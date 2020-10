Cú lừa "câu like" của phim Hàn: Son Ye Jin - Song Hye Kyo bị lợi dụng tên tuổi, Jiyeon - Jisoo trở thành "mồi nhử" khiến fan nội chiến

Khán giả cho rằng Son Ye Jin bị nhà đài lợi dụng tên tuổi để gây sự chú ý cho dự án truyền hình River Where the Moon Rises bởi chẳng có lý do nào mà Kim So Hyun lại nhận lời đảm nhận vai nữ chính quá mau đến như vậy.