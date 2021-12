Cú "lột xác" ngoạn mục của cựu Công chúa Nhật Bản Mako: Khi chim quý rời lồng son vươn tới bầu trời rộng lớn

Sự kiện cựu Công chúa Mako rời bỏ hoàng gia, lấy chồng thường dân và sang Mỹ sinh sống đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận trong một thời gian dài. Không hiếm các thành viên hoàng gia từ bỏ địa vị để lựa chọn con đường độc lập tự do cho chính mình. Vậy vì sao câu chuyện của Mako lại HOT đến như vậy?

Mako đã tạo nên "lịch sử" chưa từng có ở các hoàng gia khác khi cô chấp nhận kết hôn với người mình yêu theo cách KHÔNG BÌNH THƯỜNG: Không váy cưới, không tiệc mừng và cũng chẳng có của hồi môn. Cựu Công chúa Nhật Bản sẵn sàng rời bỏ hoàng gia, từ bỏ cuộc sống đã gắn bó với cô gần 30 năm để lựa chọn con đường đi mới. Một nàng công chúa của hoàng gia lâu đời nhất nhì thế giới vượt qua mọi luật lệ, rào cản để lựa chọn hạnh phúc cho chính mình là câu chuyện bản lĩnh và dũng cảm không phải ai cũng làm được.

Nhiều người đã không khỏi hoài nghi về việc liệu Mako có hối hận hay không về quyết định táo bạo này? Tuy nhiên, trên thực tế, dư luận và truyền thông đều phải thừa nhận rằng hiện tại chưa bao giờ Mako trông hạnh phúc đến thế!

Khi chim quý ở lồng son

Mako là con gái đầu của vợ chồng Thái tử Nhật Bản và cũng là cháu gái cả của Thượng hoàng Akihito. Chính vì vậy, sự ra đời và vị trí của Mako trong gia đình hoàng gia vô cùng quan trọng. Ngay từ khi sinh ra, Mako đã mặc định gánh vác sứ mệnh của một thành viên hoàng gia đó là tuân thủ mọi quy tắc và giúp vương triều ngày càng phát triển hưng thịnh.

Người ta thường nói muốn đội được vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó. Không phải trở thành một nàng Công chúa sẽ giống như truyện cổ tích chỉ mang một màu hồng tươi đẹp. Mako được đào tạo bài bản để đảm nhận được các nhiệm vụ hoàng gia và xứng đáng với vị trí của mình.

Mako xuất hiện cùng với cha mẹ trong một sự kiện hoàng gia.

Cuộc sống cá nhân của Mako luôn được soi chiếu dưới lăng kính của các quy định hoàng tộc và ánh mắt của dư luận cũng như truyền thông. Mọi nhất cử nhất động của Mako đều sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh và danh dự của gia đình cũng như tác động không hề nhỏ đến bộ phận dư luận, những người coi cô là thần tượng. Do đó, dù muốn hay không, Mako đều phải chuẩn mực, cô không phải chỉ sống cho riêng mình mà còn sống cho gia đình, hoàng tộc và dân chúng.

Chỉ cần nhìn vào sóng gió chuyện tình của Mako với Kei Komuro thì có thể hiểu được phần nào những áp lực và căng thẳng khi là một công chúa hoàng gia Nhật. Vào tháng 10/2016, một trang tin Nhật đã đăng tải bức hình Mako cùng một chàng trai đeo nhẫn đôi (khi đó danh tính của Kei Komuro được giữ kín), có cử chỉ thân mật bên nhau trên tàu điện ngầm. Bức ảnh đó nhanh chóng gây xôn xao dư luận và kể từ đó, Mako cùng bạn trai không còn xuất hiện công khai nữa.

Bức ảnh hẹn hò hiếm hoi của Mako được tung lên trên truyền thông.

Những cuộc hẹn hò của họ đều diễn ra trong bí mật và có dàn vệ sĩ đi cùng. Khi Kei Komuro bị phanh phui chuyện gia đình vướng vào lùm xùm tài chính thì ngay lập tức dư luận quay lưng, gán tội anh là "kẻ đào mỏ". Trong hơn 4 năm chờ đợi để được ở bên người mình yêu, Mako liên tục phải chứng kiến làn sóng phản đối chuyện kết hôn của mình. Những bài viết và ý kiến tiêu cực như nhát dao từng chút một cứa vào trái tim của đôi trẻ. Chuyện trăm năm của họ lại nằm trong tay sự chi phối và điều khiển của những người ngoài cuộc.

Để rồi cuối cùng, hoàng gia Nhật phải thừa nhận rằng Mako được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn tâm lý (PTSD) sau một thời gian hứng chịu sự công kích của truyền thông và dư luận với những tin đồn không xác thực. Phía hoàng gia cũng phải khẩn cầu mọi người đừng can thiệp quá sâu và để Mako cùng người bạn đời của cô có cuộc sống "dễ thở" hơn.

Mako trải qua thời kỳ khó khăn, u buồn vì bị dư luận phản đối cuộc hôn nhân.

Mako cùng chồng rời Nhật Bản sang Mỹ hôm 14/11.

