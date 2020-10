"Cú lừa" khó tin: Yêu nhau 10 năm, bạn trai đột nhiên kết hôn với người mới quen 2 tháng, mẹ đơn thân có màn "xử lý" quá nhẹ nhàng mà chất lừ

10 năm thanh xuân bên nhau rồi đột nhiên người đàn ông ấy làm chú rể của 1 mối tình 2 tháng - Bạn có từng tưởng tượng 1 ngày mình rơi vào trường hợp ấy thì sẽ vượt qua thế nào chưa? Đau hơn nữa là khi cô gái ấy đã mang cốt nhục của bạn trai nhưng không được thừa nhận. Cuộc đời không cho chúng ta lựa chọn niềm đau nhưng cách giải quyết thế nào lại phụ thuộc vào lý trí của mỗi người.

Mới đây, trên 1 diễn đàn mạng đăng tải câu chuyện khiến nhiều người phải suy ngẫm. Câu chuyện như sau:

"Hà nội ngày 27/9/2000!

Gửi anh L. Bắc Giang.

Cảm ơn anh vì sau 10 năm thanh xuân thì tôi đã nhận ra bộ mặt thật sự của anh, chứ không phải cả phần đời còn lại để về nhà anh sống chung với một con người hèn hạ và ác thú như anh.

Cô dâu ngày hôm nay đi bên anh không phải là tôi, là một cô gái mà anh mới quen được 2 tháng đã vội vàng xin cưới vì sợ tôi lên phá đám. Tôi không rảnh để làm điều đó.

Bài đăng trên diễn đàn

Trong lúc cái thai trong bụng tôi mới được có 2 tháng, trong lúc anh vẫn xuống đưa tôi đi khám thai thì anh ở nhà đi cưa cẩm và tán tỉnh một cô gái khác. Và rồi ngày hôm nay cô ấy chính là vợ anh. Tôi cũng thầm cảm ơn cô ấy vì sau tất cả những gì cô ấy biết về mối quan hệ giữa tôi và anh, cô ấy vẫn đủ bao dung để thay tôi gánh vận hạn đó vào mình. Vì đã đăng kí và vì đã đặt cỗ rồi, vì đã mời mọi người rồi.

Tôi xin chúc phúc cho 2 người, vì theo lời anh trai anh đay nghiến tôi rằng: Vợ không có đứa này thì có đứa khác, con không có đứa này thì cũng có đứa khác.Và gia đình anh bảo tôi đi phá thai, gia đình anh còn mở miệng ra nói rằng có chắc cái thai là con cháu nhà anh.

Tôi không cần phải chứng minh gì cả, vì tốt hơn hết, con tôi nó không nên biết trong người nó lại có dòng máu của những kẻ vô nhân tính như vậy. Anh nói với cô gái ấy là muốn có 1 bé nhưng bản thân anh đã có thì anh lại làm ngơ. Và từ lúc anh bỏ 2 mẹ con tôi thì anh đã ko còn là con người nữa rồi.

Những lí lẽ và người đàn ông vô trách nhiệm đưa ra

Anh từng nói với tôi nếu không được cưới thì anh sẽ không lấy vợ mà sẽ đi lại thăm hai mẹ con. Còn tôi thì nói tôi sẵn sàng làm mẹ đơn thân mà không cần cưới, đến giờ tôi vẫn đang làm được điều đó.

Khi chị gái anh nói anh còn bảo với bố mẹ anh là anh sẽ 'đi tu' cơ. Ấy thế mà sau 1 tháng anh lấy vợ ngay được.

Đúng là với vô vàn lý do thế nọ thế kia, gia đìn không cho cưới. Nhưng lý do mấu chốt vẫn là do anh 'bắt cá hai tay' từ lúc biết tôi có bầu rồi và thậm chí quen trước đó, đến giờ tôi không hiểu anh thuộc dạng nào nữa.

Tôi mong anh sẽ có con đàn cháu đống để sau này không có thời gian xuống van nài hoặc cầu xin mẹ con tôi tha thứ.

Và anh cũng yên tâm là cứ đăng ảnh cưới và để mọi người vào chúc phúc đi, đừng sợ tôi phá đám mà đến ảnh cưới của mình cũng phải khóa để mọi người không vào chúc phúc, hỏi han.

Tạm biệt 10 năm thanh xuân của tôi!".

Rất nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với cô gái trong câu chuyện trên. Đúng là điều gì cũng có thể xảy ra. 10 năm bên nhau từ những ngày khó khăn nhất để rồi nhận về sự phản bội đau đớn.

Liên hệ với cô gái trong bài viết trên cô cho biết: "Câu chuyện mình chia sẻ là sự thật 100%. Hiện tại sau khi biết chân tướng thì tư tưởng của mình cũng khác rồi. Bọn mình yêu nhau từ năm 2010. Anh ta đi Nhật mình chờ, đến khi về nước thì bọn mình phải yêu xa. Bên nhau từ lúc chẳng có gì vậy mà...".

Theo như những gì K. chia sẻ, cô dâu trong tấm ảnh cưới mà cô đăng có liên hệ với K. trước khi cô đăng bài. Nhưng điều đáng nói là cô gái ấy chỉ biết lắng nghe, cảm ơn rồi vẫn quyết chung thân cả đời với người đàn ông tệ bạc ấy. Vì quá bức xúc cho chị mình, em của K. đã đăng bài lên facebook anh chàng kia. Đến lúc đó phía nhà anh ta mới liên hệ với K. để được gỡ bài nhưng cô quyết không nghe máy.

Bài đăng của em K.

Hiện tại cuộc sống của K. đã tạm ổn, cô đang trong tuần 25 của thai kì. K. cũng khẳng định quan điểm: "Mình tự chủ được kinh tế nên sẵn sàng trong vai trò mới. Bố mẹ mình cũng thương con chứ không gây áp lực gì. Ai cũng bảo nhà mình hiền, không lên tận nhà anh ta để làm cho ra nhẽ nhưng mình không cần van xin trách nhiệm. Sau này mình cũng không có ý định cho con nhận bố bởi người như vậy không xứng đáng. Tốt hơn hết con không cần biết thì đúng hơn".

Dù có sai lầm trong bước đi này nhưng K. mạnh dạn đối mặt. Cô biết mình cần làm gì là tốt cho con và bản thân. Đúng như những gì cô ấy nói trong bài đăng. Có lẽ người thanh thản và tự do nhất bây giờ là K. chứ không phải 2 con người đang vui duyên mới kia.

Mọi lời cần nói K. đã nói hết. Cô quyết định không liên quan đến kẻ bội bạc ấy nhưng cách xử lý vấn đề từ việc kể hết cho vợ của anh ta, nhắn nhủ rất thực tế và chia sẻ câu chuyện trên bài đăng cũng đủ để anh ta điêu đứng.

Vậy đấy phụ nữ ạ, cách trả thù nhẹ nhàng và hữu hiệu nhất phụ nữ dành cho kẻ đã phản bội mình là sống thật tốt, hạnh phúc hơn anh ta gấp nhiều lần.