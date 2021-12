Cứ tưởng Càn Long đế có nhiều phi tần nhất, nhưng hóa ra hậu cung của Hoàng đế này còn đông gấp 3 lần như thế

Hoàng đế là "nghề nghiệp" mà biết bao người từng mơ ước. Ở trên đỉnh cao quyền lực, hoàng đế có địa vị cao quý không ai bằng, hưởng sự giàu sang sung túc và đặc biệt là có thêm "hậu cung ba ngàn giai lệ" với muôn hoa đua sắc. Dĩ nhiên, "ba ngàn giai lệ" chỉ là biện pháp nói quá lên vì trong cả lịch sự thế giới, không một hoàng đế nào có đến 3000 mỹ nhân trong hậu cung.

Như chúng ta đã biết, nhà Thanh là triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc và hậu cung của triều đại này là đề tài hấp dẫn cho ra đời hàng loạt bộ phim cung đấu nổi tiếng. Vậy hậu cung nhà Thanh có đông đảo và loạn lạc như những gì chúng ta thấy trên phim ảnh không?

Trên thực tế là không, vì hậu cung nhà Thanh được điều hành một cách rất quy củ và nghiêm ngặt, thậm chí việc phi tần tùy tiện đánh cung nữ cũng là trọng tội. Vào thời Khang Hi, các chức danh trong hậu cung được quy định số lượng cụ thể như sau:

Hoàng hậu: 1

Hoàng quý phi: 1

Quý phi: 2

Phi: 4

Tần: 6

Quý nhân, Thường tại, Đáp ứng: Số lượng không giới hạn.

Ngoài ra trong quá trình chọn lựa phi tần, không phải hoàng đế nào cũng dựa vào sở thích cá nhân mà đôi khi còn phụ thuộc vào gia thế của người được chọn để nhằm mục đích chính trị. Những chuyện tình lãng mạn bay bổng như vi hành tìm người đẹp rồi cưỡng chế mang về cung như trên phim ảnh thể hiện hầu hết là lời đồn vô căn cứ. Tương tự như việc đến giờ vẫn có rất nhiều người nhầm tưởng, Càn Long là người vô cùng háo sắc và có hậu cung đông đảo nhất nhà Thanh.

Điều này có thật chăng?

Có vẻ như nhận định trên lại một lần nữa chứng minh rất nhiều người bị phim ảnh “lừa tình”. Bởi trong cuộc đời của 12 vị hoàng đế nhà Thanh:

Nỗ Nhĩ Cáp Xích có 1 hoàng hậu, 15 phi tần.

Hoàng Thái Cực có 2 hoàng hậu, 13 phi tần.

Thuận Trị có 4 hoàng hậu, 15 phi tần.

Khang Hi có 4 hoàng hậu, 63 phi tần.

Ung Chính có 2 hoàng hậu, 23 phi tần.

Càn Long có 3 hoàng hậu, 26 phi tần.

Gia Khánh có 2 hoàng hậu, 12 phi tần.

Đạo Quang có 4 hoàng hậu, 16 phi tần.

Hàm Phong có 3 hoàng hậu, 13 phi tần.

Đồng Trị có 1 hoàng hậu, 4 phi tần.

Quang Tự có 1 hoàng hậu, 2 phi tần.

Tuyên Thống có 1 hoàng hậu, 1 phi tần.

Xét theo thống kê trên, rõ ràng hậu cung của Khang Hi đế là đông đảo nhất khi có gần đến 70 người, vượt xa những hoàng đế đời sau lẫn đời trước. Cả Ung Chính lẫn Càn Long đều có hậu cung vượt hơn 20 người. Lí giải cho điều này, hậu thế cho rằng do Khang Hi đã mở ra thời đại Khang - Càn thịnh thế nên 3 đời vua liên tiếp đều có cuộc sống khá sung túc, hậu cung đông đảo là điều dễ hiểu. Trong khi vào thời Gia - Đạo trung suy, chúng ta có thể thấy rõ càng về sau số lượng hậu phi càng giảm bớt, chỉ trừ Hàm Phong.

Thật ra nhà Thanh vốn có quy định một hoàng đế chỉ được sắc lập tối đa ba vị hoàng hậu, nhưng do quá nhiều hoàng hậu mất sớm hoặc là hoàng hậu được truy phong sau khi chết nên quy định này cũng dần bị phá vỡ. Ngoài ra để tránh ảnh hưởng dến quyền uy và địa vị của hoàng hậu, thông thường khi hoàng hậu tại vị đang khỏe mạnh hoặc được sủng ái, hầu hết hoàng đế sẽ không sắc lập vị trí hoàng quý phi mà luôn để trống.

(Nguồn: Baidu, Sohu)