Cụ ông U90 tự tay cá nhân hóa VF 3 tham dự Ngày hội sáng tạo: "Tôi muốn lan tỏa những thông điệp tốt đẹp qua chiếc VF 3"

U90 vượt hàng trăm cây số "đi hội"

Các chủ xe VF 3 tập hợp xe tại Vinhomes Grand Park, Quận 9, TP.HCM.

Ngay từ sáng sớm nay, 22/3/2025, hàng trăm chủ xe VinFast VF 3 từ khắp mọi miền Tổ quốc đã quy tụ tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM để tham dự sự kiện chính của cuộc thi "Sáng tạo Chất riêng, Độc bản Cá tính" do VinFast tổ chức. Hàng ngàn lượt khách tham quan đã tới để chiêm ngưỡng những chiếc xe VF 3 cá nhân hóa ấn tượng và đầy cảm hứng.

Vượt 370 km từ Hà Tĩnh để tới Ocean City (Hà Nội) dự thi, ông Nguyễn Hiếu Hạnh là một trong những chủ xe VF 3 nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Ở độ tuổi 84, ông là thí sinh lớn tuổi nhất và duy nhất đến từ Hà Tĩnh có mặt tại sự kiện lần này. Nhằm chuẩn bị chu đáo nhất cho chuyến đi xa, vợ chồng ông Hiếu Hạnh đã phải sẵn sàng lên đường từ 3h30 sáng hôm trước.

Ông Hiếu Hạnh cho biết mình dành tình yêu lớn cho chiếc VF 3. Cũng bởi vậy, ông muốn tự tay cầm lái chiếc xe do chính mình trang trí để tới Hà Nội tham dự cuộc thi này. Mục đích tới sự kiện của ông không phải để tranh giải mà muốn thử thách bản thân, giao lưu cộng đồng và lan tỏa những thông điệp tốt đẹp qua chiếc VF 3 của mình.

"Toàn bộ decal trang trí trên xe được tôi tự tay dán. Bởi VF 3 là chiếc xe ngắn và có kích thước nhỏ, nên tôi chọn màu sơn trắng, phối với những dải màu nổi bật chạy xuyên suốt từ nắp ca-pô đến thân xe. Cách phối tem như vậy khiến chiếc xe có cảm giác thanh thoát hơn. Với tôi, để làm một chiếc xe nổi bật thì không khó, nhưng được dành trọn tâm huyết cho chiếc xe mới là điều ý nghĩa nhất", ông Hiếu Hạnh nói về ý tưởng của mình.

Vượt cả trăm km để tới sự kiện còn có rất nhiều chủ xe khác, trong đó có chị Nguyễn Thanh Tú đến từ Hải Phòng. Xuất phát từ thành phố hoa phượng đỏ vào lúc tinh mơ, chị Tú và chiếc xe VF 3 trang trí len độc đáo đã có mặt tại Hà Nội từ sớm. Không giấu nổi sự háo hức, chị cho biết rằng đã dành nguyên tuần thức đêm móc len trang trí chiếc VF 3 của mình, chờ đợi đến ngày được tham gia sự kiện này.

Nói về ý tưởng của mình, chị Thanh Tú cho biết vốn là người yêu các sản phẩm thủ công, đặc biệt là len. "Ở chiếc VF 3 này, mình đã sử dụng len để tạo hình hoa cỏ mùa xuân đầy sức sống xung quanh xe, nhằm nói lên sự ủng hộ của mình với sống xanh nói chung và xe điện nói riêng. Bên trong xe, mình cũng tạo hình bản đồ Việt Nam bằng len sợi", chị chia sẻ thông điệp đằng sau chiếc xe độc đáo.

Chủ xe được truyền cảm hứng, tự tin bước ra khỏi vòng an toàn

Là chủ một xưởng nâng cấp nổi tiếng xe tại Hà Nội, anh Phạm Ngọc Đức vẫn không khỏi bất ngờ trước sân chơi cá nhân hóa xe chuyên nghiệp và có quy mô lớn như cuộc thi "VF 3 - Sáng tạo Chất riêng, Độc bản Cá tính". Đến với "Ngày hội sáng tạo VF 3" lần này, anh Ngọc Đức cũng mang tới một chiếc VF 3 do chính anh thiết kế từ những chi tiết nhỏ nhất để tranh tài cùng hàng trăm chủ xe khác.

Theo anh Ngọc Đức, đây không chỉ là cuộc thi cho mọi người tranh tài mà còn là sân chơi bổ ích và ý nghĩa cho cộng đồng người sử dụng xe VF 3. "Đến với sự kiện này, mình và các chủ xe khác có dịp học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân hóa xe và sử dụng xe", anh Đức cho hay.

Vị chủ xe cũng cho rằng ngày hội sáng tạo này sẽ là tiền đề để việc cá nhân hóa xe trở thành xu hướng lớn của năm 2025. Thực tế, xu hướng cá nhân hóa ô tô đã dần hình thành kể từ khi có sự xuất hiện của "hiện tượng" VF 3.

Đặc biệt, nhờ có cuộc thi cá nhân hóa VF 3 lần này, nhiều chủ xe đã không ngần ngại bước ra khỏi "ranh giới an toàn" để thể hiện cá tính trên chiếc xe của mình. Chị Nguyễn Thanh Hằng (TP. HCM) là một trong số đó.

"Trước đây, mình đã sử dụng nhiều dòng xe rồi. Tuy nhiên, đa số xe mua về mình không thay đổi chút nào vì những chiếc xe đó không có gì đặc biệt cả. Chỉ có VF 3 là nguồn cảm hứng để mình tự do sáng tạo. Ví dụ trên chiếc xe của mình có rất nhiều chi tiết lấp lánh, do mình làm trong ngành nghệ thuật về đá quý. Mình cho rằng đây là một cuộc thi cực kỳ ý nghĩa không chỉ với mình mà còn với nhiều chủ xe khác có đam mê sáng tạo không giới hạn", chị Thanh Hằng chia sẻ.

Tại sự kiện đã diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút khách tham quan như talkshow về cá nhân hóa xe

."Ngày hội sáng tạo VF 3" còn mang tới những không gian trưng bày xe "độ" hoành tráng để không chỉ chủ xe mà rất nhiều người dân có cơ hội tham quan và trải nghiệm. Cũng tại sự kiện, VinFast còn mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn khác như lái thử VF 3 trong sa hình, biểu diễn nghệ thuật và những talkshow truyền cảm hứng sáng tạo…

Tại mỗi khu vực Bắc - Trung - Nam, Ban giám khảo sẽ chọn ra 3 mẫu xe để trao giải "Sáng tạo chất riêng", trị giá 50 triệu đồng mỗi giải, tổng cộng sẽ có 9 giải. Mẫu xe ấn tượng nhất của cả 3 miền sẽ được trao giải "Ý tưởng sáng tạo đột phá" trị giá 100 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao thêm 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, để vinh danh những ý tưởng sáng tạo độc đáo.