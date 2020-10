Cứ vào mùa lạnh là da khô ráp bong tróc không khác gì "da rắn", chị em cần xem lại ngay mình đã tắm đúng cách chưa?

Không giống như mùa hè, khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh thì chị em thường tắm nước ấm nóng thay vì nước lạnh. Nhưng nước nóng lại vô tình khiến làn da khô cong thô ráp. Cùng với thời tiết hanh khô của mùa lạnh, làn da lại càng nhanh bị mất nước, nhiều người còn bong tróc da nhìn rất kém thẩm mĩ. Đây là tình trạng chung của rất nhiều người chứ không của riêng ai.

Mùa hanh khô hay tắm nước nóng ấm, rất nhiều người gặp phải tình trạng da khô sầm sùi, bong tróc.

Nước nóng khiến da nhanh bị mất nước, khô hạn nên mùa đông càng tắm nước nóng nhiều thì da bạn sẽ luôn chịu trận với tình trạng này. Mùa hè mát mẻ thì không nói nhưng mùa đông bạn cần chú ý hơn đến làn da của mình ngay từ công đoạn đi tắm mỗi ngày.

1. Mùa đông nên hạn chế các dòng sữa tắm/ xà phòng có tính kiềm

Các loại xà phòng, sữa tắm có tính kiềm mạnh hay độ pH quá cao sẽ tác động đến hàng rào tự nhiên của làn da. Sữa tắm cũng giống như sữa rửa mặt, nên chọn những sản phẩm có độ pH cân bằng với làn da, không chứa chất tẩy rửa để dùng cho mùa đông lạnh.

Riêng mùa đông bạn nên chọn các dòng sữa rửa mặt có thành phần dưỡng ẩm để vừa làm sạch da vừa cung cấp độ ẩm kịp lúc cho làn da của bạn.

2. Không chà xát quá mạnh khi tắm



Khi tắm, bạn nhớ đừng kỳ cọ quá mạnh, chà xát mạnh có thể tẩy da chết kích thích da mới phát triển nhưng nếu chà xát mạnh và quá thường xuyên sẽ phá hủy lớp màng bảo vệ tự nhiên của bề mặt da. Khi đó thay làn da toàn thân càng thêm khô và thô ráp.

3. Chỉ nên tắm với nước ấm, nhiệt độ cao hơn cơ thể khoảng 5 độ C

Vào mùa đông, nhiệt độ của nước nóng luôn tăng lên một cách vô thức, tức là ai cũng có nhu cầu tắm nước nóng. Nhưng đây là việc cần tránh, vì nhiệt độ nước quá nóng sẽ làm da mất độ ẩm và khiến bã nhờn tiết ra càng nhiều hơn.

Bạn chỉ nên tắm da với nhiệt độ nước thích hợp (40 ° C ~ 42 ° C) không vượt quá nhiệt độ cơ thể 5 ° C để tránh tình trạng nước quá nóng sẽ khiến da mẩn đỏ, thô ráp và bong vẩy.

4. Chỉ nên tắm khoảng 10 - 15 phút

Nếu bạn là người có làn da khô thì phải đặc biệt chú ý không được tắm quá lâu, nếu không da bạn sẽ bị mẩn ngứa, nhăn nheo do ngâm nước quá nhiều. Vào mùa đông bạn chỉ cần tắm khoảng 10 - 15 phút là đủ.

5. Đừng quên bôi kem dưỡng ẩm sau khi tắm xong

Cũng giống như da mặt sau khi làm sạch cần được dưỡng ẩm ngay lập tức, làn da body sau khi tắm xong cũng cần dưỡng một lớp lotion để cung cấp độ ẩm cho da. Vì bạn tắm nước ấm nóng nên sau khi tắm xong hơi nước ấm sẽ dần bốc hơi kéo theo cả độ ẩm trên da bay hơi theo, dùng ngay lotion dưỡng thể sẽ giúp bạn khóa ẩm kịp thời tránh tình trạng nước bốc hơi ngược trở lại môi trường ngoài.

Nguồn: Mingweekly