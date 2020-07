Cứ tưởng Hà Tăng chuyên diện giày đế thấp vì không màng chuyện hack dáng, thực ra cô toàn chọn những đôi siêu kéo chân

Nhìn một cách tổng quát style của Hà Tăng, bạn sẽ nhận ra sự thiếu vắng trầm trọng của những đôi giày cao gót lênh khênh. Thay vào đó, bà mẹ hai con ưu ái hơn những đôi giày đế bệt hoặc gót thấp. Dẫu vậy, tất cả những lựa chọn này đều mang lại hiệu ứng hack dáng cực kỳ hữu hiệu cho những set đồ của Hà Tăng. Và nhờ vậy, chị em sẽ biết được những đôi giày nào diện lên vừa thoải mái, trendy lại hack chân siêu đỉnh.

1. Giày búp bê màu be

Dù giày búp bê có phần đế bệt nhưng nhờ mang gam màu be rất gần với màu da, item này vẫn đủ sức tạo hiệu ứng cho cặp chân thêm dài. Vóc dáng của bạn cũng theo đó mà trông cao ráo hẳn lên. Chưa hết, giày búp bê màu be còn ghi điểm ở vẻ nữ tính và trang nhã, có khả năng phù phép cho set đồ thêm tinh tế, lại dễ dàng bắt cặp với mọi kiểu trang phục. Đây chính là lý do, chỉ với một đôi giày bệt màu be, Hà Tăng đã có thể tạo nên nhiều set đồ đẹp.

2. Giày đế thấp mũi nhọn

Giày đế thấp có thể giúp chị em "ăn gian" được vài phân chiều cao nhưng vẫn giữ được sự thoải mái. Và trong trường hợp, bạn chọn những đôi có thiết kế mũi nhọn, vóc dáng còn được hack triệt để hơn nữa vì kiểu giày này giúp cặp chân trông thanh thoát hơn. Thêm một lý do nữa khiến bạn muốn bắt chước Hà Tăng, bổ sung cho tủ đồ vài đôi giày mũi nhọn, đó là item này sẽ tăng thêm điểm sang chảnh cho hầu hết mọi set trang phục.

3. Sandal bản to, màu be

Sandal bản to là một trong những kiểu giày dép siêu nổi hè này, "em nó" mang đến cho bạn vẻ thanh lịch và thời thượng. Trong trường hợp bạn muốn tối ưu hóa khả năng hack dáng, hãy học theo Hà Tăng mà ưu tiên những đôi sandal mang gam màu be, item này sẽ tạo cảm giác liền mạch, đi như không đi để cặp chân của nhiều chị em từ ngắn hóa dài miên man, tít tắp.

4. Loafer màu be

Loafer là một đôi giày thú vị, giúp vẻ ngoài của người diện thêm phần cá tính và thanh lịch. Thông thường, giày loafer không tạo hiệu ứng hack dáng rõ rệt nhưng khi bạn chọn những đôi mang gam màu be giống Hà Tăng, vẻ ngoài chắc chắn sẽ cao ráo hẳn lên.