá gần những đứa con của nó".

Nghiên cứu đã kết luận rằng chim mòng biển có nhiều khả năng "đánh chén" rất nhanh thức ăn của con người. Madeleine Goumas tại Đại học Exeter, Vương quốc Anh, giải thích rằng ý tưởng cho nghiên cứu của cô đến từ việc quan sát cách những con mòng biển hành động xung quanh con người.

