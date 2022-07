Cứ tưởng nhãn hàng quen thuộc này là mỹ phẩm thiên nhiên, hóa ra là dược mỹ phẩm

SO NATURAL nhưng thành phần sản phẩm không hẳn "Natural"

Rất nhiều hãng mỹ phẩm trên thế giới hay dùng từ "Natural"trong tên gọi để chỉ nguồn gốc các thành phần trong sản phẩm của họ là từ thiên nhiên. Lần đầu nghe tên thương hiệu SO NATURAL đã có không ít dân chơi skincare nhầm lẫn hãng này là mỹ phẩm thiên nhiên – một concept thế mạnh của các sản phẩm chăm sóc da đến từ Hàn Quốc.

Nhưng SO NATURAL đã dùng từ "Natural" theo một cách rất hay ho, một lối chơi chữ độc đáo để thể hiện triết lý sâu sắc trong tư duy dưỡng da của thương hiệu này:

"Làn da là tự nhiên, mọi liệu pháp chăm sóc da đều phải hướng đến việc giúp đánh thức sức mạnh tự nhiên của chính làn da."

Để thực hiện cho mục tiêu chăm sóc, nâng cao và phát triển sức mạnh tự nhiên cho làn da thì SO NATURAL đã sáng tạo những sản phẩm theo tiêu chuẩn của Dermatology Cosmetics (dược mỹ phẩm) cực xịn.

Tiên phong thể hiện sự khác biệt của "Dược mỹ phẩm" kiểu Hàn

Khi nói về Dược mỹ phẩm, chúng ta hay nghĩ tới những thương hiệu Âu Mỹ có những sản phẩm treatment nồng đồ hoạt chất rất cao, mang lại hiệu quả thay đổi làn da nhanh chóng, mạnh mẽ chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, một số sản phẩm khá mạnh đối với da Châu Á, đòi hỏi người sử dụng phải có sự tìm hiểu kiến thức trước khi sử dụng để không gặp phải tác dụng phụ.

SO NATURAL được thành lập từ năm 2007 – là này một trong những thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc tiên phong sử dụng nồng độ cao các hoạt chất "dược mỹ phẩm" như Glycolic acid, Lactic Acid, Salicylic Acid , LHA, PHA,… để giúp xử lý và cải thiện các vấn đề da đạt hiệu quả cao hơn.

Với những quy đinh ngặt nghèo trong kiểm soát chất lượng mỹ phẩm tại Hàn, sự lành tính và an toàn luôn phải được đề cao đối với mọi sản phẩm, kể cả những sản phẩm dán nhãn treatment.

Chính vì vậy SO NATURAL đã ứng dụng những công nghệ điều chế tiên tiến phối hợp với nhiều thành phần thiên nhiên loại cao cấp để tạo ra những sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu mà tất cả người dùng ở mọi trình độ hiểu biết đều có thể tự tin sử dụng. Đây chính là ưu điểm rất lớn của "dược mỹ phẩm" kiểu Hàn so với những thương hiệu đến tư Âu, Mỹ.

Không cần là chuyên gia skincare vẫn có thể tự tin peel da an toàn tại nhà

Thay da sinh học(peel) không phải phương pháp làm đẹp mới mẻ và hiệu quả giúp làn da trở lên căng bóng, mịn màng, sạch mụn, trắng hồng là những động lực khiến nhiều người thiết tha truy lùng các sản phẩm peel da.

Để rồi thời gian qua thì cả cõi mạng lại được phen hết hồn với những màn lột da như rắn, bỏng peel, sạm náng rất nặng sau peel. Lúc này nhiều người mới vỡ mộng rằng peel da không đơn giản, không phải thích dùng loại sản phẩm peel nào cũng được và chỉ cần hơi "lố" một chút cũng có thể tiền mất tật mang.

SO NATURAL có giải pháp peel da cực kỳ an toàn tại nhà ngay cả khi bạn không có quá nhiều kiến thức và kỹ năng về sử dụng các loại treatment. Đó chính là Tinh chất thay da sinh học Red Peel Tingle Serum, chỉ cần sử dụng 2 lần/tuần da của bạn sẽ được:

- Thay da sinh học an toàn, không bong tróc mất thẩm mỹ, không sạm da.

- Thâm mờ nhanh, da sáng hơn, đều màu màu hơn.

- Da có thể thẩm thấu mỹ phẩm tốt hơn, căng bóng, ẩm mịn vượt trội.

- Cải thiện tích cực các tinh trạng mụn

Tinh chất thay da sinh học Red Peel Tingle Serum giải pháp peel da tại nhà an toàn

Với lịch sử phát triển 15 năm, SO NATURAL đã có mặt trên 35 quốc gia. Bạn đang tìm kiếm những giải pháp dưỡng da kết hợp cải thiện chuyên sâu các vấn đề da an toàn và hiệu quả cao, hay ghé thăm SO NATURAL VIỆT NAM – nhà phân phối độc quyền SO NATURA tại thị trường Việt Nam để được thăm khám và thiết kế những liệu trình chăm sóc da giúp đánh thức sức mạnh tự nhiên của chính làn da bạn.