Bầu trời tự do rộng lớn

Nhiều trang tin quốc tế đã ví chuyến đi sang Mỹ cùng chồng của Mako là "một cuộc chạy trốn". Cựu Công chúa Nhật Bản trốn chạy khỏi sự hà khắc của người đời và định kiến xã hội để có cuộc sống "dễ thở" hơn và được là chính bản thân mình. Một nguồn tin thân cận hoàng gia từng tiết lộ trên truyền thông Nhật Bản rằng, ngay cả trước khi gặp Kei Komuro, Mako và em gái Kako đã khao khát một cuộc sống tự do ngoài kia.

Mỗi ngày trôi qua, Mako và em gái đều được bao quanh bởi các vệ sĩ, nhân viên an ninh. Họ không thể thoải mái tự do vui chơi hay hành động có chút "nổi loạn" giống như bạn bè cùng trang lứa. Bản thân bên trong con người Mako luôn muốn vẫy vùng khỏi lầu son để vươn tới khoảng trời bao la tự do ngoài kia.

Chỉ chưa đầy 3 tuần sau khi đến Mỹ, truyền thông và dư luận đã chứng kiến sự "lột xác" ngoạn mục với những hình ảnh chưa từng thấy trước đây của Mako. Nếu như ở Nhật, sau khi kết hôn, Mako cần một người phụ trách đi mua sắm giúp mình để hạn chế gây chú ý thì khi sang Mỹ, Mako đã có thể tự mình đi mua đồ dùng thiết yếu cho gia đình.

Mako giản dị đi dạo phố và mua sắm một mình ở Mỹ.

Với trang phục thoải mái, Mako cẩn thận lựa chọn mua các mặt hàng thường ngày, đẩy xe đồ một mình mà không có vệ sĩ đi bên cạnh cũng chẳng có ánh mắt soi mói nào nhìn cô. Dù vẫn còn bỡ ngỡ với đường phố đông người nhưng Mako được thoải mái đi lại mà không còn phải lo lắng có ai chú ý đến mình hay không.

Sau hơn 5 năm kể từ ngày bị chụp ảnh trong cuộc hẹn ở tàu điện ngầm, Mako và Kei Komuro đã có buổi hẹn hò đúng nghĩa ở Mỹ. Vào ngày 20/11 vừa qua, cặp đôi mặc trang phục đơn giản, nói cười vui vẻ bên nhau. Mako nở nụ cười tươi hết cỡ, thoải mái bộc lộ cảm xúc với những câu chuyện phiếm của chồng. Trông họ như những cặp đôi đời thường khác, sánh bước cùng nhau chia sẻ những chuyện trên trời dưới biển mà không có vệ sĩ đi kèm cũng không cần ngó trước ngó sau xem có ai theo dõi họ hay không.

Dễ dàng nhận thấy rằng, kể từ khi sang Mỹ, trang phục của Mako năng động và thoải mái hơn. Cô cũng nở nụ cười tươi hơn rất nhiều so với vẻ mặt ưu phiền, lo âu như trước đây. Cuộc sống ở bên Mỹ đã đem đến một làn gió mới, thổi bùng sức sống bên trong con người của Mako.

Mako cười vui vẻ trong buổi hẹn hò công khai đầu tiên với chồng.

"Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép"

Không ai có thể nói trước được điều gì trong tương lai và bản thân cựu Công chúa Mako cũng không thể chắc chắn được sự lựa chọn của cô có đúng hay không? Liệu sau này cô có hối hận hay không? Liệu quãng thời gian tới đây có khó khăn hay không?

Tuy nhiên, mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, do vậy Mako cũng chẳng thể cứ loay hoay mãi trong suy nghĩ cái nào là tốt nhất cho mình. Cuộc sống là sự trải nghiệm, Mako không muốn mình ở trong cái vòng quá an toàn, không muốn cuộc đời mình luẩn quẩn trong sắc màu đơn điệu. Nàng công chúa ấy bản lĩnh và cứng rắn ngay từ khi còn ở trong hoàng gia. Cô đã âm thầm làm tình nguyện tại các khu vực bị ảnh hưởng của trận động đất và sóng thần năm 2011 mà không tiết lộ danh tính của mình.

Dù con đường mới đúng hay sai, Mako đã được sống là chính mình.

Chính vì vậy, thật dễ hiểu vì sao Mako đã từ bỏ tất cả để kiên quyết lựa chọn cuộc sống muôn màu muôn vẻ ngoài kia. Thử thách và khó khăn luôn đi kèm cơ hội, nếu đủ mạnh mẽ, Mako sẽ tích cóp cho mình rất nhiều trải nghiệm và bài học đáng quý trong cuộc sống mà có lẽ nếu cứ mãi ở trong hoàng gia, cô sẽ không thể nào biết được.

Nếu con đường Mako lựa chọn là sai, không sao cả, ai cũng có những lần vấp ngã, quan trọng là sau đó chúng ta biết vực dậy và đứng lên như thế nào. Điều quan trọng hơn cả là Mako giờ đây đã được sống là chính mình, cô đã có khoảng thời gian tự do làm những gì mà trước đây cô từng khao khát.

Dù vẫn có nhiều ý kiến tiêu cực và những lời bình luận ác ý nhưng chắc chắn nó sẽ không còn tác động quá nhiều đến vợ chồng cựu Công chúa Nhật Bản. Mako giờ đây đã sải cánh bay trên bầu trời rộng lớn với nhiều dự định và kế hoạch ở phía trước. Sau cơn bão giông mù mịt luôn là ánh mặt trời rực rỡ và nụ cười đã trở lại trên môi của Mako, nàng công chúa dám chống lại thế giới để đi tìm hạnh phúc đích thực.